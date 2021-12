Marius Șumudică, „pe buza prăpastiei”! Malatyaspor a ajuns pe ultimul loc în Turcia. Reacția antrenorului român

După înfrângerea cu Fenerbahce, Marius Șumudică a semnalat faptul că echipa sa este limitată. În plus, s-a plâns de numărul redus de jucători pe care îl are la dispoziție.

„A fost un meci greu. Am jucat impotriva unei echipe puternice, ei au fost mai buni ca noi. Am încercat si noi tot posibilul. Fenerbahce a jucat mai bine decât noi. Au avut o zi de odihnă în plus față de noi.

Echipa noastră este limitată. Am avut ocazii în prima repriză, dar nu am profitat de ele. Fenerbahce a meritat să câștige. Când joci cu 11-12 jucatori tot timpul, este greu pentru acea echipă să-și revină”, a spus Marius Șumudică, citat de Sporx.