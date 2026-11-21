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Marius Șumudică (55 de ani) pleacă de la CFR Cluj! Antrenorul a luat decizia în ciuda victoriei pe care echipa sa a obținut-o în etapa a 16-a, scor 3-2, cu Oțelul Galați.

Marius Șumudică pleacă de la CFR Cluj!

Din informațiile FANATIK, Marius Șumudică a luat decizia de a pleca din Gruia la finalul partidei cu . FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul lui CFR Cluj a luat decizia la final de meci și a comunicat-o jucătorilor în vestiar.

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Din punct de vedere sportiv, CFR Cluj nu stă chiar atât de rău. În urma succesului pe care l-a obținut în fața Oțelului, trupa din Gruia a urcat pe locul 8 în clasament, cu 22 de puncte, la trei lungimi de Corvinul Hunedoara, ultima ocupantă a pozițiilor de play-off.

. Partida a părut decisă în finalul primei reprize, când „centralul” a dat penalty pentru CFR și l-a eliminat pe Miguel Silva. Ardelenii au luat și ei cartonaș roșu, în minutul 62, când a fost eliminat Pantalon.

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Șumudică a renunțat după 3 luni de zile

A doua aventură a lui Marius Șumudică la CFR Cluj s-a încheiat după doar trei luni de zile. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a fost numit pe 14 august 2026 și a renunțat pe 21 noiembrie 2026. Tehnicianul a stat 15 meciuri pe banca ardelenilor. dintre care 13 au fost în SuperLiga. Șumi a obținut în campionat 5 victorii, a bifat 4 rezultate de egalitate și a suferit 4 înfrângeri. Șumudică a condus-o pe CFR Cluj și la două partide de Cupa României, în care a bifat 1 victorie și 1 înfrângere.