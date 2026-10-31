Marius Șumudică, plecare prematură de la CFR Cluj? 10 declarații șoc ale antrenorului după 1-1 cu Petrolul

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Marius Șumudică (55 de ani) are în plan să rămână la CFR Cluj cel puțin până în vara anului 2027, însă nu în orice condiții. Antrenorul ardelenilor a explicat care ar fi lucrul pentru care ar renunța la postul său în secunda următoare, anume depunctarea. De asemenea, el a vorbit despre jocul echipei sale, cât și despre cel al adversarilor, despre scandările suporterilor la adresa sa, dar și despre plecarea iminentă a lui Andrei Cordea, cel mai bun fotbalist al său.

1. Marius Șumudică recunoaște valoarea adversarului. Ce a spus despre gazonul de pe „Ilie Oană”: „Ei sunt cei dezavantajați”

Meciul dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj s-a jucat pe un gazon dificil, din care s-a sustras apa cu buretele înaintea fluierului de start. Marius Șumudică a recunoscut la conferința de presă că Petrolul a reușit să închege o echipă puternică, însă lipsa unei suprafețe bune de joc este în propriul dezavantaj: „Am întâlnit o echipă puternică. Îl felicit pe antrenorul lor, chiar dacă este străin. Îl felicit pentru modul în care lucrează cu jucătorii. Îi felicit și pe cei care au făcut transferurile și au adus jucători de valoare.

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Nu pot să scot în evidență calitatea gazonului. Asta a fost o minciună ce s-a spus. Au pus niște brazde pe acolo și a fost un teren impracticabil. Nu pentru noi, echipa dezavantajată a fost Petrolul. De ce spun asta? Petrolul are jucători tehnici, care au făcut pregătirea cu antrenorul din vară, iar relațiile lor sunt mult mai bune decât cele pe care le avem noi, fiindcă eu am preluat echipa din etapa a 7-a. Chiar dacă a fost un teren greu, cred că a fost un spectacol fotbalistic, un joc cu ritm, de la o poartă la alta. M-am săturat în meciul cu UTA să nu intre mingea pentru doi centimetri când scapă Biliboc singur, azi la Drazic tot pentru 2 centimetri nu a intrat mingea. Nu contest VAR-ul, nu vin în fața voastră să zic dacă a fost fault sau nu. În condițiile actuale, eu zic că cele două echipe au dat totul pe teren. Și ei au avut ocazii. Nu foarte mari, dar au avut”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

2. Marius Șumudică îi înțeapă pe suporterii Petrolului: „Să nu uite când mă sunau să vin la echipă”

După cele două meciuri, cu Dinamo și U Cluj, în care a fost ținta scandărilor rasiste, acest lucru nu s-a mai repetat și în meciul cu Petrolul, însă Șumudică nu a scăpat nici pe „Ilie Oană”, unde a fost înjurat de suporteri în repetate rânduri. Antrenorul lui CFR Cluj nu le-a răspuns, ba chiar i-a aplaudat la final, iar la conferința de presă le-a bătut obrazul, amintind de momentul în care a fost sunat de unul dintre liderii galeriei pentru a prelua echipa.

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„Suporterii celor de la Petrolul m-au admonestat, m-au înjurat. La final, eu i-am aplaudat. Ăsta sunt, nu mă interesează. Atât timp cât nu există rasism, eu nu sunt cel care a inventat gaura din macaroană și nici mersul pe jos. Unii mă aplaudau, alții mă înjurau în continuare… nu este niciun fel de problemă. Vreau să atrag atenția că acest club, a cărui suporteri cântau imnul cu atâta ardoare, merită mai mult. Cei care se ocupă trebuie să le ofere condițiile necesare pentru a juca un fotbal de calitate. Să nu uite suporterii Petrolului că mă sunau să vin la echipă. Din ambele galerii. Nu am venit, fiindcă nu voiam să dezamăgesc. Din punctul meu de vedere, să nu uite lucrul ăsta. Nu merit ce au strigat, când ei mă sunau pe mine și mă rugau să vin la Petrolul.

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Astăzi nu am reacționat la scandări. Nu-mi cad bine, dar dacă voi avea parte de jigniri rasiste, voi face același lucru pe care l-am făcut cu U Cluj, cu orice risc. Dacă mă admonestează, mă înjură de familie, de copii, nu îi bag în seamă. Fiecare cu educația lui. Eu nu am adus nicio ură de rasă în trecut, nu am venit cu nimic să jignesc astfel. Și eu am greșit, recunosc. Am crescut pe Republicii cu Bimbo Paraschiv, cu Fane Popa, cu Gabi Petcu, ce să mai zic. Așa am crescut. Și eu am greșit, dar am zis că de când m-am întors în fotbalul românesc, și am promis, nu voi mai răspunde niciunei galerii care mă va înjura.

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Am vorbit cu un șef de galerie, luase numărul, mă sunase. Nu am crezut la acel moment în proiectul care era aici. De două ori m-au contactat. Și când a fost Marian Copilu aici, am avut contractul pe masă. Claudiu Tudor, președintele lor, mi-a fost jucător. Marian Dima, la fel, băiat extraordinar. Aveam conexiunile necesare și am fost contactat, dar nu am dat curs. Petrolul este un club ok, aproape de București, cu suporteri. Dacă sunt rapidist asta nu înseamnă că nu mai pot lucra nicăieri. Sunt antrenor profesionist și mă duc să antrenez acolo unde-mi pot câștiga pâinea”, a explicat „Șumi”.

3. Ce l-a scos din sărite pe Marius Șumudică în Petrolul – CFR Cluj: „Le-am zis la pauză că nu mai suport”

CFR Cluj a condus în multe meciuri din acest sezon, însă nu a obținut de fiecare dată cele trei puncte. Marius Șumudică a enumerat mai multe meciuri în care a deschis scorul sau chiar a condus cu două goluri diferență, cum a fost în cazul partidei cu Dinamo, dar la finalul cărora nu a luat cele trei puncte. După ce a fost egalat și în meciul cu Petrolul, Șumudică a răbufnit la vestiare: „Este al cincilea meci când conducem și suntem egalați. La Sepsi am condus, m-au egalat, cu Dinamo am condus 2-0, în 3 minute m-au egalat, cu U Cluj am condus, m-au egalat. Le-am zis la pauză că nu mai suport. Înțelegeți că trebuie să ieșiți de acolo, să facem pressing. Am făcut pressing, am recuperat multe mingi, iar pe contraatac au făcut un efort deosebit.

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Țin să-mi felicit jucătorii. Eu știu ce trăiesc și pot să spun că sunt niște eroi. Scoateți-mă din scenă. Eu nu sunt regizor, nimic. Dacă vreți să mă puneți… scenarist, ceva prin spate. Trag perdelele, fac orice. Ăsta e meritul jucătorilor mei. Petrolul și-a permis să nu joace cu niciun titular cu Progresul Spartac. Ăsta a fost norocul lor, eu a trebuit să fac un lot mixt, pentru că am jucat cu U Cluj”, a mai spus Marius Șumudică.

4. Cum își montează Marius Șumudică jucătorii: „Practic, singurul obiectiv este salvarea de la retrogradare”

CFR Cluj are probleme financiare, tocmai din acest motiv a intrat în insolvență. Chiar dacă s-ar califica în play-off, formația ardeleană nu ar avea dreptul de joc în cupele europene, astfel că Marius Șumudică a explicat că îi este greu să-și motiveze fotbaliștii:

„Ieri, sunt anunțat de Cordea că nu se simte bine și nu poate să joace. El este un jucător esențial pentru noi, dar din nou s-a demonstrat că această echipă CFR Cluj nu stă nici în Cordea, nici în Șumudică, nici în Braun sau în Camora, nu stă absolut în nimeni. Este un grup frumos, se formează o nouă echipă și avem nevoie de timp. Eu îmi scot pălăria în fața lor. Încercăm să-i ținem montați pe jucători, pentru că e foarte greu. Nu este ușor să montezi o echipă neavând obiectiv. Știi că dacă intri în play-off nu poți să joci în cupe europene. Practic, doar salvarea de la retrogradare. La fel de greu este și pentru Petrolul. Jos pălăria și pentru ei. Le doresc să facă rezultate în continuare și să aibă un parcurs cât mai bun”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj

5. Situația de la CFR Cluj este extrem de dificilă: „M-am nenorocit! Am îmbătrânit 5 ani în 2 luni”

Misiunea lui Marius Șumudică de la CFR Cluj este extrem de dificilă, mai ales că echipa a pierdut un număr foarte mare de jucători într-un timp foarte scurt. Antrenorul „feroviarilor” a recunoscut că simte că a îmbătrânit 5 ani în 2 luni: „Noi suntem plătiți. De când a intrat echipa în insolvență ni s-a plătit un salariu. Probabil că se vor plăti salariile la zi. Nu avem bonusuri, nu avem motivație. Noi nu am luat nicio primă, nimic. Jucăm pentru culorile clubului și pentru meseria noastră. M-am nenorocit. Aici, în 2 luni, am îmbătrânit cât am îmbătrânit în Arabia Saudită 5 ani și în Turcia 4”, a spus Șumudică, făcând haz de necaz.

6. De ce a văzut Marius Șumudică cartonașul galben în Petrolul – CFR Cluj: „Am gesticulat”

În prima repriză, în urma unui duel dintre doi jucători, Marius Șumudică s-a aprins foarte tare, explicându-i arbitrului că adversarul nici măcar nu a atins mingea. În acel moment, antrenorul lui CFR Cluj a primit cartonașul galben, iar galeria Petrolului a început să îl înjure pentru reacția sa: „Am luat cartonaș galben pentru că mi-a zis că am dat din mâini. Am gesticulat și mi-a dat galben. Asta mi-a spus. Eu n-am zis nimic. Mi-a zis că trebuie să-mi dea galben pentru că nu am voie să dau din mâini”, a explicat Șumi.

7. Cum a dejucat Marius Șumudică strategia Petrolului: „Dacă sunt subiectiv, cred că am pierdut două puncte”

Chiar dacă Petrolul a controlat jocul, Marius Șumudică este de părere că, mai degrabă, echipa sa a pierdut două puncte, întrucât CFR Cluj a ratat într-un mod neverosimil două ocazii ale lui Drazic și Ignat: „Jucând 5-3-2, probabil și antrenorul lor și-a dat seama, și atât Dumitrescu, cât și Căpușă urcau foarte mult. Fundașii mei ajungeau târziu să blocheze centrările celor doi. (n.r. – Perianu a lucrat bine) Perianu care anul trecut se antrena în spatele porții.

Am trecut în 5-4-1 să blocăm benzile. I-am lăsat să construiască cu cei doi fundași centrali pentru că nu voiam să se apropie de poarta mea pentru că aruncau mingi și erau periculoși. Le-am blocat acțiunile, dar dacă dau în bară, apoi dau în Zima, apoi se anulează golul. Am avut două ocazii rarisime. Le-am spus să facă pressing, să recupereze mingea de sus. Dacă sunt subiectiv, cred că am pierdut două puncte. Petrolul, dacă avea teren, ne punea mai multe probleme. Suferă din acest punct de vedere”, a fost explicația tactică a lui Marius Șumudică.

8. Care este singurul lucru ce l-ar face pe Marius Șumudică să plece de la CFR Cluj: „Am promis asta”

Din cauza datoriilor, Marius Șumudică și-a propus să rămână la echipa patronată de Neluțu Varga cel puțin până la finalul sezonului, însă o eventuală depunctare l-ar face să întrerupă contractul în a doua secundă: „Eu am spus-o, și repet, eu până în vară vreau să rămân la CFR. Ăsta este planul. Vom vedea ce se întâmplă cu Cordea, vom vedea dacă putem să aducem jucători. Motivul care m-ar face să plec de la CFR Cluj ar fi depunctarea. Și un punct dacă mi se ia, a doua zi plec. Am promis deja.

Ați văzut cât am muncit pentru un punct astăzi? Nu există. Mi-aș strânge mâna cu ei, știu cât de mult lucrează, dar și eu muncesc la fel de mult și nu e normal. Dacă s-a greșit și ăsta e regulamentul, nu pot să mă opun, dar pe plan sportiv eu nu am greșit cu nimic. Mie nu mi s-a spus că vom fi depunctați. Dacă se va întâmpla, asta voi face. De la club nu am primit nicio asigurare, nu știu ce se va întâmpla. Și Petrolul este în aceeași situație, suntem în insolvență. Cred că dacă vom fi noi, va fi și Petrolul. Nu mă pricep și nu vreau să intru în astfel de detalii”, a mai spus antrenorul ardelenilor.

9. Marius Șumudică, nemulțumit că nu a fost consultat în cazul lui Andrei Cordea: „Vreau să știu ce antrenez”

Marius Șumudică a aflat abia înaintea meciului că Andrei Cordea nu are, de fapt, o problemă fizică și că Răzvan Zăvăleanu a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK, explicând că o formație din străinătate și-l dorește foarte mult: „Azi mi-a dispărut al 19-lea jucător față de anul trecut, Cordea. Nu a plecat încă, sper să nu plece, nu știu ce se întâmplă. În momentul în care îmi bipăia telefonul prin geacă și mă uit, că am zis că s-a întâmplat ceva acasă, și văd articole că a plecat Cordea, a semnat în China… vă dați seama.

Eu, practic, nu știam. Ieri am vorbit cu el. Voi avea o discuție. Eu nu știu dacă a plecat sau dacă pleacă. Vreau să am o discuție cu Cordea, dar și cu cei din conducerea clubului. Sunt antrenorul echipei și vreau să știu ce antrenez”, a mai declarat Marius Șumudică

10. Cea mai tare declarație a venit la finalul conferinței: „Vedeți în două săptămâni”

Tocmai din cauza faptului că situația de la CFR Cluj este incertă, iar o eventuală depunctare l-ar face pe Șumudică să-și întrerupă contractul cu formația din Gruia, antrenorul ardelenilor a avut o declarație misterioasă. La finalul conferinței de presă, un reporter din Ploiești a mers la Marius Șumudică și i-a explicat că a urmărit cu mare atenție cariera sa din Turcia, iar răspunsul antrenorului a pus pe toată lumea pe gânduri: „S-ar putea să mă vedeți și în două săptămâni. Să vă uitați la televizor”, a conchis Șumudică, înainte să iasă din sala de conferințe.