Sport

Marius Șumudică poate da lovitura în Arabia! Anunț exploziv apărut în presa saudită

Marius Șumudică ar putea primi o veste uriașă în Arabia Saudită, după înfrângerea suferită de Al-Okhdood. Presa locală anunță o situație incredibilă care poate influența decisiv lupta pentru salvarea de la retrogradare.
Alex Bodnariu
24.02.2026 | 15:30
Marius Sumudica poate da lovitura in Arabia Anunt exploziv aparut in presa saudita
ULTIMA ORĂ
Veste uriașă pentru Șumudică în Arabia! Informația care schimbă calculele în lupta pentru salvarea de la retrogradare
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a suferit o nouă înfrângere în Arabia Saudită. Al-Okhdood a pierdut partida cu Al-Fateh, scor 1-2, însă antrenorul român ar putea primi o veste excelentă. Jurnaliștii din Golf anunță că formația sa ar putea câștiga meciul la masa verde, dintr-un motiv incredibil.

Marius Șumudică a suferit o nouă înfrângere în Arabia Saudită

Al-Okhdood a ajuns la patru înfrângeri la rând în campionatul Arabiei Saudite, iar situația devine din ce în ce mai complicată în ceea ce privește lupta pentru salvarea de la retrogradare. Echipa lui Marius Șumudică este pe locul 17 și are nevoie să recupereze rapid nu mai puțin de șase puncte.

ADVERTISEMENT

Suporterii sperau la un rezultat pozitiv în meciul cu Al-Fateh. Totuși, echipa lui Marius Șumudică nu a reușit să producă surpriza în deplasare și a fost învinsă cu scorul de 1-2. Tehnicianul român a criticat în termeni duri arbitrajul.

Echipa lui Marius Șumudică ar putea lua cele 3 puncte din meciul cu Al-Fateh. Cum e posibil

Al-Okhdood ar putea primi, însă, o veste uriașă în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Antrenorul celor de la Al-Fateh ar fi folosit în meciul împotriva echipei lui Marius Șumudică un fotbalist fără drept de joc, iar formația sa ar putea pierde partida la masa verde cu scorul de 0-3.

ADVERTISEMENT
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați...
Digi24.ro
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front

Este vorba despre Fahad Al Zubaidi, atacantul celor de la Al-Fateh. Acesta a fost titular în partida cu Al-Okhdood, deși era suspendat. El încasase deja numărul maxim de cartonașe galbene și nu trebuia inclus pe foaia de joc. Acum, echipa sa ar putea pierde partida, deși pe teren s-a impus cu 2-1.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Digisport.ro
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii

„Clubul Al-Okhdood va solicita câștigarea meciului cu Al-Fateh la masa verde. Al-Zubaidi, prezent pe teren aseară, n-ar fi avut drept de joc din cauza cumulului de cartonașe. Clubul Al-Okhdood a trimis deja documentele necesare către Federația de Fotbal, demonstrând că Al-Zubaidi a evoluat luni, deși se afla în stare de suspendare.

Chiar datele disponibile pe pagina Saudi Pro League arată că Al-Zubaidi adunase patru cartonașe galbene în partidele anterioare, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să stea pe tușă un meci. Al-Okhdood speră acum să ia punctele din meciul cu Al-Fateh în urma acestui caz”, scriu jurnaliștii de la arabnews24.

ADVERTISEMENT
Dezastru pentru Dinamo! S-a accidentat și va lipsi 5 luni
Fanatik
Dezastru pentru Dinamo! S-a accidentat și va lipsi 5 luni
Răzvan Ioan Boanchiș, dezvăluiri cutremurătoare despre blaturile anilor ’80 în România: „Marii noștri...
Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, dezvăluiri cutremurătoare despre blaturile anilor ’80 în România: „Marii noștri fotbaliști judecați aiurea”
Ce diferență uriașă de vârstă există între Marius Urzică și soția sa, Simona,...
Fanatik
Ce diferență uriașă de vârstă există între Marius Urzică și soția sa, Simona, de la Power Couple. Campionul olimpic e mult mai mare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Florin Prunea l-a lovit pe Mihai Stoica unde îl doare mai tare: 'Ai...
iamsport.ro
Florin Prunea l-a lovit pe Mihai Stoica unde îl doare mai tare: 'Ai văzut ce i-a făcut Gigi Becali aseară?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!