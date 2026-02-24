Marius Șumudică poate da lovitura în Arabia! Anunț exploziv apărut în presa saudită

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a suferit o nouă înfrângere în Arabia Saudită. Al-Okhdood a pierdut partida cu Al-Fateh, scor 1-2, însă antrenorul român ar putea primi o veste excelentă. Jurnaliștii din Golf anunță că formația sa ar putea câștiga meciul la masa verde, dintr-un motiv incredibil.

Al-Okhdood a ajuns la patru înfrângeri la rând în campionatul Arabiei Saudite, iar situația devine din ce în ce mai complicată în ceea ce privește lupta pentru salvarea de la retrogradare. Echipa lui Marius Șumudică este pe locul 17 și are nevoie să recupereze rapid nu mai puțin de șase puncte.

Suporterii sperau la un rezultat pozitiv în meciul cu Al-Fateh. și a fost învinsă cu scorul de 1-2.

Echipa lui Marius Șumudică ar putea lua cele 3 puncte din meciul cu Al-Fateh. Cum e posibil

Al-Okhdood ar putea primi, însă, o veste uriașă în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Antrenorul celor de la Al-Fateh ar fi folosit în meciul împotriva echipei lui Marius Șumudică un fotbalist fără drept de joc, iar formația sa ar putea pierde partida la masa verde cu scorul de 0-3.

Este vorba despre Fahad Al Zubaidi, atacantul celor de la Al-Fateh. Acesta a fost titular în partida cu Al-Okhdood, deși era suspendat. El încasase deja numărul maxim de cartonașe galbene și nu trebuia inclus pe foaia de joc. Acum, echipa sa ar putea pierde partida, deși pe teren s-a impus cu 2-1.

„Clubul Al-Okhdood va solicita câștigarea meciului cu Al-Fateh la masa verde. Al-Zubaidi, prezent pe teren aseară, n-ar fi avut drept de joc din cauza cumulului de cartonașe. Clubul Al-Okhdood a trimis deja documentele necesare către Federația de Fotbal, demonstrând că Al-Zubaidi a evoluat luni, deși se afla în stare de suspendare.

Chiar datele disponibile pe pagina Saudi Pro League arată că Al-Zubaidi adunase patru cartonașe galbene în partidele anterioare, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să stea pe tușă un meci. Al-Okhdood speră acum să ia punctele din meciul cu Al-Fateh în urma acestui caz”, scriu jurnaliștii de la