Marius Şumudică, premoniţie înaintea tragerii la sorţi: „Simţeam că vom întâlni Turcia! Ăsta-i norocul lui nea Mircea”

Marius Șumudică cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia, țară peste care trebuie să treacă România în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial. Antrenorul în vârstă de 54 de ani era convins că vom juca împotriva otomanilor.

Atuurile Turciei

Marius Șumudică a antrenat nu mai puțin de patru echipe din Turcia: Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Malatyaspor. Fostul tehnician al Rapdiului de pune în gardă înaintea duelului cu selecționata semilunei.

de calificare la Campionatul Mondial din 2026. . Înivingătoarea din acest duel va da piept în finala cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

„Eu simțeam că vom juca cu Turcia. E o echipă care trăiește o generație în schimbare, cu jucători tineri, care au o cotă de piață foarte bună. Să nu uităm că cel mai mare succes al lor e locul 3 la CM din 2002. Deci este o echipă care are și istorie. Cel mai important rezultat al lor. La Euro joacă semifinală în 2008, la Cupa Confederațiilor termină pe locul 3 în 2003. Au jucători cheie. Turcia se bazează pe o nouă generație de jucători foarte talentați, care joacă la echipe mari din Europa.

Arda Guler, mijlocaș de 20 de ani, de la Real Madrid. E un creator de joc, un număr 10, foarte inteligent. Hakan Calhanoglu, coordonator de joc, e căpitanul lor de echipă și creierul de la mijloc. Jucător de la Inter. Lovituri libere senzaționale, are o viziune senzațională. Foarte bun jucător. Kenan Yldiz, 20 de ani, bandă, care joacă la Juventus, un alt jucător foarte valoros. E foarte rapid, tehnic, cu potențial foarte mare.

Îl au pe Ferdi Kadioglou, fundaș stânga provenit din mijlocaș, juca mijlocaș la Fener. Un fundaș polivalent, cu forță ofensivă foarte mare. Îl au pe Demiral, un fundaș central, puternic și experimentat. Joacă în Arabia Saudită acum, la Al Ahli, eu îl cunosc foarte bine. A evoluat foarte mult timp la Juventus și Atalanta”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Vincenzo Montella, antrenor de top

Începând cu septembrie 2023, naționala Turciei este pregătită de fostul atacant italian Vincenzo Montella. Cu el la timonă, otomanii au ajuns până în

„De antrenor ce să mai spunem? Vincenzo Montella. E pe bancă la ei din 2023 și a reușit să revitalizeze echipa în totalitate. Un antrenor care are vastă experiență. A antrenat Milan, Fiorentina, Roma. În Turcia a fost la Adana. Eu l-am întâlnit ca adversar. Am și bătut la Adana cu Malatya.

E un antrenor care își apropie grupul foarte mult. Un antrenor foarte calm, care intră la sufletul jucătorilor. Nu e ușor să îi conduci. E o țară musulmană, știți foarte bine temperamentul turc. Nu e ușor să te adaptezi în Turcia. El s-a adaptat.

Este un băiat senzațional. E foarte respectat de toți jucătorii. Îl iubesc. Are o presă foarte bună. E un antrenor bun, tactic cunoaște foarte bine. Știți cum se lucrează în Italia. A antrenat Fiorentina, Roma și Milan. Despre ce vorbim… Un antrenor foarte mare și care a revitalizat această națională. Aveau mari probleme înainte. Acum este un mixt între jucători tineri și jucători cu experiență, dar o echipă foarte puternică și să nu uităm ce ne așteaptă la Istanbul. Ce infern va fi”, a adăugat Șumudică.

Infern la Istanbul

De-a lungul istoriei, România are 5 victorii, 6 remize şi 3 înfrângeri pe terenul Turciei. „Într-un meci de fotbal se poate întâmpla orice. Ai văzut ce s-a întâmplat cu Drăguș. Partida poate fi dezechilibrată, dar e clar că pleacă favoriți. Nu pot spune procentele, dar joacă acasă, e infern la Istanbul, se pune presiune asupra arbitrajului.

Parcă simțeam. Ți-amzis că am presimțit că vom juca la Istanbul cu Turcia. Ăsta e norocul lui Nea Mircea (n.r. – ironic). Dacă era alt antrenor cred că am fi avut alt traseu”, a mai spus Șumudică.

Ianis Hagi, luat în colimator de jurnaliştii turci

Deși i-a ieșit în cale cel mai greu adversar, România poate avea noroc în finală acolo unde ar putea întâlni Slovacia sau Kosovo, ce-i drept în deplasare. Multi români și-ar fi dorit Ucraina în semifinale, dar asta ar fi însemnat o eventuală finală cu Polonia.

„Meciul cu Ucraina nu e mai ușor decât cel cu Turcia. Dar aveam șansa să jucăm meciul 2 acasă cu 50.000 de spectatori.

(n.r. – Cât de greu e să joci la Istanbul?) Foarte greu. Știe și Adi Ilie. A jucat acolo. Eu fiind antrenor, de fiecare dată când jucam fie cu Fener, fie cu Beșiktaș, fie cu Galatasaray, era infern. La un meci cu Gaziantep, o nou-promovată. E foarte greu. Dacă jucai la Galatasaray, doar la lojă stăteau oamenii jos. În rest tot stadionul era în picioare și cânta. Presiune. Când tu ai mingea, e un cor de fluierături de nu îți imaginezi. Nu poți să comunici. Nu ai cum. E foarte, foarte greu.

Nu am avut noroc. A trebuit să ajungem în faza asta să se tragă la sorți. Rezultatele echipei naționale nu ți-au dat șansa de a avea un adversar mai facil în momentul de față, dar asta e. Trebuie să ne ducem crucea și să vedem ce scoatem”, a mai spus Marius Șumudică.

Naționala României are în componență mai mulți fotbaliști care evoluează în Turcia, printre care și Ianis Hagi. Născut la Istanbul, fiul „Regelui” joacă la Alanyaspor din septembrie 2025.

„El e un băiat inteligent și echilibrat. O să pună lupa pe el, e clar. Turcii fac orice. Să îi analizeze golul cu Trabzon. I-a dat o ștachie lui Onana nici n-a văzut-o”, a continuat tehnicianul în vârstă de 54 de ani.

Care sunt cei mai periculoşi jucători ai Turciei

447,5 milioane de euro e cota de piață a naționalei Turciei. Conform transfermarkt.com, cel mai valoros fotbalist al otomanilor este

Kenan Yildiz, cotat la 75 de milioane de euro.

„(n.r. – Ar putea să ne ia de sus turcii?) În momentul de față nu. La cum știu eu și ce știu despre Montella, la ce știu despre jucătorii lor… E clar că vor începe jocul foarte agresiv și cu o presiune teribilă. Dacă trecem peste primele minute și prestăm un joc cât de cât ok, avem șansele noastre. Dar va fi foarte greu. Dar nu cred că vor face lucrul ăsta. E un meci de calificare, joacă acasă și nu ne vor privi de sus. Nu îi lasă presa, lumea, nimeni.

Au o echipă foarte bună, cu jucători la nivel înalt. Îi au pe Arda, foarte periculos, Calhanoglu foarte bun jucător, Yildiz îmi place foarte mult. N-am văzut așa viteză 1 contra 1. Din punctul meu de vedere sunt jucători foarte buni. Demiral, fundașul central, a jucat la Juve și Atalanta. În fiecare compartiment au jucători foarte buni”, a conchis Șumudică.