Marius Şumudică prevede o bătălie acerbă pentru play-off în SuperLiga: „Rapid a scos maximum din ce putea!”

. Fostul antrenor al Rapidului a tras concluziile după începutul de sezon.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică e sigur că bătălia pentru play-off se va da între 8 echipe

Marius Șumudică admite că echipa lui Costel Gâlcă a avut un avantaj în aceste prime 4 etape: „Rapid a avut program foarte bun până în momentul de față. În momentul în care întâlnești două nou promovate, mai ales că Piteștiul în prima etapă nu arăta cum arată acum, e clar.

Au suferit din punct de vedere al omogenității, au mai venit jucători pe parcurs, au mai crescut, s-au mai cunoscut, relații de joc și în contextul ăsta ei au avut niște relații clare cu cei de la Rapid”.

ADVERTISEMENT

Cu o victorie contra campioanei României, Șumudică e convins că alb-vișiniii pot spera la mai mult: „Deci Rapid cred că are cel mai echilibrat program. Dacă joci cu FCSB în Giulești, unde va fi destul de greu pentru ei, Rapidul în opinia mea ar trebui dacă ar face 6 puncte în următoarele două etape să ia un avans considerabil și poate fi un U Cluj de anul trecut.

Normal, la Metaloglobus acasă se umple stadionul, cum am jucat noi anul trecut cu Slobozia și cred că nu se pune probleme învingătoarei la acel joc. Deci cu 9 puncte din următoarele 3 meciuri, Rapid ar lua o opțiune serioasă și s-ar înscrie acolo la primele 2-3 locuri până la finalul sezonului regulat”.

ADVERTISEMENT

Șumudică a fost plăcut surprins de echipa lui Gheorghe Hagi: „După care încep o serie de meciuri cu adversari care îți pot pune probleme și cred că anul acesta va fi o bătălie acerbă pentru play-off. La ceea ce văd în momentul de față Farul are un cuvânt de spus, UTA. OK, Petrolul a avut această sincopă, dar eu consider că dintre acestea 3, cel puțin una fi în play-off”.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: „Rapid a scos maximum din acest început de sezon”

Marius Șumudică nu se aștepta nici la ascensiunea „câinilor”: „Iată că și Dinamo își revine. Cu FCSB nu îi consideram favoriți să câștige meciul, dar Dinamo are jucători foarte buni și cred că și ei sunt la play-off. Și atunci va trebui să iasă cineva de acolo, nu știu cine. FCSB și CFR Cluj își vor reveni și nu se poate să rateze play-off-ul”.

ADVERTISEMENT

giuleștenii au avut mereu probleme în fața echipelor cu care pleca favorită: „Rapid cu această continuitate în rezultate va fi acolo și atunci va fi o bătălie acerbă. Cred că vor fi cel puțin 8 echipe care să se bată pe primele 6 locuri. Deci în general campionatele se câștigă cu echipele mici, iar Rapid cred că a scos maximum.

Sunt pe un trend bun și felicitări tuturor celor care sunt acolo. Sper să o țină pe drumul ăsta, ceea ce ar însemna foarte mult pentru suporteri, pentru domnul Dan Șucu, domnul Victor Angelescu, loja aceea plină care se bucură la rezultate și care văd că până în momentul de față au făcut alegeri OK și Rapid urcă frumos din punctul ăsta de vedere”.