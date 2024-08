Marius Șumudică, prezentat oficial ca antrenor la Rapid. Prima conferința de presă a tehnicianului după revenirea în Giulești este aici. Video

După ce a ajuns la o înțelegere cu acționarul majoritar Dan Șucu, noul antrenor al giuleștenilor a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că și are emoții la fel ca atunci când a câștigat titlul de campion cu Rapid ca jucător.

LIVE UPDATE: Șumudică, prezentat oficial la Rapid

Marius Șumudică este noul antrenor al Rapidului după demiterea lui Neil Lennon, iar tehnicianul este prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă la care mai participă acționarul majoritar Dan Șucu și președintele Viorel Moldovan.

”Bună ziua, tuturor! Văd numai zâmbete. Asta e bine. Eu mă simt cu energia la minimum. Marius ne-a promis tuturor că readuce bucuria și optimismul. Suntem aici să-l sprijinim. Locul Rapidului nu e ăsta. Bine ai venit, Marius”, a declarat Șucu în startul conferinței.

”M-am întors acasă. Ieri a fost una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea. Mi s-a îndeplinit un vis! Îmi doream foarte mult să revin acasă, Giuleștiul este casa mea. Cuvintele sunt de prisos, nu am ce să spun. Nu pot exprima prin cuvinte ceea ce simt în acest moment.

Am găsit aici un club extraordinar de bine structurat. În toate segmentele. Cu oameni care își fac treaba pe fiecare palier. Ceea ce unui antrenor îi dă liniștea de a lucra și de a se ocupa de ce înseamnă parte tehnică. Într-un final, rezultatele să fie pozitive.

Mă bucur. Nu mi-am ascuns niciodată această dorință de a performa și ca antrenor aici. Mai multe cred că nu sunt de spus. Îmi doresc din suflet ca rezultatele să vorbească. Îi mulțumesc domnului Șucu, domnului Angelescu. Pe Vio îl cunosc bine, am fost colegi, l-am și antrenat o scurtă perioadă.

Cred că avem tot ce ne trebuie să facem performanță. O să-i cunosc astăzi pe băieți. E un timp scurt, dar nu trebuie să ne creăm alibiuri. Trebuie să scoatem maximum până la perioada internațională.”, și-a spus Șumudică.

”Rezultatele modeste ale echipei ne-au determinat să luăm această decizie și să-l readucem acasă pe Marius Șumudică. Nu mai are nevoie de prezentare. Din punctul de vedere al spiritului rapidist, știm prea bine trăirile lui. Știm prea bine că suferă la fel de mult ca toți rapidiștii.

Eu sunt convins că va reuși. Noi suntem la îndemâna lui să-i creăm logistica necesară. Să aducem Rapidul acolo unde îi e locul. În momentul de față, performanțele Rapidului nu caracterizează acest club. Sunt sigur că Marius va recaracteriza starea de spirit a echipei.

Vom vedea o echipă incisivă, care va propune un fotbal așa cum preferă suporterii noștri și cum așteaptă. Îi urez bun venit. Va avea tot sprijinul meu necesar să-și desfășoare activitatea cât mai bine”, a afirmat și președintele Viorel Moldovan.

Marius Șumudică a precizat că obiectivul său la Rapid este accederea în play-off și crede că are toate argumentele pentru a redresa corabia.

”E o senzație unică, ca și cum te-ai întoarce la familie după ce ai lucrat afară. Noi trebuie să ne facem treaba fiecare pe sectorul nostru, așa am agreat cu conducerea. Găsesc un club bine structurat. Nu mai există scuze nici din partea staff-ului, nici a jucătorilor.

Trebuie o ascensiune, iar asta vine de la mine. O să îl vedeți pe același Șumudică în ceea ce privește agresivitatea. Obiectivul meu, stabilit cu finanțatorul principal, e calificarea în play-off. În opinia mea, când începe play-off-ul începe alt campionat. Mai avem 24 de meciuri, la finalul lor trebuie să fim în primele 6”, a precizat Șumudică.

Întrebat despre motivul pentru care a apelat în acest moment la Marius Șumudică și nu l-a numit încă dinaintea începerii sezonului, Dan Șucu a explicat cum au decurs lucrurile

”Faptul că e rapidist și cunoaște spiritul e frișca de pe tort. L-am adus pentru ce știe el ca antrenor. Noi am avut un număr de discuții. I-am explicat dânsului că e prima noastră opțiune în condiția în care își dorește să antreneze. Aveam și opțiunea de a încerca un antrenor străin.

Am încercat-o, am văzut-o, am ajuns la concluzia pe care o știți și apoi am revenit, normal, la prima noastră opțiune. Ne-am bucurat că și-a dorit să vină. Nu a ajuns mai devreme, pentru că am optat pentru opțiunea de antrenor străin.

Domnul Șumudică nu a fost niciodată variantă suplimentară pentru noi. Dacă s-a pus problema unui antrenor român cu experiență, ne-am gândit întâi la domnul Șumudică. Îmi displace când văd tot felul de declarații. Nu e o variantă de rezervă.

Noi am discutat lucrul acesta împreună. Ce am discutat, acel lucru s-a întâmplat. Am mai spus-o de o mie de ori. Pentru mine, seriozitatea e modul prin care poți ajunge la un rezultat. Eu asta am învățat.”, a declarat acționarul majoritar.

”Am discutat cu domnul Șucu, probabil a vrut să mă cunoască ca om, mai multe discuții au fost constrctive. Mi-a spus că a plecat pe un drum, de a angaja un străin, iar ziua când voi antrena la Rapid va veni”, a completat Șumudică.

Tehnicianul a ținut să transmită un mesaj și suporterilor care l-au contestat la derby-ul cu Rapid și a promis că în cazul în care nu va avea rezultate va pleca singur și nu va aștepta să fie demis.

”Eu am dormit 3 ore azi-noapte, am început munca. Îi mulțumesc domnului Șucu că a acceptat să vin cu staff-ul meu, alături de care lucrez de mai bine de 10 ani. De două nopți nu mai dorm. Mi-am dorit foarte mult și s-a realizat, cu ajutorul lui Dumnezeu și al finanțatorilor.

Îmi cer scuze suporterilor, dragostea pentru Rapid te mai face să greșești. Au fost niște mesaje sustrase din context, din niște declarații date de mine. Eu nu am jignit suporterii rapidiști, suntem o familie. Eu sunt impulsiv doar pe teren, în afară sunt altfel.

Pentru că rezultatele dau identitatea unui antrenor și a unui club. Eu le transmit suporterilor că nu am probleme cu nimeni. Sunt oameni care te plac și oameni care nu te plac. Nu am probleme cu nimeni, cred că vom ridica acolo unde îi e locul.

Eu nu voi aștepta ca domnul Șucu să îmi spună să plec, o să plec eu, dacă nu îmi îndeplinesc obiectivul. Eu am venit din dragoste și să fac rezultate, iar rezultatele vorbesc. Dacă nu voi reuși, atunci voi ridica mâna și voi pleca”, a spus Marius Șumudică.

Noul antrenor al Rapidului a promis că nu va discuta despre ce a fost până acum la Rapid și este bucuros dacă adversarii au început să se teamă odată cu instalarea sa în Giulești.

”Am telefonul blocat. L-am închis. De la rivali primesc mereu. Cu domnul Gigi Becali cred că am vorbit de două ori în ultimul an. Îl respect, nu am nicio problemă. Respect toți competitorii. Eu nu am nicio problemă cu ce afirmă ceilalți.

Vreau să mă concentrez pe ce am de făcut aici. Mă bucur dacă au o oarecare teamă. Înseamnă că există valoare. Nu vreau să discut nici despre ce a fost în trecut. Nu mă veți auzi niciodată să vorbesc de ce s-a întâmplat în trecut.

Domnul Lennon a plecat. În momentul de față îl lăudați sau îl judecați pe Șumudică. În momentul în care câștigăm, câștigăm cu toții. În clipa în care pierdem, pierdem cu toții”, a continuat tehnicianul.

Președintele Viorel Moldovan a dezvăluit faptul că nimeni nu se aștepta ca Rapid să se afle în această situație după 6 etape scurse din SuperLiga, dar este convins că lucrurile se vor îndrepta sub conducerea noului antrenor.

”Normal că nu e confortabilă poziția noastră în clasament. Sentimentele sunt de frustrare. Nu ne-am gândit niciodată că vom fi în această situație. După debutul în acest sezon. Dar, după cum consider că e un clasament echilibrat, toate echipele sunt strânse. Putem recupera deficitul. Sunt convins că vom face acest lucru.

Odată cu instalarea lui Marius Șumudică. Așa cum spunea și Marius, e foarte important să obținem ceva din aceste două jocuri. Va veni întreruperea și ne vom pune la punct din mai multe puncte de vedere. Dar nu vreau să intru în detalii aici. Sunt lucruri private”, a afirmat Moldovan.

Marius Șumudică a mărturisit că nu a condiționat venirea sa de aducerea anumitor jucători, iar singurul său gând în acest moment este la meciul cu Poli Iași.

”Poziția asta nu ne onorează. O să încercăm să urcăm. Voi vorbi cu jucătorii, îi voi cunoaște. Vom urca, cu 6 puncte putem urca mult. Noi trebuie să mergem la Iași și să câștigăm. Eu asta le transmit jucătorilor, nu concep să pregătesc meciul la egal. Rapidul trebuie să joace fotbal.

Nu voi spăla rufele în public. Subiectul principal e jocul de la Iași. Nu am venit să spun că lotul nu este ok, că vreau 5 jucători. Nu s-a pus problema transferurilor. Probabil va fi nevoie de ele, dar nu sunt genul de om care spune că astea sunt condițiile mele, trebuie să îmi aduci 5 jucători.

I-am cerut un singur lucru domnului Șucu. Să mă plimb prin curtea casei dânsului. M-am plimbat puțin prin curtea domnului Șucu și am realizat că e cea mai frumoasă casă. Atât i-am cerut, să mă plimb puțin prin curtea casei lui. Nu pot cumpăra eu o asemenea casă, era ca un muzeu. A fost ca o glumă.

Profesional, i-am cerut doar încredere domnului Șucu. M-a surprins cu o întrebare. Care sunt temerile mele în momentul în care aș veni la Rapid? Eu nu am mai auzit asta. Practic, de aceea am închis negocierea în 5 minute. N-am avut nicio temere, că altfel nu mai eram aici”, a precizat ”Șumi”.

Acționarul majoritar al giuleștenilor a explicat faptul că înainte de a bate palma cu Șumudică i-a explicat cum merg lucrurile la Rapid și l-a ”înțepat” pe Gigi Becali pentru felul în care conduce la FCSB.

”Din punctul meu de vedere, fotbalul românesc încă are niște caracteristici prin care există o persoană dominantă într-un club care decide tot. În momentul în care persoana respectivă nu decide, toți ceilalți nu merg nici la baie.

Nu e un lucru acceptabil pentru modul în care vedem noi Rapidul și organizarea Rapidului. I-am explicat domnului Șumudică tipul de organizare pe care-l avem. Faptul că fiecare factor de decizie își are responsabilitățile lui. Și fiecare trebuie încurajat să meargă înainte.

Că mai facem greșeli, că poate mai mergem stânga în loc de dreapta e irelevant. Acest drum a început la Rapid. Își arată din ce în ce mai bine contribuția în partea economică și în mod cert va trebui să o vedem și sportiv.

De aceea am vorbit cu Marius ca să înțelegem contribuția fiecărui om în club și să încurajăm pe fiecare să fie autonom și să nu așteaptă să facă ce i se spune. E un club diferit. Aici vorbim de 30 de ani de experiență pe care eu o am în altă direcție. Și fiecare trebuie să înțeleagă asta. Că altfel devenim ca alte cluburi. Nu vrem să urmăm celelalte cluburi.

Am hotărât să fiu mai prezent în ce înseamnă mass-media. Să clarific tot. Pentru anul acesta am transmis mesajele pe care le-am avut de transmis. Președintele nostru preia tot. Fiecare lucru este delegat către un om competent care va pune lucrurile la punct.

Lucrurile funcționează într-o direcție coerentă. Și din păcate rezultatele sportive nu susțin ceea ce spun în clipa de față. Dar vor susține. Cu tot ce avem noi pus la punct, cu toate posibilitățile economice, este imposibil, cred eu, să nu reușim.”, a declarat Șucu.

Prezentarea oficială a lui Marius Șumudică la Rapid

”Alb-vișinii” au avut un start de sezon mai mult decât modest sub comanda lui Neil Lennon, nereușind nici măcar o victorie în primele 6 etape din SuperLiga, astfel că .

În locul său a fost adus Marius Șumudică, un idol al Giuleștiului, un antrenor care întotdeauna a spus că visul său este să se întoarcă la Rapid. Iată că acest vis i s-a îndeplinit și ”Șumi” va fi prezentat oficial miercuri, 21 august, de la ora 11:00.

La conferința de presă de la stadionul din Giulești, ce va marca întoarcerea lui Șumudică la Rapid, alături de noul tehnician va sta acționarul majoritar Dan Șucu și președintele Viorel Moldovan.

În cel de-al doilea său mandat pe banca Rapidului, Șumudică va avea un . Din informațiile FANATIK, tehnicianul va primi un bonus de 100.000 de euro dacă giuleștenii termină sezonul pe podium, iar pentru titlu va încasa o primă de 500.000 de euro.

Cum va reacționa galeria după numirea lui Șumudică

La scurt timp după ce s-a oficializat venirea sa în Giulești, tehnicianul a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care pentru a reuși.

Interesant este faptul că la derby-ul cu Dinamo din Giulești, Marius Șumudică a fost , care i-a reproșat prin câteva bannere faptul că s-a dezis de Rapid în anumite momente.

Cu toate acestea, Mihail Ghețu, unul dintre liderii brigăzii ”Original 1923”, a spus în exclusivitate pentru FANATIK că suporterii , dar s-a arătat surprins de numirea acestuia.

Marius Șumudică va veni la Rapid împreună cu staff-ul său, urmând ca antrenori secunzi să fie Cristi Petre și Gabi Mărgărit, în timp ce preparator fizic va fi Ciprian Moscu. În ceea ce privește funcția de antrenor cu portarii, FANATIK a aflat că și sunt șanse ca pe acest post să fie adus Florin Tene.