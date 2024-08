Marius Șumudică, prima decizie la Rapid! Ce se va întâmpla cu Săpunaru la meciul cu Poli Iași. Exclusiv

Idol în Giulești, antrenorul în vârstă de 53 de ani a avut parte de primire excelentă. și i-au scandat numele lui ”Șumi”.

Marius Șumudică a decis ca Săpunaru să fie titular în Poli Iași – Rapid

Marius Șumudică a început imediat treaba la Rapid, și asta pentru că vineri, 23 august, de la ora 22:00, îl așteaptă un meci crucial în deplasare cu Poli Iași. Iar FANATIK a aflat ce decizie a luat tehnicianul în privința căpitanului Cristi Săpunaru.

Fundașul central în vârstă de 40 de ani a fost trecut pe banca de rezerve în scurtul mandat al nord-irlandezului Neil Lennon. Această decizie a fost contestată de multă lume și a deteriorat serios atmosfera în vestiar.

Odată cu întoarcerea lui Marius Șumudică, jucătorul va redeveni un om important în lotul Rapidului. Din informațiile FANATIK, noul tehnician s-a hotărât să-l titularizeze pe Săpunaru în partida de la Iași.

În primele 6 etape ale noului sezon din SuperLiga, Cristi Săpunaru a fost de fiecare dată rezervă și a intrat pe teren o singură dată, la mijlocul reprizei secunde a întâlnirii pierdute în deplasare cu Petrolul Ploiești, scor 0-1.

Fundașul central a fost ultima dată titular la Rapid în victoria cu FCSB, scor 2-0, din ultima etapă a play-off-ului din sezonul precedent. Ultimul joc în care acesta a fost integralist a avut loc la 5 mai, atunci când Rapid pierdea în deplasare cu CFR Cluj, scor 2-3.

Săpunaru, omul de încredere din vestiarul Rapidului

În conferința de presă în care a fost prezentat oficial la Rapid, Marius Șumudică a vorbit despre situația lui Cristi Săpunaru și a explicat faptul că .

”Ține numai de el. Cristi Săpunaru are un angajament cu clubul din postura de jucător profesionist. Azi mă văd cu el. Am vorbit cu doctorul doar telefonic. Azi ne vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Eu sper ca din punct de vedere medical, Cristi să revină cât mai repede. Rapidul are nevoie de el.

Îl cunosc foarte bine, avem o relație specială. Face parte din această familie. Trebuie să înțeleagă faptul că e un pion de bază în cabină. În momentul în care el intră în vestiarul Rapidului, trebuie să-i facă pe ceilalți să respecte cele două culori alb-vișinii.

În ceea ce privește staff-ul, l-am păstrat pe Roberto. Preparatorul meu fizic, Ciprian Moscu, e al doilea. Petre Cristian și Gabi Mărgărit asistenții mei, plus încă un asistent turc cu care lucrez de opt ani de zile”, a declarat Șumudică.