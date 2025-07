Marius Șumudică, prima reacție despre debutul lui Gâlcă la Rapid: „Nu vrei tu să mă abțin puțin?”. A remarcat, totuși, doi jucători după 2-0 la FC Argeș!

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a fost întrebat despre debutul oficial al lui Costel Gâlcă în funcția de antrenor la Rapid, dar nu a dorit să intre prea mult în detalii.

Cum a comentat Marius Șumudică debutul lui Costel Gâlcă la Rapid: „Nu ai vrea să mă abțin să vorbesc?”

Ba chiar a subliniat că nu își dorește ca anumite comentarii ale sale să fie interpretate în mod eronat, bineînțeles în contextul trecutului său în Giulești.

Pe de altă parte, el a comentat totuși și a remarcat și doi jucători în mod special. Este vorba despre , și Kader Keita.

„Da, am văzut toate meciurile. Păi orice aș spune se interpretează, nu ai vrea să mă abțin eu să vorbesc despre Rapid în momentul de față? Da, felicitări celor de la Rapid, felicitări lui Costel Gâlcă pentru victoria obținută. Nu contează în ce condiții a fost obținută, în momentul de față Rapidul a plecat bine, a plecat cu trei puncte.

Chiar dacă a existat și puțină șansă, cei ce la FC Argeș, aici nu sunt neapărat subiectiv, mai ales că Bogdan Andone este și cumnatul meu, Dănuț Coman este prietenul meu. Într-un timp record au construit o echipă care mie mi-a plăcut, care i-a pus probleme Rapidului și care a avut niște ocazii rarisime, dacă ne referim la acea bară cu capul a fundașului central kosovar, o ocazie în care scoate Stolz în primă fază cu piciorul, apoi scoate Onea de pe linia porții. Deci Piteștiul mi-a plăcut, a arătat bine.

Nu vreau să discut foarte mult despre jocul Rapidului, au folosit un sistem 4-3-3. Îl felicit pe Costel Gâlcă, îi felicit pe cei de acolo, fiindcă au plecat cu trei puncte importante, în contextul în care meciul următor va fi unul dificil, acasă cu CFR Cluj.

Ce jucători i-au plăcut cel mai mult la Mioveni

Doar Grameni a intrat la mijlocul terenului (n.r. față de perioada în care el era antrenor la Rapid), 4-3-3 cu Keita punct fix, Tobias mai multă libertate și Grameni. Un jucător de posesie, care probabil este pe placul lui Costel și în momentul de față a ales să joace cu Grameni.

Din păcate, am văzut că au avut probleme cu Koljic, iar s-a accidentat și a trebuit părăsească terenul. Burmaz, știți foarte bine, este out 6 luni, între 6 și 8 luni, cu o ruptură de ligamente încrucișate. Și atunci probabil se va forța aducerea în parametri normali a acestui atacant Baroan pe care l-au adus, sperăm să fie o alegere potrivită și Rapidul anul asta să își îndeplinească obiectivele spuse de domnul Angelescu, câștigarea campionatului sau a cupei, adică câștigarea unui trofeu.

Nu. Nu am vorbit cu absolut nimeni. A fost un episod al carierei mele de antrenor, nu am reușit să fac mai mult decât mi-am propus la momentul respectiv și pentru mine acest capitol s-a încheiat. În momentul de față vreau să discut cât mai puțin de ce a fost și să vorbesc de ce va fi de acum încolo. Să fiu obiectiv și să spun lucrurilor pe nume, cum de altfel le-am spus mereu. Cred că mi-am câștigat această aură. E zicala asta, tata mi-a spus-o mereu, ce e în gușă și în căpușă.

Mențiune specială pentru Kader Keita din partea lui Marius Șumudică

Și atunci, dacă pe unii îi va deranja, este problema lor, dar eu voi încerca pe cât posibil să fiu un om care spune lucrurilor pe nume, să fim obiectivi din toate punctele de vedere.

(n.r. Ce jucători i-au plăcut cel mai mult de la Rapid la Mioveni) Dobre pe reușitele pe care le-a avut și Keita din punctul meu de vedere, metronomul echipei. A jucat bine, este un punct fix acolo, recuperează foarte bine, este agresiv, știe, pasează destul de bine, nu pierde mingea așa ușor, jucător care în contactul fizic rar pierde duelul 1 contra 1.

(n.r. Despre Stolz) Încă o dată, te rog, frumos, cu tot respectul, nu vreau să caracterizez fiecare jucător al Rapidului, am fost antrenor acolo, nu am nevoie de cancanuri și polemici. Probabil că nu are meciuri în picioare și îi lipsește încrederea. Consider că Aioani este un portar cu o mai mare experiență în acest moment.

Marele avantaj pe care îl are Rapidul în acest start de sezon

Nu mai contează acum. Rapidul pleacă bine, poate vor crește, CFR-ul joacă din trei în trei zile, poate nu vor alinia formația de baza și atunci Rapidul are șanse. Poate câștiga și ce ar însemna pentru Rapid să plece cu 6 puncte, iar următoarea deplasare să fie iar la o nou-promovată, Csikszereda?

Rapid are un program foarte bun, joacă acum cu CFR acasă, îi prinde la trei zile după cupele europene, după un meci care va fi istovitor, nu va fi ușor să îi scoți pe Paksi. Va trebui să tureze motoarele. După care vine, gândiți-vă la caniculă, sunt foarte mulți factori externi care pot perturba rezultatul final. Și atunci Rapidul are această șansă să joace cu echipa CFR-ului la trei zile.

După care Rapid iese la Csikszereda, cred că este un meci accesibil, vine acasă cu Botoșani. Cu puțină șansă, poate face maxim de puncte și să fie acolo sus”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.