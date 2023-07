Marius Șumudică, prima reacție despre preluarea Universității Craiova: “Mă bat la titlu!”

Într-o intervenție exclusivă la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a lăsat să se înțeleagă că nu ar refuza o ofertă clară din partea Universității Craiova și a lui Mihai Rotaru, cu toate că momentan nu au existat astfel de contacte. Între timp, Horia Ivanovici l-a asigurat pe Șumudică despre interesul real al lui Mihai Rotaru.

Marius Șumudică, prima reacție despre preluarea Universității Craiova

De altfel, dialogul dintre cei doi, Horia Ivanovici și Marius Șumudică, a fost spumos în cadrul FANATIK SUPERLIGA:

Horia Ivanovici: ”Vreau să te felicit pentru noua ta echipă, Universitatea Craiova. Râd, dar știu că Rotaru te vrea”.

Marius Șumudică: ”M-ai lăsat perplex”.

Horia Ivanovici: ” , că ești băiat super șmecher și deștept”.

Marius Șumudică: ”Sunt la piscină, mă relaxez, la mine în curte”.

Horia Ivanovici: ”Vei fi noul antrenor al Craiovei dacă vei fi de acord. Nu glumesc, nu fac caterincă”.

Marius Șumudică: ”Știi, avem relație bună, am intrat din respect pentru tine, când m-a sunat moderatorul, am fost foarte ocupat. După cred că 20 de ani de carieră e prima oară când stau acasă o perioadă mai bună, am 1 lună și ceva. La mine la echipă la Raed nu s-a ales președintele, am ajuns la consens și am reziliat, eu mai având un an de contract.

În momentul de față am fost pentru prima oară în 20 de ani în concediu, apoi am fost mai mult preocupat de viața de familie, ieri am făcut 30 de ani de căsnicie, a fost și ziua fetiței mele. Doar am urmărit meciurile din Liga 1, am avut o invitație, timpul mi-a fost limitat, am fost plecat și din țară.

Nici la emisiuni la Digi n-am putut, unde sunt expert, e prima emisiune unde voi lua parte. Revenind la Craiova, nu am discutat cu absolut nimeni, nu este că ce s-a întâmplat la Rapid. Nici acolo n-am vorbit, n-am pășit pe Giulești, cât a fost Mutu pe Giulești. Eu n-am fost nici la Centenar, în afară de lucrurile ăstea niciodată nu vorbesc despre echipă care are antrenor”.

Horia Ivanovici: ”Craiova nu mai are antrenor”.

Marius Șumudică: ”Eugen Neagoe, cum?”

Horia Ivanovici: Craiovei, s-a rezițiat contractul, subiect închis. Eu nu fac caterincă, de aia ți-am spus, dacă vei accepta vei fi antrenorul Universității Craiova”.

Marius Șumudică: ”Acum am aflat”.

Horia Ivanovici: ”S-a pus și pe site-ul oficial al Universității Craiova”.

Marius Șumudică: ”Probabil domnul Rotaru are vreo soluție de avarie, cu mine n-a discutat nimeni. Eu sunt franc, spun ceea ce simt. Până la proba contrarie nu te contrazic. Până în momentul de față nu am avut niciun contact de niciun fel”.

Horia Ivanovici: ”Dacă primești ofertă te duci la Craiova?”

Marius Șumudică: ”Sunt antrenor liber. Pentru oricine sună interesant Universitatea Craiova. Deocamdată nu am avut nicio discuție, respect pe Eugen Neagoe, chiar e prietenul meu, sunt printre singurii care l-au sunat când a avut probleme de sănătate, a venit după mine la Astra. Eu nu știam de ceea ce mi-ai spus tu acum”.

Horia Ivanovici: ”Dacă primești telefonul și condițiile sunt la nivelul tău, te duci la Craiova”.

Marius Șumudică: ”Dacă domnul Rotaru se gândește la Șumudică și n-are altă soluție, probabil ne vom așeza la masă și vom vedea despre ce e vorba. N-am primit niciun telefon”.

Horia Ivanovici: ”Ideea e dacă te încântă Craiova la ce jucători are”.

Marius Șumudică: ”E o echipă iubită unde trebuie să produci fotbal, nu e ușor. Are în componență jucători buni, pe Mitriță care eu l-am antrenat ultimul an, am și spus-o și de el și de Djokovic că i-am ajutat. Mai departe ce să spun, Craiova e echipă cu jucători buni, au jucători buni în componență, pot face performanță. Universitatea Craiova se bate fără probleme la primele trei locuri. Nu știu dacă va câștiga campionatul sau ce se poate întâmpla”.

Horia Ivanovici: ”Vrea titlul cu tine!”

Marius Șumudică: ”Eu niciodată nu o să vin la o echipă să spun că o să iau titlul, am spus că dacă voi fi să lucrez la o echipă din primele patru cu siguranță mă voi bate pentru primul loc, dar nu pot să spun, și la Astra am spus, nici nu era în plan când am luat campionatul. Dar, Craiova la momentul ăsta, la foamea de performanță, am înțeles că are condiții extraordinare, are posibilitatea de a câștiga și campionatul”.

