Marius Șumudică, prima reacție după transferul lui Denis Ciobotariu! Ce a spus despre viitorul său la Rapid

FANATIK a de la Sepsi OSK, pentru care giuleștenii au plătit 100.000 de euro. Fundașul ar fi intrat în ultimele șase luni de contract, însă conducerea giuleștenilor și-a dorit să-l aducă mai devreme la echipă și să nu mai aștepte să devină jucător liber de contract.

Marius Șumudică, încântat de transferul lui Denis Ciobotariu

Marius Șumudică este încântat , explicând că echipa sa are nevoie de cât mai mulți lideri în teren, așa cum este și fundașul venit de la Sepsi OSK.

„Înainte să vin la Rapid am rostit numele acestui jucător. E un jucător constant, care nu se accidentează, care are continuitate în ceea ce arată pe teren.

Are continuitate în prestații, nu gafează, este un jucător care poate merge doar de la mediu spre bine. Este un jucător cu care am lucrat la CFR, are o experiență internațională, a câștigat 5-6 trofee.

Rapid are nevoie de astfel de jucători, care sunt lideri și au câștigat ceva în activitatea fotbalistică. Eu nu contest că sunt jucători cu calitate la Rapid, dar de la a fi jucători cu calitate și a avea trofee e diferență”, a spus Marius Șumudică, la TV .

„Vreau să rămân la Rapid!”

și a vorbit despre viitorul său la Rapid, având un mesaj clar pentru fanii echipei: „Făcând o glumă, de aceea nu am ales Antalya. Mi-era frică că o să rămân acolo. Nu are rost să discutăm despre oferte. Orice ofertă va veni, nu o voi accepta.

Îmi doresc să rămân la Rapid. Indiferent de ce ofertă va fi, vreau să rămân la Rapid. Principalul meu obiectiv este să duc la final contractul meu de la Rapid”.

„Am auzit că le-am spus în cabină, pe hol, la marginea terenului. Vreau să pun punct. Eu nu vorbesc cu ei (n.r. cu jucătorii) la cabină, la cald, după meciuri. Prefer să nu. Nici nu intervin dacă discuțiile sunt mai aprinse. Nu mă bag.

Sunt jucători cu personalitate, vestiare grele în care nu e bine să intervii. Mă bucur că au astfel de discuții. N-am avut parte să intre jucătorii fizic”, a mai spus Marius Șumudică.