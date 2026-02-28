Sport

Marius Șumudică, prima reacție după un succes uriaș în Arabia Saudită: „Mi-au făcut un cadou de ziua mea”. Cum a sărbătorit alături de jucători după Al Najma – Al Okhdood 1-3. Video

Al Okhdood, gruparea antrenată de Marius Șumudică, a obținut un succes extrem de important, 3-1 pe terenul lui Al Najma. Ce a făcut antrenorul român la finalul partidei.
Bogdan Mariș
28.02.2026 | 23:50
Marius Sumudica prima reactie dupa un succes urias in Arabia Saudita Miau facut un cadou de ziua mea Cum a sarbatorit alaturi de jucatori dupa Al Najma Al Okhdood 13 Video
Marius Șumudică a reacționat la finalul partidei Al Najma - Al Okhdood 1-3. FOTO: ariyadhiah (X)
Marius Șumudică a obținut a doua victorie pe banca lui Al Okhdood, 3-1 pe terenul lui Al Najma, iar gruparea pregătită de antrenorul român a făcut un pas important spre salvarea de la retrogradare. Duelul a fost unul spectaculos, cu răsturnări de situație și faze controversate.

Ce a declarat Marius Șumudică după Al Najma – Al Okhdood 1-3

La finalul partidei, Marius Șumudică a oferit o primă reacție. „Am meritat victoria și cele 3 puncte. Am jucat mai bine și am fost determinați să obținem victoria. Orice succes contează, în primul rând pentru jucători. Sunt fericit să fiu aici, în Arabia Saudită, și felicit Federația și Ministerul pentru încrederea pe care o au în arbitrii saudiți, care își demonstrează competența în meciuri și merită aceste oportunități.

Acum suntem la 3 puncte de prima echipă aflată în afara zonei retrogradării și, în opinia mea, avem nevoie de cel puțin 4 victorii pentru a ieși din zona periculoasă. În 4 zile voi împlini 55 de ani, iar jucătorii mi-au oferit un cadou mai devreme”, a afirmat tehnicianul român, conform presei din Arabia Saudită.

Victorie uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Al Okhdood a deschis scorul în minutul 14 al disputei cu Al Najma, prin Saleh Al Abbas, însă gazdele au reușit să egaleze înainte de pauză, după golul brazilianului Lazaro. În partea secundă, echipa lui Marius Șumudică a beneficiat de un penalty, transformat de Christian Bassogog, care și-a readus echipa în avantaj.

Scorul final, 3-1, a fost stabilit în prelungiri, când Tokmac Nguen a împins balonul în poartă din apropiere după ce Al Lazam l-a deposedat pe portarul advers. În ultimele minute, gazdele au crezut că au redus din diferență după ce Gunter și-a trimis mingea în proprie poartă, însă reușita a fost anulată.

Cu acest succes, echipa lui Marius Șumudică se apropie la doar 3 puncte de prima formație aflată deasupra „zonei roșii”, Al Riyadh, care a cedat cu 0-1 în această rundă, pe teren propriu contra lui Al Ahli. Pentru Al Okhdood urmează un meci pe teren propriu împotriva celor de la Al Fayha, care se va disputa sâmbătă, 7 martie, de la ora 21:00.

Marius Șumudică a făcut spectacol

După al doilea gol al echipei sale, Marius Șumudică l-a felicitat pe marcatorul Christian Bassogog, care a părut că îi face semn antrenorului român să vină pe teren pentru a sărbători golul. Cu 3 goluri și 3 pase decisive în 10 meciuri sub comanda lui Marius Șumudică, fotbalistul camerunez se numără printre cei mai importanți jucători ai echipei.

La final, Marius Șumudică a ținut un discurs pe gazon în fața jucătorilor, cel mai probabil pentru a-i ține „în priză” pe aceștia în vederea următoarelor partide din campionat. Al Okhdood va mai disputa 10 meciuri în acest sezon, iar lupta pentru evitarea retrogradării va fi una foarte dificilă.

