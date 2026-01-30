Sport

Marius Șumudică, prima reacție după eșecul dramatic suferit de Al Okhdood în Arabia Saudită: „Nu a fost nicio diferență”

Marius Șumudică a reacționat după ce Al Okhdood a suferit un nou eșec în Arabia Saudită, 0-1 pe terenul lui Al Taawon. Ce a declarat tehnicianul român.
Bogdan Mariș
30.01.2026 | 19:15
Marius Sumudica prima reactie dupa esecul dramatic suferit de Al Okhdood in Arabia Saudita Nu a fost nicio diferenta
Marius Șumudică a reacționat la finalul partidei Al Taawon - Al Okhdood. FOTO: Al Okhdood (X)
Al Okhdood a ajuns la 4 meciuri la rând fără victorie în campionatul Arabiei Saudite. Gruparea pregătită de Marius Șumudică a cedat cu 0-1 pe terenul lui Al Taawon după un meci dramatic, în care a irosit o lovitură de la 11 metri, având și un gol anulat. Tehnicianul român a reacționat la finalul întâlnirii.

Marius Șumudică, prima reacție după eșecul dramatic suferit de Al Okhdood

Al Okhdood a beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 20 al partidei cu Al Taawon, însă șutul trimis de togolezul Khaled Narey a fost respins de portarul advers. 5 minute mai târziu, echipa pregătită de Marius Șumudică a trimis balonul în poartă, însă reușita a fost anulată pentru un fault în atac.

Gazdele au reușit să puncteze în minutul 58, prin Al Qahtani, însă reușita a fost una controversată. La final, Marius Șumudică a tras concluziile. „Am ratat un penalty și am avut 18 șuturi. Nu a fost nicio diferență între noi și Al Taawon, dar norocul nu a fost de partea noastră.

Trebuie să muncim, avem nevoie de timp, vom juca meciuri dificile în următoarea perioadă. Oricine urmărește echipa noastră știe că performăm la un nivel înalt, dar ratăm foarte multe ocazii”, a declarat antrenorul român, conform Al-Riyadhiah, după meciul pierdut pe terenul lui Al Taawon.

Ce program are echipa pregătită de Marius Șumudică în februarie

Al Okhdood începe luna februarie cu un duel pe teren propriu contra celor de la Neom, grupare aflată pe locul 10 în clasament. Mai apoi, echipa pregătită de Marius Șumudică va primi vizita liderului Al Hilal, pe 5 februarie. Pe 12 februarie, Al Okhdood va juca pe terenul celor de la Al Hazem, iar o săptămână mai târziu o va întâlni pe propriul teren pe Al Qadsiah, grupare aflată momentan pe locul 4.

Gruparea lui Marius Șumudică va încheia luna cu două partide în deplasare, cu Al Fateh și Al Najma. După rezultatul înregistrat vineri, Al Okhdood a rămas pe locul 17, penultimul, cu 9 puncte, la 3 lungimi în urma celor de la Al Riyadh, prima echipă aflată în afara zonei retrogradării.

