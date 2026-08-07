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Marius Șumudică, prima reacție în direct la oferta lui Neluțu Varga de a prelua CFR Cluj. Exclusiv

Neluțu Varga îl vrea pe Marius Șumudică pe banca CFR-ului, în locul lui Antonio Folha. Antrenorul a dat răspunsul în direct la Fanatik SuperLiga.
Marian Popovici
07.08.2026 | 10:25
Marius Sumudica prima reactie in direct la oferta lui Nelutu Varga de a prelua CFR Cluj Exclusiv
breaking news
Marius Șumudică, prima reacție în direct la oferta lui Neluțu Varga de a prelua CFR Cluj. Sursa: colaj Fanatik
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CFR Cluj a fost umilită în turul trei preliminar din Conference League de Tromso, scor 0-5. Neluţu Varga a anunţat pentru FANATIK că va curăţa tot clubul şi primul de pe lista disponibilizărilor este Antonio Folha, antrenorul numit în vară.

Marius Şumudică a răspuns ofertei lui Neluţu Varga de a prelua CFR Cluj: „Cu siguranţă vom discuta”

Patronul celor de la CFR Cluj a anunţat pentru publicaţia noastră că primul antrenor de pe listă este Marius Şumudică. Aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, antrenorul a spus că e dispus să colaboreze cu CFR Cluj, dar trebuie să ştie situaţia din club:

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„N-am avut nicio discuţie cu cei din conducerea clubului. Mai vorbesc cu Marian Copilu, că e prietenul meu. Dacă domnul Varga a spus lucrul acesta, el ştie mai bine ce îşi doreşte. Depinde de condiţii, cu siguranţă voi discuta. Clar depinde de condiţii.

Să vedem ce vor să facă mai departe, care e situaţia clubului. Dacă îşi doresc, vom avea o discuţie şi o să vedem. Totul se discută, nu pot să spun „nu”. Am avut 21 de puncte din 21 de puncte posibile. Eram calificaţi în grupele Conference League. Ne-a scos Young Boys din preliminariile Champions League, care era o forţă.

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Au luat campionatul, au vândut jucători de peste 100 de milioane de euro. Am avut play-off de Europa League, cu Steaua Roşie Belgrad. I-am lăsat în Conference. Trecusem de o echipă din Gibraltar şi Banja Luka. Deocamdată nu ştiu nimic”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Copilu, un mare atu: „Fiind prietenul meu, o să am o discuţie cu el!”

Antrenorul susţine că prezenţa lui Marian Copilu în conducerea clubului este un mare atu. Marius Şumudică a spus că atâta timp cât se fac eforturi şi există dorinţa de a continua, există posibilitatea de a prelua echipa:

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„Eu nu ştiu situaţia de la echipă. Vorbesc cu Marian Copilu, este acolo la echipă. Este un mare atu. Fiind prietenul meu, o să am o discuţie cu el şi o să văd situaţia reală a clubului. Vom avea o discuţie şi vedem.

Dacă lucrurile stau ca atare, am văzut că s-au plătit nişte bani, se fac eforturi.  Dacă există posibilitatea să colaborăm şi să facem lucrurile să meargă, sunt dispus colaborării. Ţi-am mai spus, vreau să ştiu situaţia reală”, a spus Şumudică.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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