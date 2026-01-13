Marius Șumudică, prima victorie pe banca lui Al Okhdood. Toate detaliile despre Al Kholood, echipa pe care a învins-o românul

ADVERTISEMENT

și nu a avut nevoie de mult timp pentru a reuși o primă victorie, doar a doua pentru noua sa echipă în actuala stagiune de campionat.

Victorie pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Cine este Al Kholood, echipa bătută de Al-Okhdood

Etapa cu numărul 14 din campionatul Arabiei Saudite a adus duelul dintre , meci extrem de important pentru formația gazdă în contextul în care adversarul este unul cu care se va lupta pentru evitarea retrogradării în liga secundă.

După o primă repriză echilibrată, partea secundă a adus golul izbăvitor pentru trupa lui Marius Șumudică. Christian Bassogog a reușit să marcheze spectaculos și până la finalul celor 90 de minute gazdele au reușit să țină de scor și să obțină toate cele 3 puncte. Unul dintre cei mai importanți jucători ai formației adverse, Al Kholood, este fundașul central fost la AS Roma, Norbert Gyomber, iar de asemenea pe teren a mai fost și Maolida, fotbalist crescut de Olympique Lyon.

Des Buckingham este antrenorul celor de la Al Kholood, iar în trecut a mai fost selecționerul la Noua Zeelandă și pe banca celor de la Oxford sau Wellington.

Eroul lui Marius Șumudică a fost în trecut pe lista lui Dinamo

Interesant este faptul că jucătorul care a marcat pentru formația lui Marius Șumudică, Christian Bassogog, a fost în trecut aproape de un transfer la Dinamo. Extrema din Camerun a negociat cu trupa bucureșteană, însă a preferat o ofertă din Turcia și în cele din urmă nu a mai ajuns în SuperLiga României.

Totul se întâmpla în iarna anului 2024, când africanul plecase din China, de la Shanghai Shenhua și era liber de contract. În cele din urmă Ankaragucu a fost mai convingătoare și l-a luat pe acesta, iar după doar câteva luni făcea trecerea către Arabia Saudită, la Al-Okhdood, pentru 800.000 de euro, unde este și în prezent legitimat.

Cum arată clasamentul din Arabia Saudită. Pe ce loc e formația lui Marius Șumudică

Victoria extrem de importantă pentru echipa lui Marius Șumudică, care s-ar putea dovedi crucială în contextul clasamentului în finalul sezonului, o duce pe Al-Okhdood la 8 puncte, la egalitate de puncte cu locul 16, ocupat de Al Shabab, și la doar o lungime de Al Ryadh și de Damac.

În etapa viitoare, Marius Șumudică și elevii săi urmează să joace împotriva lui Al Khaleej, în deplasare, meci în care pornește cu șansa a doua, însă adversarul nu este unul de top și ar putea să fie un duel cu final fericit pentru tehnicianul român.