Marius Șumudică, primele vești despre accidentații de la Rapid: „Petrila pleacă la Marijana”. În ce stare se află Hromada

Marius Șumudică a dezvăluit că Claudiu Petrila va merge să se trateze în Serbia la „vraciul” Marijana Kovacevic. FANATIK a anunțat în exclusivitate că 24 ianuarie, cu o zi înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova.

Marius Șumudică a anunțat că Petrila se va trata la Marijana Kovacevic. Ce relație specială are cu „vraciul” din Serbia

Rapid a câștigat confruntarea cu Universitatea Craiova și fără Claudiu Petrila. Giuleștenii s-au impus cu 1-0 . Cu toate acestea, Șumudică are urgent nevoie de purtătorul tricoului cu numărul 10 și l-a trimis să se trateze la „vraciul” Marijana.

„Sper să-i am cât mai repede (n.r. – Petrila și Hromada). Petrila pleacă mâine (n.r. duminică) la Marjiana, miercuri va face antrenament cu echipa. Am o relație foarte bună, o cunosc foarte bine pe Marijana.

Îi trimit jucători din 2007 și în 2010 am trimis, când am fost antrenor la Rapid, pe Rui Duarte, Bozovic. Am o relație foarte bună cu ea. Mi l-a primit imediat, cu toate că avea 10 jucători la tratament.

Mi-a promis că miercuri va fi apt, astfel că la Cluj îl veți vedea pe Petrila”, a declarat Marius Șumudică, după Rapid – Universitatea Craiova 1-0.

Claudiu Petrila a evoluat în 21 de meciuri ale Rapidului în acest sezon de SuperLiga. În vârstă de 24 de ani, atacantul născut la Sânnicolau Român a marcat 5 goluri și a oferit 5 assist-uri.

În ce stare se află Jakub Hromada: „Sper să nu fie fractură de maxilar”

Următorul meci al Rapidului este din nou unul complicat. În etapa a 24-a din SuperLiga, giuleștenii vor juca pe terenul liderului U Cluj. Partida e programată sâmbătă, 1 februarie, de la ora 20:00.

Dacă de aportul lui Petrila e sigur, Șumudică nu știe ce se va întâmpla cu Jakub Hromada. Mijlocașul central a ieșit pe targă din derby-ul cu oltenii și nu a mai putut continua partida după duelul cu Lukic din minutul 9.

„Hromada, vom vedea. Va trebui să facă investigații, era puțin tumefiat, dar sper să fie doar contuzie, ci nu fractură de maxilar”, a adăugat antrenorul în vârstă de 53 de ani.