Marius Șumudică, promisiune îndrăzneață de Anul Nou: „Mă întorc acasă ca să câștig titlul cu Rapid!”

Marius Șumudică le promite suporterilor rapidiști de Anul Nou că se va întorce în Giulești să câștige titlul. Fostul rapidist a fost ales antrenorul anului în Turcia, după ce a dus-o pe Gaziantep pe locul patru în Turcia.

Marius Șumudică are un parcurs incredibil cu Gaziantep și a ajuns pe locul trei în Superliga Turciei. Gaziantep a învins-o în ultima etapă pe Alanyaspor, ocupanta locului doi, cu scorul de 3-1, în etapa cu numărul 15 din prima ligă a Turciei și a urcat pe locul 4 în clasament

Marius Șumudică a pierdut o singură partidă în acest sezon și are un parcurs de invidiat: 7 victorii, 6 egaluri și un eșec. Singura înfrângere din campionatul Turciei a venit în prima etapă, când Șumi pierdea pe pe terenul lui Galatasaray, depășind recordul incredibil pe care l-a avut la Astra Giurgiu.

Dorința lui Șumudică în 2021: „Mă întorc acasă să câștig titlul de campion cu Rapid. Vă promit că va sosi această zi!”

Marius Șumudică a transmis un mesaj emoționant suporterilor rapidiști cu ocazia Anului Nou și s-a filmat așezat cu capul pernă și fără a fi aprinsă lumina în locul de unde se filma cu telefonul pentru a posta clipul pe Facebook, chiar în noaptea dintre ani, chiar dacă se află la mii de kilometri depărtare în Turcia: „Doresc tuturor rapidiștilor un an bun, un an prolific, un an care să le aducă promovarea, să se bucure de noua arenă, Giuleștiul rămâne Giulești, inima mea bate pentru Rapid și n-am putut să trec peste această noapte fără a trimite un mesaj către toți rapidiști”, a spus unul dintre cei mai mari rapidiști.

Marius Șumudică a câștigat ca jucător, alături de Rapid, titlul de campion al României în 1999 precum și Cupa României în 1998 și 2002 și le-a primis suporterilor că va fi mereu fidel culorilor vișinii: „Vă iubesc, sunteți în sufletul meu. Sunt unul dintre voi, nu vă voi trăda niciodată!”, a fost declarația de dragoste a lui Marius Șumudică din noaptea de Revelion.

Șumi speră ca Rapidul să promoveze cât mai repede în Casa Pariurilor Liga 1 și a promis suporterilor că va veni ziua în care se va întoarce acasă, în Giulești: „Printre alte dorințe profesionale, care doresc să mi se implinească, eu activând în Turcia, știți foarte bine, o mare dorință de-a mea este ca Rapidul să promoveze, să mă întorc acasă”, a mai spus antrenorul.

Marius Șumudică va deveni cetățean turc, dar se gândește tot la Rapid: „Vă iubesc și vă doresc sănătate și numai bine”

Cea mai mare dorință a lui Marius Șumudică rămâne aceea de a cuceri un titlu ca antrenor al Rapidului: „…să cîștig titlul de campion cu Rapid. Vă promit că va sosi această zi! Vă iubesc și vă doresc sănătate și numai bine”, a încheiat rapidistul mesajul de Anul Nou.

Marius Șumudică a dezvăluit că a depus actele pentru a deveni cetățean turc, iar președintele lui Gaziantep a confirmat miercuri informația, lăsând de înțeles că sunt șanse mari ca solicitarea tehnicianului să fie acceptată, însă e greu de crezut că nu reveni în România.

Marius Şumudică a evoluat pentru Rapid între 1996-1999 şi 2001-2002, apoi a antrenat echipa giuleșteană în sezonul 2010/2011 și a criticat vehement începutul dezamăgitor de sezon al Rapidului: „Am o grămadă de prieteni care suferă, și eu la fel sufăr. Este un dezastru ce se întâmplă la Rapid! Mă doare, mă doare enorm! Dacă îmbraci culorile Rapidului fără să-ți dai viața pentru ele, meriți să ai soarta ălora care alergau pe căile ferate”, spunea Șumudică.

Rapid București a terminat anul pe locul trei în Liga 2, la egalitate cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, și la patru puncte în urma liderului FC U Craiova 1948.

Marius Șumudică, antrenorul anului în Turcia

Marius Șumudică a fost desemnat antrenorul anului 2020 în Turcia și le-a luat fața unor nume importante în Turcia, precum Fatih Terim, de la Galatasaray, sau Sergen Yalcin, de la Beșiktaș: „Sunt foarte bucuros, vă daţi seama! Până la urmă cu astea rămâi, pentru că banii vin şi se duc. Sunt foarte mulţi antrenori care muncesc, dar nu pot fi toţi premiaţi, normal. Iar când tu te afli printre cei votaţi înseamnă că munca îţi este răsplătită.

Le mulţumesc celor din fotbalul din Turcia pentru această onoare pe care mi-au făcut-o. În Arabia Saudită am fost pe locul trei, acum pe locul întâi, înseamnă ceva pentru mine”, a declarat antrenorul român, pentru digisport.ro.