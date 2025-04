Familia Șucu, de la intrarea lui Dan, patronul Mobexpert, în fotbal, este extrem de interesată de fenomen. Ambii băieți ai „omului cu banii” de la Rapid practică fotbal, iar . Marius Șumudică plănuiește să îl .

Marius Șumudică, promisiune pentru patronul Dan Șucu: „Următorul jucător pe care-l voi debuta la Rapid va fi băiatul dumnealui!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a ținut să evidențieze faptul că în meciul cu CFR Cluj a folosit 4 jucători sub 21 de ani pe finalul partidei. Cât despre promovarea fotbaliștilor tineri, „Șumi” a dezvăluit că următorul junior care va intra pe teren pentru Rapid va fi Petru Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. Antrenorul susține că acest lucru se va petrece în sezonul viitor, asta în cazul în care rămâne la echipă.

„Eu ieri am terminat meciul cu patru jucători U21 în teren. Eu am terminat cu patru jucători under în teren. Cei din urmă vor fi cei dintâi!

O să joace Vulturar și Grameni mai mult. Îmi pare rău și de Rareș Pop… Încerc să-i dau minute și lui, dar nu reușesc, având în benzi Petrila și Dobre, care pentru mine în momentul de față sunt printre cei mai buni jucători de bandă din România.

Eu tot timpul mi-am dorit să pun jucători tineri în teren și să joace, fiindcă sunt jucători cu calitate și jucători în care clubul a investit în ei și chiar își merită locul. De exemplu, mă uit la Borza. Borza pentru mine nici nu mai e under.

„Nu e niciun nepotism! E indispensabil la grupa lui de vârstă”

(n.r. – Să nu fie nemulțumită familia Șucu de jucătorii under din teren) Următorul under care va veni și îl voi debuta va fi băiatul domnului Șucu. Anul viitor îl voi debuta. Dacă voi rămâne, dacă voi rămâne la Rapid!

Nu e niciun nepotism, se antrenează cu echipa întâi și a crescut foarte bine. A crescut foarte mult. Întrebați și la grupele de vârstă. Sunt pe primul loc la grupa lor de elite. Este unul dintre jucătorii indispensabili și un jucător foarte bun.

Îmi doresc să-l debutez, cum îmi doresc să debutez încă vreo trei, patru din Academie. (n.r. – Să nu spună lumea că nu ai coloană vertebrală, pentru că îl debutezi pe băiatul domnului Șucu) Ai văzut coloana mea vertebrală, ai văzut ce drept stăteam ieri când stăteam la meci”, a declarat Marius Șumudică.