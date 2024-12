Marius Șumudică, promisiune uluitoare dacă Rapid va intra în play-off: ”Indiferent că vor fi 30 de grade afară”

După ce , așa cum a anunțat la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a rămas pe banca tehnică a Rapidului și acum visează să poată ajunge în play-off.

Accederea în play-off, obiectivul lui Marius Șumudică la Rapid

Într-o conferință de presă premergătoare derby-ului cu Dinamo, antrenorul giuleștenilor a promis că dacă va duce Rapidul între primele 6 la finalul sezonului regulat, va veni la toate meciurile din play-off îmbrăcat cu geaca sa norocoasă.

”Nici nu știu cum să mă mai îmbrac. Orice aș lua pe mine, se discută. Când am avut hanoracul în Turcia, domne, a luat hanorac de 2.000 de euro. Eu nu port fake-uri. Am ajuns la un nivel să nu mai port fake-uri.

Mi-am cumpărat o geacă, mi-a plăcut. Cu geaca asta nu am pierdut niciun joc. Singurul meci, unde nu am avut geaca, a fost cu Sepsi. Și am pierdut. Rezistă și în Laponia dacă mă duc. Îți promit că dacă voi fi în primele 6 echipe și voi deveni ecuson FIFA în primele 6, că acum sunt tușier, mă voi prezenta la meci cu aceeași geacă.

Indiferent că vor fi 30 de grade afară. Voi veni cu aceeași geacă, îmi voi dubla mărimea borsetei să am mai multe deodorante. Îmi voi lua un maiou pe dedesubt și voi veni cu geaca asta”, a declarat Șumudică, conform .

Geaca lui Șumudică a ajuns în Italia

Marius Șumudică este un adevărat personaj în fotbalul românesc, iar geaca sa albastră marca Burberry, care costă aproape 2.000 de euro, a devenit un accesoriu extrem de comentat în SuperLiga.

De câte ori tehnicianul a fost îmbrăcat cu geaca norocoasă, Rapidului i-a mers bine. Singurul joc în care Șumi din Cupa României Betano, iar ”alb-vișinii” au pierdut.

Mai mult decât atât, moda cu geaca lui Marius Șumudică a. Internauții nu au rezistat tentației de marca astfel faptul că Dan Șucu a devenit acționar majoritar la Genoa.

Omul de afaceri a ținut un discurs în vestiarul echipei italiene, iar antrenorul Patrick Vieira, îmbrăcat în treningul clubului, l-a urmărit cu atenție. Doar că poza a fost photoshopată, iar fostul internațional francez a apărut pe rețelele de socializare în geaca albastră a lui Șumudică.