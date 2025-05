Marius Șumudică lansează amenințări și promite dezvăluiri explozive: ”O să le scot când voi pleca de la Rapid! Probabil în vară”

Marius Șumudică a vrut să-și dea demisia de la Rapid după înfrângerea suferită pe terenul lui U Cluj, însă . Chiar și așa, tehnicianul este de așteptat să nu mai rămână din vară și a precizat că în momentul despărțirii va face niște dezvăluiri.

Marius Șumudică va face dezvăluiri picante după ce se va despărți de Rapid

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei Universitatea Craiova – Rapid, din etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul Marius Șumudică a vorbit din nou despre plecarea sa în vară și l-a contrat pe Mihai Stoica, cel care .

ADVERTISEMENT

”Am de comentat, dar o să comentez la momentul respectiv și o să le răspund tuturor celor care m-au atacat. Și nu îmi trebuie niciun indiciu, să intru pe vreun Facebook să văd indiciile care mi se dau și în ce direcție să o iau. Le am eu puse și o să le răspund la fiecare că nu rămân dator. N-am rămas dator niciodată, ăsta e Șumudică. O să le scot după ce voi pleca de la Rapid.

(n.r. – Când?) Probabil acum în vară, eu știu când? Întrebați-l pe domnul Angelescu. Eu am un contract, am dorit să plec, n-am fost lăsat. Mai departe ce vreți să vă spun? Îmi fac treaba la antrenamente, mă duc de dimineață, plec printre ultimii, mai mult de atât ce pot să fac? Nu depinde de mine, sunt sub contract. În momentul în care ne despărțim, ne despărțim.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cum a decurs discuția cu conducerea?) Astea sunt treburi de bucătărie internă, nu pot eu să spun acum cum a decurs discuția. Nu e normal. Am un contract cu o grămadă de clauze și dacă voi vorbi vă dați seama că există sancțiuni.

Nu are rost și nici n-aș avea cui să-i fac rău sau să mă simt nedreptățit. A fost o discuție în care mi s-a transmis că există un contract semnat de ambele părți și că va trebui să continui”, a declarat Șumudică.

ADVERTISEMENT

Șumudică, aprecieri pentru Rădoi

Tehnicianul rapidist a mărturisit că are o relație foarte bună cu omologul său de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, și a amintit faptul că a prezis încă de acum câțiva ani că acesta va ajunge un antrenor foarte bun.

ADVERTISEMENT

”Toată lumea trece prin astfel de momente mai puțin faste în carieră. Îmi amintesc de Dan Petrescu, pentru care vorbesc titlurile luate și pe care îl respect pentru cea ce face ca antrenor, care era huiduit și i se striga demisia.

Îl întâlnesc pe Mirel, îl respect, pe teren nu mai ținem cont de nimic, după aia suntem prieteni. Eu sunt prieten cu el de când era la FCSB. L-am respectat tot timpul și i-am spus că va ajunge unul dintre cei mai mari antrenori, așa simțeam eu în momentul în care l-am întâlnit, când eram la Astra.

Vedeam cum pregătea meciurile, îmi luam și eu informații așa cum își iau și ei (n.r. – cei de la FCSB) că eu stau pe bancă la ședințele de pregătire și antrenează doar secunzii. Ne cunoaștem unii pe alții, este un tip foarte dedicat, care pune suflet și e foarte preocupat de cea ce face”, a mai spus Marius Șumudică.