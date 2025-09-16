Marius Șumudică pune degetul pe rana FCSB-ului. „Mereu cu un om în minus”. Ce greșeli a făcut Gigi Becali la schimbări

FCSB are un start de campionat foarte slab și după 9 etape a strâns doar 7 puncte, iar Marius Șumudică e de părere că una dintre probleme la campioană e jucătorul under, rol pe care l-a jucat Mihai Toma în perioada recentă.

Șumudică știe ce probleme are : „FCSB suferă la ceea ce înseamnă under”

, FCSB s-a făcut din nou de râs, terminând la egalitate, 1-1 pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Dincolo de rezultat, felul în care a arătat meciul, în special pe final, dă motive serioase de îngrijorare în tabăra campioanei. Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat candidatele la titlu, dar și cea mai presantă problemă FCSB-ului.

„Mai e mult, doar o treime s-a derulat din campionatul regulat. Dar la cum se joacă, la ce se întâmplă, la meciurile care vor urma, din punctul meu de vedere, (n.r. – Universitatea Craiova) e principala candidată la titlu. Distanța este destul de mare și au lot. Și încă ceva, contează enorm under-ul. Asta este diferența între alte echipe și FCSB. FCSB suferă la ceea ce înseamnă under”, a punctat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

„Joacă aproape la fiecare meci cu un om în minus”, l-a completat Marius Mitran, prezent și el în studio.

Ce probleme a observat Șumudică la Csikszereda – FCSB: „Termini cu ei în teren, după ce i-ai scos pe Tănase, Olaru și Cisotti”

„Exact. Îl bagi pe Cercel, îl scoți pe Cercel. Îl iei pe Stoian, nu-l bagi pe Stoian. M-am uitat la FCSB, n-am nimic cu Pantea, dar ai ajuns să joci cu Pantea fundaș stânga. E peste mână. Și termini meciul cu Toma fundaș dreapta. Cu under-ul. E incredibil.

Csikszereda te-a pus sub presiune. Putea să câștige meciul. Joci cu Baba Alhassan fundaș central. Ok, n-a greșit, dar sunt lucruri care nu sunt normale la o echipă de talia FCSB-ului. Termini meciul cu Lixandru în teren, cu Edjouma, cu Chiricheș. La 1-0, cu termini cu cei trei, doar Edjouma ce are valențe cât de cât mai ofensive. Dar iar termini cu doi închizători. Îl scoți pe Tănase, îl scoți pe Olaru, îl scoți pe Cisotti… La ce te aștepți?”, a analizat fostul antrenor al Rapidului.

Prinde FCSB play-off-ul?

După 9 etape, FCSB pare ieșită din cursa pentru titlul. . Însă, campioana de anul trecut tremură și pentru play-off. În momentul de față, sunt 7 puncte de recuperat față de Unirea Slobozia, echipa de pe locul 6. Posibilitatea ca FCSB să rateze în acest sezon play-off-ul a stârnit discuții aprinse în platoul FANATIK SUPERLIGA, între Marius Șumudică și Marius Mitran pe de-o parte, respectiv moderatorul Horia Ivanovici de cealaltă parte.

Mitran: „Ideea nu e că sunt 16 puncte avans (n.r. – Craiova față de FCSB), ideea e că jocul e diferit rău”

Șumudică: „Asta a zis și Gigi… ‘Eu cred că nu mai prindem play-off-ul, din cauza prestației’”

Ivanovici: „Du-te, băh! Să nu prindă play-off-ul… Eu pun pariu acum – și eu nu pariez –, un milion de euro pun că FCSB prinde play-off-ul.”

Șumudică: „ ”

Mitran: „Și eu zic la fel”

Ivanovici: „Du-te, băh! Fii serios!”

