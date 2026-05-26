Marius Şumudică pune la zid Rapidul după sezonul ratat: „La cum arată echipa, nici nu prinde play-off-ul la anul!”. Explicaţiile colapsului

Marius Şumudică a analizat sezonul Rapidului și a spus totul fără ocolișuri. Explicații pentru o nouă stagiune ratată din partea giuleștenilor.
Mihai Dragomir
26.05.2026 | 12:15
Marius Șumudică nu a avut milă de Rapid după finalul acestui sezon. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Rapid a încheiat un nou sezon în play-off-ul SuperLigii fără să câștige vreun trofeu sau să se califice în cupele europene, în ciuda investițiilor făcute. Marius Șumudică, fostul antrenor al echipei, a spus totul despre prestația giuleștenilor din această stagiune. Ce i-a transmis lui Daniel Pancu, tehnicianul așteptat la echipa de sub Podul Grant.

Mesajul lui Marius Șumudică pentru Daniel Pancu înainte de startul mandatului la Rapid

Marius Șumudică a urmărit partida Rapid – Universitatea Craiova 0-0, din ultima etapă de play-off, precum și restul meciurilor fostei sale echipe. Fostul antrenor al giuleștenilor a spus totul despre cum au arătat pe teren și a ținut să îi transmită un mesaj important lui Daniel Pancu, cel care a rupt tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. „Fii atent la ceea ce ai văzut ieri, la meci (n.r. – Rapid – U Craiova 0-0). Am văzut și eu jocul de ieri, Rapid este într-o cădere… și față de anii trecuți, e clar. Exprimare, mental, psihic, fără agresivitate, dorință, potență… Dacă te gândești că vrei cel puțin în play-off la anul, la cum a arătat ieri, nu au șanse să îl prindă.

Craiova a băgat echipa a 2-a, chiar a 3-a, iar Rapid a băgat tot ce are mai bun la ora actuală. Diferența nu s-a văzut, a fost în favoarea Craiovei din punctul meu de vedere. Craiova nu mai avea target, nu a jucat acasă… Am rămas mâhnit de lumea puțină care a fost pe Giulești. Îl felicit pe Bocciu și toată galeria că au scandat numele lui Gâlcă, care are un trecut legat de Steaua. Și-au încurajat jucătorii anul acesta, dar au primit foarte puțin înapoi. Pancu trebuie să vadă cum își cristalizează un lot care să ajungă cel puțin în play-off. După mine, acest obiectiv nu își are rostul la Rapid…”.

Marius Șumudică a identificat problemele Rapidului

Ulterior, Marius Șumudică a vorbit despre factorii care au privat Rapidul de performanțe sezon după sezon. Principalul aspect scos în relief de tehnician a fost lipsa unui lider adevărat pe teren. „Nu pot să îmi dau seama… Sunt lucruri incontrolabile. S-au întâmplat cu Mutu, cu Bergodi, cu Șumudică, cu Gâlcă… Sunt 4 antrenori cu o anumită cotă care nu au reușit să ducă Rapidul mai sus. Problema cred că este în altă parte… Nu mă refer la conducere, că nu joacă ea.

Nu înțeleg cum aceeași jucători duc Rapidul în sezonul regular sus… În play-off întâlnești cele mai bune echipe și atunci intervine valoarea jucătorilor. Din punctul meu de vedere, Rapid nu are un lider în teren. Nu există. Mă uit la Craiova, unde sunt Bancu, Screciu… La U Cluj, Chipciu, voce în vestiar, Nistor, Lukic… Jucători care te-au ajutat și ți-au făcut diferența. La Rapid am văzut un Dobre cu 17 goluri și care din momentul conflictului cu Gâlcă, și suporterii au fost contra lui. Au pierdut toți, și Dobre, și clubul… Dinamo îl are pe Boateng, pe Opruț, are jucători care nu doar că arată a fotbaliști, ci se vede că sunt lideri în teren”, a mai spus Șumudică.

Cum a caracterizat Marius Șumudică sezonul Rapidului și ce notă le-a dat giuleștenilor

Chestionat despre ce notă ar oferi Rapidului pentru acest sezon, Marius Șumudică și-a trecut, per total, echipa, însă a fost nemilos când a venit vorba de play-off, unde giuleștenii au fost de nerecunoscut. „Eu le-aș da 6 Rapidului pentru acest sezon. Îi dau 8 pentru sezonul regular și un 4 pentru play-off. Lui Gâlcă nu îi pot da notă, sunt antrenor și nu pot să vorbesc despre asta. Cel mai bun lucru la Rapid în acest sezon a fost întoarcerea lui Bocciu. Pancu va fi cel mai susținut antrenor de la Rapid din ultimii 10 ani, mai mult decât Șumudică, Bergodi și Mutu la un loc. Nu va fi alergat niciodată Pancu, știu mai multe eu. Ce să se întâmple dacă vine Pancu? Îi trebuie jucători… El știe cel mai bine. A lucrat cu mulți jucători de la U21, îi știe foarte bine”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
