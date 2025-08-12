Marius Şumudică pune tunurile pe FCSB după parcursul dezastruos: “N-ai nicio scuză! Deja e ‘groasă’”. Pe cine vede în play-off

După , FCSB a ajuns la trei eșecuri consecutive în SuperLiga, iar Marius Șumudică a tras un semnal de alarmă în privința parcursului campioanei.

Parcursul FCSB, analizat de Marius Șumudică

În cadrul celei mai noi ediții a , antrenorul Marius Șumudică a făcut o analiză a startului de campionat și consideră că va fi o bătălie aprigă pentru intrarea în play-off.

”Este un maraton. Eu am făcut parte din acest film și știu ce înseamnă primele 30 de etape și sezonul ăsta regulat ca să acumulezi cât mai multe puncte. După care va începe un alt campionat care este mult mai important.

În această fază a campionatului toată lumea aleargă după puncte și aleargă după primele 6 locuri, să stea pe acolo. După aceea, înjumătățindu-se punctele, orice meci devine capital.

Atât UTA, cât și celelalte echipe care se află acolo sus acumulează puncte, profită de parcursul celor de la FCSB și CFR Cluj, care are însă un meci mai puțin și pe care cred că îl va câștiga. Eu cred că ambele vor face parte din primele 6.

Va fi o bătălie acerbă la play-off. Multe echipe se vor bate acolo, mai multe decât în anii precedenți. O înlănțuire de rezultate pozitive, mă refer la trei victorii, te aduc imediat acolo în primele 6. Dacă va exista o constanță, va fi greu pentru multă lume să prindă play-off-ul anul ăsta”, a declarat Șumudică.

Tremură FCSB pentru locul în play-off?

Fostul tehnician al Rapidului consideră că FCSB a pierdut deja prea multe puncte, s-au adunat foarte multe înfrângeri, atât în cupele europene, cât și în campionat, iar acest lucru ar putea să dăuneze pe termen lung.

”Eu n-am știut rezultatul partidei dintre FCSB și Unirea Slobozia, am fost la un meci în Turcia și mi-a zis Jerry Gane în parcare ce a fost, nu mi-a venit să cred. Foarte multă lumea credea că după ‘remontada’ aia cu Drita că lucrurile s-au îndreptat și totul este ok la FCSB, dar iată că vine un meci de campionat, un meci în care nu ai nicio scuză și pe care îl pierzi cu 1-0 la tine acasă.

Este o înlănțuire de rezultate negative pentru cei de la FCSB, au pierdut cu cei din Andorra, două meciuri pierdute cu campioana Macedoniei, te bate Dinamo, te bate Farul și te bate Slobozia. Deja ‘e groasă’, nu mai stăm să căutăm că a fost un accident. Nu, e o înlănțuire.

Trebuie să-și rezolve problemele cât mai urgent, nu știu unde sunt problemele exact, nu pot să-mi explic. Dacă FCSB nu se va trezi, va fi destul de târziu atât în lupta asta pentru grupa de Europa League, pentru că sunt convins că nu-și doresc Conference, dar și pe celălalt front.

Și mă refer la campionat, pentru că cu cât pierzi puncte, e greu să le prinzi pe toate. Ok, prinzi una, două, trei, dar celelalte, jucând și între ele, fac puncte și dacă distanța…

Imaginați-vă ce ar însemna o victorie a Rapidului contra lor. Rapidul ar face 14 puncte, ei ar rămâne cu 4, sunt 10 puncte, înjumătățite 5, e enorm. Este adevărat că este un maraton și mai ai timp, dar cu cât trec etapele și tu nu acumulezi puncte intervine și presiunea, neîncrederea și va fi din ce în ce mai greu”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.