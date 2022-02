Marius Șumudică a dat cărțile pe față: ”Daniel Niculae mi-a spus că Angelescu nu mă vrea la Rapid!!” Atac direct și la Miță Iosif

Marius Șumudică a luat foc. După o discuție cu președintele Daniel Niculae a aflat că patronul Victor Angelescu nu-l vrea la echipă, iar tehnicianul a răbufnit.

Șumi a declarat că nu se va întoarce în Giulești atâta timp cât clubul va fi condus de actualul acționar majoritar. Mihai Iosif a fost și el luat în ”cătare”.

Marius Șumudică: ”M-a tăiat de pe lista de antrenori. E un război rece”

Recunoscut pentru efervescența cu care răspunde atacurilor la adresa profesionalismului său, Marius Șumudică a avut , de această dată.

ADVERTISEMENT

Antrenorul rămas liber de contract după ce a fost dat afară de Malatyaspor, s-a arătat deranjat că nu a fost contactat de nimeni din conducerea Rapidului pentru postul de antrenor.

În cele din urmă a primit și telefonul mult așteptat, dar veștile nu i-au căzut deloc bine tehnicianului care s-a declarat Rapidist pe viață.

ADVERTISEMENT

”M-a sunat Nico (Daniel Niculae, președintele Rapidului – n.r.) și mi-a explicat ceea ce s-a întâmplat, că nu sunt dorit la Rapid. Am înțeles că Săpunaru și alți rapidiști au spus că eu aș fi cel mai potrivit, dar domnul Angelescu tăiat de pe lista de posibili antrenori.

E un război din acesta rece. Eu am relații, puteam să aduc jucători, dar nu vreau să înțeleagă lumea că mă autopropun, eu și acum sunt în discuții cu cineva. Am aflat că Angelescu nu dorește să lucreze cu mine și îi transmit și eu că nici Șumudică nu vrea să lucreze cu Angelescu.

ADVERTISEMENT

Cât timp va fi acolo, eu nu voi mai antrena la Rapid. Eu respect Rapidul, dar dacă patronul clubului vine și te taie de pe o listă de 5 antrenori, atunci ce să mai spun? Dragoste cu forța nu se face”, a declarat Șumudică, la .

Atac frontal la Mihai Iosif

Marius Șumudică este unul dintre cei mai înfocați fani ai echipei Rapid. A jucat și a antrenat echipa din Giulești, este iubit de suporteri, nu și de oficialii clubului feroviar.

ADVERTISEMENT

Șumudică a menționat un moment care s-ar fi petrecut la unul dintre ultimele antrenamente dinaintea meciului cu Dinamo, și l-a atacat frontal pe , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

”Eu am fost singurul care l-am susținut pe Daniel Pancu chiar și atunci când nu avea rezultate, l-am susținut pe Mihai Iosif, nu m-am dus la niciun meci ca să nu se creeze suspiciuni, ca să aud că la antrenamentul de ieri domnul Miță Iosif, care mai are de învățat, mai are multe de învățat, a încercat să le explice un exercițiu jucătorilor și cineva l-ar fi întrebat cum se face.

ADVERTISEMENT

Am înțeles că replica domnului Iosif a fost: ’lasă bă că vine Șumudică și o să vă învețe el!’. Mă abțin, lumea e mică, se află lucrurile astea. Știți cum se spune: ’Facerea de bine e …ghilimele de mamă. Eu nu am dat în nimeni din familia Rapidului”, și-a continuat Șumudică tirada.

Marius Șumudică: ”Mutu e un mare antrenor. Mai trebuie doar să demonstreze”

Nici , după ce numele fostului internațional a fost vehiculat ca posibil succesor al lui Mihai Iosif, în detrimentul său. Șumi este de părere că Mutu nu a demonstrat nimic ca antrenor și a reamintit mandatele de scurtă durată ale fostului selecționer de la tineret.

”Mutu este un antrenor profesionist, dar nu pot spune că este în ascensiune că nu este. Vorbește foarte bine în ultimul timp, ceea ce înseamnă că este foarte bine pregătit din punctul acesta de vedere, mai trebuie să demonstreze și în iarbă.

La Voluntari a avut un mandat în care s-a salvat la lovituri de departajare și a mai fost la Craiova. Ca selecționer, da, a calificat echipa de tineret la Campionatul European, dar e altceva să fii selecționer și altceva să fii antrenor de echipă de club. Dar eu îl apreciez pe Mutu. Nu trebuie să fii un mare fotbalist ca să fii și mare antrenor și viceversa”, a mai spus Șumudică.