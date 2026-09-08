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Marius Șumudică, răspuns direct după ce Ilie Dumitrescu a anunțat că va fi noul antrenor al FCSB: „Dacă mă sună Gigi Becali…”

Marius Șumudică a reacționat în direct la FANATIK SUPERLIGA după ce Ilie Dumitrescu a primit un mesaj despre posibila venire a antrenorului la FCSB. Ce a declarat.
Alex Bodnariu
08.09.2026 | 11:10
Marius Sumudica raspuns direct dupa ce Ilie Dumitrescu a anuntat ca va fi noul antrenor al FCSB Daca ma suna Gigi Becali
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Marius Șumudică rupe tăcerea despre FCSB! Ce spune după informația lansată în direct de Ilie Dumitrescu
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Marius Șumudică a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre posibilitatea de a semna cu FCSB, după ce Ilie Dumitrescu, fostul mare fotbalist român, a citit în direct un mesaj de la o sursă despre care a spus că este credibilă și care îl dădea drept viitorul tehnician al formației roș-albastre.

Marius Șumudică rupe tăcerea despre FCSB! Ce spune după informația lansată în direct de Ilie Dumitrescu

Varianta Marius Șumudică la FCSB este tot mai discutată în ultimele zile. Numele antrenorului de la CFR Cluj a apărut în contextul incertitudinii legate de viitorul lui Marius Baciu. Gigi Becali a analizat mai multe variante pentru banca tehnică, dar a anunțat că, pentru moment, îi acordă în continuare credit lui Baciu.

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Subiectul a fost alimentat și de Ilie Dumitrescu. Fostul internațional a citit în direct un mesaj primit în legătură cu posibilitatea ca Șumudică să ajungă la FCSB. Acesta a precizat că sursa este una credibilă, însă nu poate dezvălui numele persoanei care i-a scris.

Marius Șumudică la FCSB?! Reacție în direct după mesajul misterios citit de Ilie Dumitrescu: „Nu știi ce se întâmplă mâine”

Marius Șumudică a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre viitorul său. Tehnicianul a precizat că, în prezent, se gândește doar la CFR Cluj. Acesta se bucură că oamenii se gândesc la el, însă a remarcat că discuțiile și ofertele au început să apară abia după ce a reușit să lege o serie de rezultate impresionante, lucru care îl deranjează.

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„Cât eram acasă, mi-au venit niște oferte. Erau foarte puțini care mă sunau. Acum, când sunt la CFR, mă sună toți impresarii. Mă sună toată lumea când sunt niște rezultate bune. Dacă domnul Becali se gândește la domnul Marius Șumudică, eu pot să spun doar că mă bucură. Eu sunt antrenorul CFR-ului. Nu știu cine i-a dat domnului Ilie Dumitrescu mesaj. Probabil e cineva din anturajul celor de la FCSB.

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Nu vreau să comentez subiectul ăsta. Nu știu ce se va întâmpla. Nu știi ce se întâmplă mâine”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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