Marius Șumudică, răspuns dur pentru Neil Lennon, după circul de la conferința de presă: „Tata mi-a zis ceva. Îi doresc asta antrenorului Rapidului”

Odată cu sosirea lui Neil Lennon pe banca tehnică, Rapidul a uitat cum este să câștigi în SuperLiga României. Formația giuleșteană a reușit și este mai aproape de subsolul clasamentului decât de zona de play-off, unde un club cu asemenea investiții ar trebui să se regăsească. Mai mult decât atât, nici jocul echipei nu produce, antrenorul având destul de multe dificultăți în identificarea unui sistem de joc potrivit.

Marius Șumudică: „Sunt băiatul care vorbește prea mult, iar până în momentul de față rezultatele îmi dau dreptate”

Marius Șumudică nu este în relații bune cu Neil Lennon, actualul antrenor din Giulești, care l-a atacat pe fostul antrenor al Rapidului la conferința de presă dinaintea meciului cu Dinamo. Presat de rezultatele nefavorabile ale echipei, dar și de ieșirile publice ale lui Șumudică, care a analizat în diverse situații jocul formației alb-vișinii, Lennon a spus că Șumudică vorbește prea mult.

Fostul antrenor al Rapidului a fost în direct în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și a avut un răspuns pentru tehnicianul care nu a reușit până în prezent să câștige vreun meci pe banca Rapidului în actuala ediție de campionat.

„Este decizia antrenorului că nu l-a folosit pe Burmaz. Sunt mai multe semne de întrebare pentru mine, dar eu nu comentez decizia antrenorului de la Rapid. Eu nu am vorbit urât de domnul Lennon și o să vorbesc niciodată urât de dânsul, nu o să stau să îi vânez greșelile, eu doar vorbesc de ceea ce văd în jocul Rapidului și cred că nu numai dreptul de analist mă face să analizez jocul Rapidului, cât și istoria mea la acest club. Eu am câștigat un campionat după 32 de ani, o Cupă, am marcat 20 de goluri în anul acela. Eu cred că mi-am câștigat dreptul de a-mi da cu părerea.

Mai mult decât atât, sunt antrenor de 20 de ani. Prefer să vorbesc strict fotbalistic, strict profesional și niciodată nu l-am atacat pe domnul Lennon și nici n-o să-l atac. Cu privire la ceea ce a spus dânsul că nu a văzut nici în Europa, aduceți-vă aminte ce i s-a întâmplat lui Southgate după Campionatul European. Eu nu am absolut nimic cu persoana domnului Lennon, nu este problema mea, poate să facă absolut ce vrea. Îl respect și atâta tot. Sunt băiatul care vorbește prea mult, dar îmi fac meseria și spun ceea ce văd, iar până în momentul de față rezultatele îmi dau dreptate.”, a spus „Șumi”.

„Trebuie să fii bucuros, că a zis că ești unicat.”, a completat Dănuț Lupu.

„Tata mi-a zis o vorbă și n-o s-o uit niciodată. Și când se vorbește de bine și când se vorbește prost despre tine, să fii bucuros pentru că însemni ceva. Îi mulțumesc domnului Lennon și îi doresc baftă în continuare să facă rezultate bune și să aducă Rapidul acolo unde îi este locul și unde cred că, pe o pagină din contractul dânsului, scrie obiectivul respectiv.” , a încheiat Marius Șumudică.

Șumudică, surprins de bannerele afișate de fanii Rapidului la meciul cu Dinamo

Deși era , Șumudică a avut parte la derby-ul din Giulești dintre Rapid și Dinamo. Fanii au afișat două bannere prin care l-au criticat pe „Șumi” pentru câteva declarații din trecut ale acestuia. Chiar și așa, fostul jucător și antrenor al Rapidului a avut un mesaj clar pentru suporteri și anume că la partida cu Universitatea Cluj va fi în peluză alături de ei, dacă nu va avea niciun angajament.

Pentru Rapid, urmează dueluri în SuperLiga României cu Poli Iași, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Unirea Slobozia și Oțelul Galați. Rapid nu a mai câștigat un meci de campionat din data de 19 mai 2024, de la un meci cu FCSB, încheiat cu scorul de 2-0.

