Marius Șumudică, răspuns pentru Dinu Gheorghe care susține că antrenorul nu e susținut la Rapid. „Domnul Șucu a spus-o foarte clar”

După ce Dinu Gheorghe a lăsat de înțeles că Marius Șumudică nu le-a cucerit inima tuturor din Giulești, antrenorul Rapidului a venit cu replica. Invitat telefonic la , Șumi i-a răspuns lui Dinu Gheorghe.

Marius Șumudică: „Să vină cu argumente”

În opinia lui Dinu Gheorghe, . Deși ar merita, fostul președinte al lui Rapid crede că Șumi nu este îndeajuns de apreciat de fanii echipei de pe lângă Podul Grant. Șumudică a venit cu replica.

„Fiecare trebuie să răspundă de declarațiile pe care le face și să vină cu argumente. În momentul de față, eu nu am niciun fel de problemă cu absolut nimeni din cadrul clubului Rapid. Deci nu am nicio problemă, nu am simțit nicio animozitate din partea unor persoane de acolo și atâta timp cât patronul iese public și spune ceea ce spune despre Șumudică, mai mult de atât ce vrei.

Problema este că noi lucrăm într-o echipă la Rapid. Care această echipă este condusă de patron. Condusă de domnul Dan Șucu. Atâta timp cât domnul Dan Șucu iese public și spune ceea ce spune despre Marius Șumudică, cred că subiectul este închis și nu mai are rost să-l dezvoltăm. Vă spun încă o dată, n-am simțit niciun fel de problemă.

Okay, nici nu stau zi de zi să vorbesc cu foarte multe persoane care sunt la club. Noi ne desfășurăm activitatea la baza noastră sportivă. Ei sunt la birouri, nu am așa o relație zi de zi cu cei care lucrează în cadrul clubului. Dar de fiecare dată țin legătura, fie că e Viorel Moldovan, fie că sunt cei care conduc diferite departamente”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30.

Anumite declarații și speculații fac rău Rapidului

Marius Șumudică s-a declarat iritat de vorbele care sunt aduse clubului Rapid. Așa cum a spus antrenorul din Giulești, clubul se confurntă cu multe controverse și speculații din partea presei sau a altor oameni.

„Am văzut niște aberații care au apărut și prin presă, că vezi Domn’e, aș fi interzis să vină la antrenamentele mele directorul financiar, sau ceva de genul ăsta. Domnul Mihail Marian care se ocupă pe partea financiară. Nici nu mi-a cerut vreodată, nici nu mi-a zis că ar dori să vină la antrenament, iar dacă ar veni la antrenament nici nu m-ar deranja.

Ăstea sunt niște lucruri care, la un moment dat, fac rău Rapidului și nu cred că-și au rostul. Eu sunt un tip deschis, dau voie și presei de foarte multe ori să vină la antrenamente. Nu mă deranjează, oricine poate să vină să vadă antrenamentele pe care le face Șumudică și staff-ul lui. Și asta deranjează, în momentul în care sunt astfel de, nu știu. Dacă sunt venite pe surse sau cum sunt venite deranjează.

Nu există zi în care să nu se discute ceva despre Rapid. Și atunci nu le-am luat în seamă, nici n-am vrut să răspund pentru că nu sunt adevărate”, a mai adăugat Marius Șumudică.

Marius Șumudică a deschis porțile bazei Rapidului pentru toată lumea

Invitat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a vorbit despre speculațiile din presă. În plus, l-a utilizat ca exemplu pozitiv pe Robert Niță, invitatul permanent al emisiunii. Antrenorul a spus telefonic că Niță poate să vină oricând la pregătirile echipei, mai ales că a fost fotbalist. Inclusiv, Șumi ar permite oricui.

„Îl aveți pe Robert Niță acolo. Vorbesc cu el de foarte multe ori și este oricând binevenit la antrenamentele echipei. Îl folosesc pe Robert de foarte multe ori fiindcă este un băiat inteligent și un băiat care vede foarte bine fotbalul. Un tip care nu este angajatul Rapidului, dar care este atașat de ceea ce înseamnă Rapid.

Toată lumea care vine, niciodată n-am pus semnul ăla de interzis în dreptul cabinei mele să nu vină să nu discute cu mine. E foarte ușor să iști un scandal datorită relațiilor tensionate pe care le ai. Dar eu nu am nicio relație tensionată cu nimeni din cadrul clubului”, a mai spus Șumudică.

Dinu Gheorghe, despre primul mandat al lui Șumudică la Rapid : „Așa e în fotbal”

„(n.r. legat de ce a zis Dinu Gheorghe, care a vorbit de primul mandat a lui Șumudică la Rapid). Păi să-l întrebați pe dânsul. Eu știu ce s-a întâmplat la plecare, dar nu vreau să comentez. Dacă a afirmat lucrurile acestea, înseamnă că dânsul știe foarte bine ce s-a întâmplat când am plecat eu.

(n.r. așa e în fotbal, a declarat el). Și eu știu ce s-a întâmplat în momentul respectiv, dar nu este problema mea. E strict problema dânsului, eu nu am vorbit despre plecarea mea de la Rapid, nici măcat în acea perioadă. N-ar avea rost să vorbesc după 13-14 ani de zile. N-are niciun rost și nu vreau să intru într-o polemică cu absolut nimeni.

Trebuie să scoatem corabia și sunt convins că Rapidul își va reveni și va deveni o forță. La ceea ce lucrăm eu sunt ferm convins că Rapidul va arăta altfel și nu numai din punct de vedere al rezultatului. Noi suntem datori din punct de vedere al exprimării pe teren”, a încheiat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică A RĂSPUNS după VALUL DE ATACURI ale lui Dinu Gheorghe la Dan Șucu