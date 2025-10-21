Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a pus tunurile pe Andrea Mandorlini, după ce italianul a suferit un nou eșec cu CFR Cluj. Vicecampioana a pierdut și la Petrolul, scor 0-1, în urma unui joc modest
Cristian Măciucă
21.10.2025 | 11:53
Marius Șumudică a dat de pământ cu Andrea Mandorlini după Petrolul Ploiești – CFR Cluj 1-0. Ardelenii au rămas în partea inferioară a clasamentului, iar fostul tehnician al Rapidului e de părere că vina îi aparține în totalitate italianului.

Marius Şumudică i-a dat replica lui Mandorlini

Andrea Mandorlini a găsit „vinovații” după eșecul de la Ploiești, acolo unde CFR a pierdut cu Petrolul, scor 0-1. Italianul a purtat un nou dialog de la distanță cu Marius Șumudică, iar replica expertului FANATIK SUPERLIGA n-a întârziat să apară.

„E o problemă. Eu am încercat să o pun la punct și am încercat să o spun de la început. În momentul de față eu nu mai sunt antrenor. Ok, în statutul meu sunt antrenor cu licență PRO și cât de curând mă voi duce să lucrez iar, dar m-am alăturat echipei voastre și indiferent de ce echipă a fost vorba, eu mi-am spus părerea ca analist. Și dacă deranjez pe cineva e treaba lor pe mai departe.

Eu doar îmi spun părerea și ceea ce văd la televizor, vizual, adică pot să comentez și în momentul de față, postura pe care o am și experiența de 22 de ani ca antrenor, îmi dă dreptul să spun unele lucruri fără jignesc. Când am spus la momentul respectiv că era proecupat să își așeze o șuviță, mi-am cerut scuze și am avut tăria să îmi cer scuze că am sărit calul. Dar, din punct de vedere tehnico-tactic, dacă are argumente, el sau altcineva, putem discuta pe tema asta. Dar nu înțeleg de ce atâta frustrare și atâta răutate să îmi răspundă și de fiecare dată să aducă în discuții numele meu. Au fost atâția analiști care și-au spus părerea despre CFR Cluj și nu li s-a răspuns.

Dar probabil că numele de Șumudică aduce un oarecare interes și cred că par mai interesanți dacă îi răspund lui Șumudică”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
