Marius Șumudică, reacție după calificarea chinuită a lui CFR Cluj: ”Trebuia să fie 6 sau 7-0”. Video

Campioana României meciul retur cu Borac Banja Luka, după un gol marcat de Chipciu în minutul 118, și a mers mai departe după ce în tur, acasă, câștigase cu 3-1.

La finalul celor 90 de minute scorul a fost 2-0 pentru bosniaci, iar ardelenii au fost prima echipă care a beneficiat de .

CFR Cluj s-a calificat greu, dar Marius Șumudică e mulțumit

”Dacă nu era scoasă această regulă la Cluj trebuia să fie vreo 7-1 şi astăzi trebuia să fie vreo 6 sau 7-0, fără să marcheze ei. Trebuie să fii realist. Nu mă puneţi într-o situaţie proastă, să vă dau răspunsul greşit. Pentru că vă respect şi respect această ţară”, a declarat Marius Șumudică după calificarea formației CFR Cluj.

”În primul rând vreau să felicit publicul de aici. Mi-aş dori să am şi eu un public la fel la Cluj, să am suporterii alături de mine, pentru că astăzi s-a văzut clar ceea ce înseamnă aportul suporterilor. Şi la unele decizii ale arbitrilor s-a văzut presiunea pusă din partea publicului, dar toată lumea poate să greşească. Asta e viaţa.

Într-un final, cred că s-a calificat echipa mai bună. Am jucat un fotbal bun. Cred că trebuia să închidem această calificare în primul rând din prima manşă, când am avut o sumedenie de ocazii, Astăzi la fel, am avut peste 9 sau 10 ocazii mari de a marca, dintre care două bare. Ăsta-i fotbalul”, a mai spus tehnicianul clujenilor.

Șumudică, ”săgeți” către jucători

”Era în ultimul minut, la alunecara lui Cestor, să ajungem iar la penalty-uri, la o loterie. Vreau să felicit şi echipa adversă şi le doresc să aibă acelaşi succes pe care l-au avut anul acesta şi la anul.

Vreau să scot în evidenţă dorinţa jucătorilor mei de a se califica. Sunt antrenorul acestei echipe de o lună, în care am disputat trei meciuri oficiale, dar niciodată în viaţa mea n-am avut atâtea ocazii de a marca. Niciodată. Şi sunt antrenor de 17 ani.

Am avut peste 30 de situaţii de a marca în cele trei meciuri, ceea ce înseamnă că echipa joacă. E datoria mea să-i duc până acolo, dar de-acolo trebuie să fim mai concentraţi. Am marcat un gol superb de la distanţă şi n-am fost în stare să marcăm de la un metru sau doi metri”, a continuat el.

Adversar lejer în turul următor

Marius Șumudică a precizat că echipa CFR Cluj a făcut multe transferuri şi de aceea el va trebui să muncească pentru a forma o familie: ”Eu va trebui să muncesc ca să formez această familie, cum e la Banja Luka, pentru că la noi s-au făcut peste nouă transferuri.

Şi nu este uşor să lucrezi cu nouă jucători noi şi să implementezi ideile de joc. Dar iată că au ajuns acolo şi au avut ocazii”, a încheiat antrenorul campioanei României.

CFR Cluj s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, iar următorul adversar este unul mult mai accesibil decât Borac Banja Luka. Campioana României din Gibraltar pentru calificarea în turul trei preliminar al Champions League.