Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică, reacţie după revenirea lui Bocciu în Peluza Rapidului: “Este un lider! Îi va ajuta enorm”

Ce spune Marius Șumudică despre revenirea lui Bocciu în peluză la meciul cu Petrolul. “E o voce puternică. Mi-a lipsit și mie”.
Alex Bodnariu
27.09.2025 | 13:40
Marius Sumudica reactie dupa revenirea lui Bocciu in Peluza Rapidului Este un lider Ii va ajuta enorm
EXCLUSIV FANATIK
MARELE AVANTAJ al Rapidului dupa RIDICAREA INTERDICTIILOR pentru Bocciu. Anuntul lui Sumudica

Rapidiștii au primit o veste de senzație înainte de derby-ul cu Petrolul din Superliga României. Interdicția lui Liviu Ungureanu, cunoscut drept Bocciu, de a nu intra pe stadioanele din România a fost ridicată, iar Marius Șumudică este de părere că, pentru clubul din Giulești, este un lucru extrem de important.

ADVERTISEMENT

Bocciu, gata să conducă din nou galeria din Giulești!

Bocciu nu a mai putut conduce galeria Rapidului după dosarul „Pyro”, însă această interdicție a fost ridicată, iar fanii giuleșteni așteaptă cu mare entuziasm revenirea acestuia în peluză, una care s-ar putea produce chiar la derby-ul cu Petrolul.

Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, consideră că pentru echipa lui Costel Gâlcă vestea este una excelentă, întrucât galeria va fi și mai unită, iar Bocciu va reuși să unească toți suporterii pentru a ajuta echipa din tribune.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: „Este un lider. Îi va ajuta enorm”

„Va conta enorm. Va uni suporterii. Toată lumea se va strânge în jurul lui. E o voce puternică. Mi-a lipsit și mie. Dacă era în tribune în sezonul trecut, Rapidul însemna altceva, Rapidul lui Șumudică. La mine ingredientele au lipsit, din păcate. Ciorba nu a ieșit atât de bună întrucât au lipsit ingredientele importante.

Este un lider. Îi va ajuta enorm. Este un lider de galerie. Conduce galeria. Acum au un șef, suporterii. El e boss-ul”, a declarat Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, despre revenirea lui Bocciu, în direct și în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

Partida dintre Rapid și Petrolul se anunță una de foc. În ultimii ani am avut parte de dueluri tari, atât pe teren, cât și în tribune, și sunt premise să avem parte de un meci de senzație. Giuleștenii vor, cu orice preț, victoria, pentru a se menține sus în ierarhie.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”

MARELE AVANTAJ al Rapidului dupa RIDICAREA INTERDICTIILOR pentru Bocciu. Anuntul lui Sumudica

Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a...
Fanatik
Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a făcut Rădoi lui Baiaram. „Mirel îl iubește!”. Exclusiv
Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin!...
Fanatik
Echipa de start a FCSB-ului în meciul cu Oţelul Galaţi: “Cei trei revin! O să intre şi Thiam!”
Ianis Hagi, convocat pentru “dubla” cu Moldova și Austria: “Are forța de a...
Fanatik
Ianis Hagi, convocat pentru “dubla” cu Moldova și Austria: “Are forța de a uni!” Când revine Drăgușin și ce se întâmplă cu Mihăilă. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Suspendat pentru pariuri, a revenit în SuperLiga și a 'ieșit în evidență' de...
iamsport.ro
Suspendat pentru pariuri, a revenit în SuperLiga și a 'ieșit în evidență' de două ori în primele 63 de minute! Antrenorul: 'L-am luat eu să parieze?!'. Președintele: 'Patronul a insistat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!