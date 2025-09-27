Marius Şumudică, reacţie după revenirea lui Bocciu în Peluza Rapidului: “Este un lider! Îi va ajuta enorm”

Rapidiștii au primit o veste de senzație înainte de derby-ul cu Petrolul din Superliga României. Interdicția lui Liviu Ungureanu, cunoscut drept Bocciu, de a nu intra pe stadioanele din România a fost ridicată, iar Marius Șumudică este de părere că, pentru clubul din Giulești, este un lucru extrem de important.

Bocciu, gata să conducă din nou galeria din Giulești!

Bocciu nu a mai putut conduce galeria Rapidului după dosarul „Pyro”, , iar fanii giuleșteni așteaptă cu mare entuziasm revenirea acestuia în peluză, una care s-ar putea produce chiar la derby-ul cu Petrolul.

consideră că pentru echipa lui Costel Gâlcă vestea este una excelentă, întrucât galeria va fi și mai unită, iar Bocciu va reuși să unească toți suporterii pentru a ajuta echipa din tribune.

Marius Șumudică: „Este un lider. Îi va ajuta enorm”

„Va conta enorm. Va uni suporterii. Toată lumea se va strânge în jurul lui. E o voce puternică. Mi-a lipsit și mie. Dacă era în tribune în sezonul trecut, Rapidul însemna altceva, Rapidul lui Șumudică. La mine ingredientele au lipsit, din păcate. Ciorba nu a ieșit atât de bună întrucât au lipsit ingredientele importante.

Este un lider. Îi va ajuta enorm. Este un lider de galerie. Conduce galeria. Acum au un șef, suporterii. El e boss-ul”, a declarat Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, despre revenirea lui Bocciu, în direct și în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Partida dintre Rapid și Petrolul se anunță una de foc. În ultimii ani am avut parte de dueluri tari, atât pe teren, cât și în tribune, și sunt premise să avem parte de un meci de senzație. Giuleștenii vor, cu orice preț, victoria, pentru a se menține sus în ierarhie.

