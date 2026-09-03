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Marius Șumudică (55 de ani) este extrem de afectat după ce l-a pierdut pe unul dintre jucătorii săi de bază de la CFR Cluj. Meriton Korenica (29 de ani) a fost transferat la FCSB. Actualul antrenor din Gruia a avut, la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după această mutare care, cu siguranță, va slăbi mult echipa din Ardeal.

Ce spune Marius Șumudică după ce l-a pierdut pe Korenica, plecat la FCSB

Gigi Becali (68 de ani) a pus piciorul în prag după prăbușirea echipei sale în acest început de sezon 2026 – 2027. FCSB a fost umilită de o echipă necunoscută în Conference League, iar în campionat a înregistrat evoluții neconvingătoare și o serie de eșecuri dureroase. Pentru a întări echipa lui Marius Baciu, Becali a scos sume importante de bani pentru jucători de top.

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Unul dintre aceștia este . După ce l-a pierdut pe kosovar, Marius Șumudică și-a exprimat pe față amărăciunea. La FANATIK SUPERLIGA, antrenorul din Gruia a recunoscut că nu mai are cuvinte. „Șumi” a admis că nu poate să-și ascundă sentimentele pe care le trăiește în prezent.

„În momentul de față, nu am cuvinte. Mă așteptam, dar… Era unul dintre cei mai buni jucători ai mei. Îi găsisem locul, îl pusesem în zonă centrală, unde zic eu că joacă cel mai bine. Un număr 8, care poate să joace și decar. Începuse să crească în joc, găsisem o echipă de bază… Dar ce să fac, eu sunt antrenor și trebuie să mă supun.

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Sunt deciziile celor care conduc clubul. CFR Cluj nu înseamnă Șumudică. Eu sunt un pion aici. (….) Eu, din punctul meu de vedere, sunt afectat. Asta simt, nu pot să-mi ascund sentimentele. Este un amalgam de sentimente. Nu pot să ascund dezamăgirea și să văd că, față de sezonul trecut, sunt 13 – 14 jucători care pleacă de la CFR”, a spus Șumudică.

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Portretul lui Korenica făcut de Marius Șumudică: „Alerga și 12.000 de metri. Un caracter incredibil”

Marius Șumudică i-a făcut și portretul lui . Despre extrema stângă, fostul său antrenor de la CFR Cluj are numai cuvinte de laudă. „Este jucătorul care mie îmi alerga peste 11.000 de metri. Îmi ajungea și la 12.000 de metri când îl țineam tot meciul. Este un jucător care are explozie, de primii metri. Are capacitate de efort mare, face ambele faze”, a spus „Șumi”.

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Antrenorul din Gruia a mai punctat faptul că rar a întâlnit un caracter precum Korenica. „Korenica este un băiat cu un caracter incredibil. Am lucrat cu mulți jucători străini, dar rar mi-a fost dat să văd un jucător cu un asemenea caracter. Nu puteam să îi spun lui Korenica ‘nu pleca’.

Ce salariu va avea Korenica la FCSB

Pentru Meriton Korenica, mutarea în Capitală reprezintă un pas înainte și din punct de vedere financiar. Cristi Coste a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, că fotbalistul face saltul de la 15.000 de euro pe lună în Gruia, la 35.000 de euro la echipa lui Gigi Becali.

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„În plus, salariul lui Korenica la FCSB este mult superior celui de la Cluj (n.r. creștere de la 15.000 la 35.000 de euro). Ce să zic, FCSB a făcut o afacere extraordinară din punctul meu de vedere. Sper ca banii luați de CFR Cluj să ajute clubul”, a adăugat Șumudică.