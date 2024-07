Marius Șumudică, reacție dură după Petrolul – Rapid 1-0: „Mi-a fost de ajuns ce am aflat despre Lennon! Îmi pare rău de banii lui Șucu”

Rapidul continuă seria evoluțiilor slabe în acest debut de SuperLiga. După două egaluri în primele două etape, pentru giuleșteni a urmat iar atmosfera în cadrul clubului începe să devină din ce în ce mai tensionată.

Marius Șumudică, acid după Petrolul – Rapid 1-0: „Îmi pare rău de banii domnului Șucu”

Ca și în sezoanele precedente, Rapidul pleca la drum în noul campionat cu ambiții mari, de titlu, îndreptățite de altfel după

Numai că lucrurile continuă pe același trend descendent ca și cel din finalul ediției trecute, evoluțiile sunt la fel de slabe, iar nu pare a fi cea mai bună decizie pe care a luat-o patronul Dan Șucu.

„Rapidul arată rău, rău, rău de tot..”, a pus moderatorul Horia Ivanovici sare pe „rana” lui Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Nu știu ce să zic, e început de campionat, trei etape, două puncte… E clar că arată rău din punctul de vedere al clasamentului. Și nu numai ei. Și FCSB-ul, și CFR-ul, nu se așteptau să fie unde sunt în momentul de față.

Dacă ar fi să stăm să deschidem o pagină și să discutăm despre ce se întâmplă la Rapid acum sau problemele care sunt acolo, ar trebui să facem o emisiune noi doi numai pe așa ceva. Dar mă abțin în momentul de față…

Nu am ce să discut, e doar un singur lucru pozitiv pe care pot să-l scot în evidență în momentul de față. Și acela că au o mină de aur în curte. Să-l citez și eu pe Chipciu, fără trafalete, pentru că eu nu am dat niciodată cu trafaletul pe la vreun conducător de club, am intrat în conflict cu absolut toți pentru că mi-am apărat jucătorii pe unde am activat…

Îmi pare rău doar de banii domnului Șucu. Atât! Deci mie la ora actuală, la ceea ce se întâmplă la Rapid, îmi pare rău de banii domnului Șucu. Un om care investește an de an 3-4 milioane de euro din propriul buzunar, crește bugetul…

Iar de fiecare dată când am analizat transferurile care s-au făcut am fost atacat pe diferite rețele de socializare de rapidiști care credeau că mă autopropun acolo. Și de fiecare dată am avut dreptate, fiindcă se transferă cantitate, și nu calitate.

În momentul de față se întâmplă același lucru, iar rezultatele nu apar. Sunt foarte multe de discutat, de la ceea ce se întâmplă pe bancă, de la modul de abordare a jocului, de la schimbările făcute, de la a simți un joc… Cu tot respectul pentru acest antrenor care a venit în România.

Eu am avut un singur semn de întrebare și asta îmi spune tot. Îmi doream să ajung la Rapid și nu am ascuns niciodată acest lucru. În momentul în care intri într-o oarecare concurență cu un alt antrneor, te informezi despre el. Și când am văzut că nu a mai antrenat de doi ani, am început să întreb și eu ce s-a întâmplat. Ultima oară a fost la Omonia, am întrebat prin Cipru, mi-am luat și eu informațiile mele și mi-a fost de ajuns”, e replica acidă a lui Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA după Petrolul – Rapid 1-0.

