Marius Șumudică, reacție dură la adresa lui Nuno Campos după CFR Cluj – Dinamo 2-2: „Mai calcă puțin frâna cu Barcelona! Te crezi Flick?”

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Marius Șumudică a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Nuno Campos, după remiza dintre CFR Cluj și Dinamo, scor 2-2. Antrenorul ardelenilor s-a declarat deranjat de comparația făcută de tehnicianul dinamovist cu Barcelona și i-a transmis că ar trebui să fie mai atent la declarațiile publice. Discuția a avut loc în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde a intervenit și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, care a încercat să aplaneze tensiunile.

Marius Șumudică, atac la Nuno Campos după CFR Cluj – Dinamo 2-2

, însă a scăpat victoria printre degete după ce a condus cu 2-0 până în minutul 78. Marius Șumudică a explicat că și-a pregătit echipa pentru a bloca principalele arme ofensive ale adversarilor, în special pe Danny Armstrong și Cătălin Cîrjan. Tehnicianul a recunoscut că a cedat deliberat posesia, considerând că aceasta era cea mai potrivită strategie în raport cu posibilitățile actuale ale lotului său.

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Ceea ce l-a deranjat, însă, a fost declarația lui Nuno Campos, pe care a interpretat-o drept o comparație între jocul lui Dinamo și cel al Barcelonei: „Am întâlnit una dintre cele mai bune echipe, care avea doar 7 goluri primite. Ok, nu-l aveau pe Pascual, dar aveau soluții. Jucătorii au înțeles ce le-am cerut, i-am blocat bine în prima repriză pe Armstrong și Cîrjan, de aceea am și jucat cu Brown în partea stângă, să-l blochez pe Armstrong. După a intervenit valoarea jucătorilor, au avut bancă bună, cei care au intrat. Mie îmi place și Tarbă, jucător de explozie. În continuare, fotbalul e supus greșelii, dar în momentul în care ai 2-0 în minutul 78 și să scapi punctele printre degete, așa…

Cu tot respectul pentru Dinamo, nu o să vorbesc niciodată urât de antrenorii străini, dar mi s-a părut un pic deplasată declarația domnului Nuno Campos și nu cred că eu am vorbit despre jocul lui Dinamo, că ce fac greșit, ce e bine, ce e rău. Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona… Eu m-am simțit, atunci, ca Santander ieri. Barcelona avea meci mai târziu, poate a greșit banca acest domn Campos. Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona, că ai făcut nu știu câte pase… Păi noi ți-am permis să faci toate acele pase, fiindcă așa am pregătit jocul. Nu-mi aduc aminte de vreo ocazie clară a lor.

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Șumudică l-a ironizat pe antrenorul lui Dinamo: „Te crezi Hansi Flick?”

Ok, deliberat am cedat terenul, pentru că nu avem în momentul de față jucători capabili să se ia la luptă cu Dinamo, dar cred că trebuie să fim mai atenți în declarații. La final, chiar dacă am avut 2-0 și nu am câștigat, am avut tăria să le strâng mâna jucătorilor de la Dinamo. Un pic să călcăm frâna cu Barcelona, nu dă frumos să spui că tu ești Barcelona. Eu ce să mă simt, Oviedo? Cu toate că nu am retrogradat. Îl cunosc pe Andrei Nicolescu, știu munca extraordinară pe care o face la Dinamo, dar este un pic exagerată această declarație a lui Nuno Campos.

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Păi dacă tu ai fost Barcelona, echipă care marchează 2-3-4 goluri pe meci și își creează 70 de ocazii pe meci, de ce nu ne-ai bătut? Băi, nea Campose, nu ți-ai creat o ocazie clară de gol, ai marcat dintr-un clinci în careu și dintr-o centrare extraordinară a lui Tarbă. Nu e ok declarația. Și dacă pun 10 jucători pe linia porții, tu, domnul Nuno Campos, care te crezi Hansi Flick, dă-i gol, ce mai stai? Dă pe deasupra și bate-ne, că știți ce probleme sunt la CFR Cluj”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Andrei Nicolescu a intervenit în direct și i-a răspuns lui Marius Șumudică: „O să vorbesc cu el”

În mijlocul discuției, Andrei Nicolescu a intervenit pentru a explica modul în care ar trebui interpretate declarațiile antrenorului lui Dinamo. Președintele clubului din Ștefan cel Mare a susținut că Nuno Campos nu a intenționat să îl jignească pe Șumudică sau să desconsidere CFR Cluj, ci și-a exprimat surprinderea că ardelenii au ales să cedeze posesia. Nicolescu a promis că va discuta personal cu tehnicianul portughez pentru a lămuri situația.

„Nu știu exact, dar nu cred că a fost ceva cu intenție. Am auzit și eu că a zis ceva că am avut multe pase. Acum, Șumi, nu cred că am acuzat cu nimic. Am zis că v-ați folosit foarte bine armele, că ați știut să gestionați momentele și toată admirația că ați știut cum să pregătiți partida și cum să obțineți cât mai mult. Nu am acuzat cu absolut nimic.

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Legat de declarația lui Nuno, dar el consideră că voi sunteți o echipă mare, un club mare, o echipă mult peste Voluntari sau Csikszereda și a rămas, cumva, surprins că ați cedat posesia. Cred că în cheia asta a avut declarația. Îți promit că o să reglez chestia asta, îmi pare rău dacă s-a înțeles ceva greșit și nu cred că a fost intenția să jignească clubul sau pe tine. O să o reglez, voi vorbi cu el”, a intervenit Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

Șumudică a dezvăluit ce a discutat cu Nuno Campos după meci și a explicat problemele de la CFR Cluj

și informațiile potrivit cărora ar fi avut un conflict cu Nuno Campos la finalul partidei. Antrenorul lui CFR Cluj a negat categoric existența unui scandal și a dezvăluit că a discutat în portugheză cu omologul său, căruia i-a urat chiar să câștige campionatul.

„În al doilea rând, am văzut în media că am avut un conflict cu dânsul după meci. M-am dus, am dat mâna, am vorbit în portugheză cu el. Ne-am întâlnit, mi-a zis că a urmărit cariera mea, asta la început de meci. La final i-am strâns mâna și i-am spus că le doresc să câștige campionatul. El mi-a răspuns că cei din conducere trebuie să facă mai mult, că nu pot să mă bat la titlu, pentru că nu dăm salariile pe care le dau celelalte echipe. Se plângea de condiții, că alte echipe dau salarii mai mari sau ceva de genul. Atât am discutat cu el, nu am avut nicio contradicție cu nimeni”, a explicat Șumudică.

Ulterior, tehnicianul ardelenilor a revenit asupra diferențelor dintre cele două cluburi și a susținut că actuala situație de la CFR Cluj este mult mai complicată decât ar sugera numele și performanțele din trecut ale echipei. Șumudică a invocat plecările numeroase din lot, transferurile realizate în grabă și necesitatea de a folosi fotbaliști foarte tineri.

„Tu trebuie, Andrei, să îi spui antrenorului și nu e un sfat, că nu-mi permit să-ți dau sfat ție la ce ai schimbat la Dinamo, dar ar trebui să-i spui că CFR a rămas doar cu numele, atât. Ieri am jucat cu un băiat la mijloc de 20 de ani, care anul trecut nu evolua la Câmpulung, în Liga 3. Am fost forțat să joc așa și am făcut și 10 transferuri pe repede înainte. Am pierdut 18 jucători față de anul trecut, asta trebuie să știe domnul Campos și de aceea am și eu armele mele. Vreau să câștig ceva din organizare”, a continuat Marius Șumudică.