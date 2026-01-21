Marius Șumudică, reacție fabuloasă în stilul lui Cristiano Ronaldo după golul prin care Al Okhdood a întors incredibil scorul în 10 oameni: „Calma!”. A urmat o reușită din semifoarfecă! Video

ADVERTISEMENT

A fost show total în meciul în care Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a încheiat la egalitate, scor 2-2, duelul cu Al Riyad, în campionatul Arabiei Saudite. Tehnicianul român a fost salvat de dubla înscrisă de unul dintre fundașii centrali, iar imediat după golul de 2-1, Șumi a sărbătorit cu brațele în aer, iar apoi a făcut un gest făcut celebru de Cristiano Ronaldo pentru a-și îndemna jucătorii la calm.

Meci cu de toate pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită

Al Okhdood s-a văzut rapid condusă de Al Riyad, iar până la pauză a avut și un gol anulat. Imediat după reluarea jocului, Nguyen, atacantul adus în această iarnă de Marius Șumudică, a fost eliminat.

Fundașul central Al Rubaie a egalat, iar pe final a înscris și al doilea său gol, după o fază fixă bine executată de cei de la Al Okhdood.

Cum a reacționat Marius Șumudică după ce echipa sa a întors scorul

Marius Șumudică a avut o reacție de antrenor experimentat după ce echipa sa a preluat conducerea. Tehnicianul român le-a făcut semn jucătorilor săi să își păstreze calmul și concentrarea până la finalul jocului, întrucât și-a dat seama că formația sa este în continuare pusă sub presiune de adversari. Gestul său a semănat cu cel pe care îl făcea Cristiano Ronaldo după ce înscria pentru Real Madrid.

Se pare că Marius Șumudică a avut dreptate. Adversara echipei sale a reușit, până la urmă, să profite de omul în plus de pe teren și a egalat în minutele de prelungire. Tânărul jucător Sultan Haroun a reușit să înscrie un gol superb din semifoarfecă.

După acest rezultat, Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, rămâne în zona roșie a clasamentului din Arabia Saudită, cu doar 9 puncte obținute după primele 16 jocuri. Antrenorul român speră să redreseze situația în perioada imediat următoare.