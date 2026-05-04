Marius Şumudică, reacţie fără precedent în scandalul de arbitraj din Universitatea Craiova – Dinamo 2-1: “E dezgustător! Ofsaidul se vedea de pe autostrada de la Piteşti!”. Nu i-a iertat nici pe “câini”: “O echipă boemă!”

Marius Șumudică (55 de ani) a apreciat că jocul propriu-zis din meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 a fost umbrit într-o măsură destul de mare de ceea ce s-a întâmplat în finalul partidei din perspectiva arbitrajului. Este vorba bineînțeles despre faza golului victoriei oltenilor, marcat de Steven Nsimba pe final, după ce anterior atacantul jucase mingea din poziție mai mult decât evidentă de offside.

Marius Șumudică, siderat de greșeala de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Antrenorul a catalogat acest episod drept „dezgustător” și s-a referit în mod special cu această ocazie la lipsa de reacție din camera VAR, în care, alături de Lucian Rusandu, s-a aflat Cătălin Popa, considerat de ceva timp poate chiar cel mai bun arbitru VAR din România. „Un meci ok, un meci cu amprenta mizei pentru cele trei puncte. Dinamo în luptă pentru cupele europene, Craiova în luptă pentru titlu.

Totul ok până la ceea ce s-a întâmplat la golul Craiovei. E dezgustător din punctul meu de vedere! Dacă și cu această tehnologie, cu VAR-ul, nu putem să ne dăm seama… E un ofsaid care se vedea de la autostradă de la Pitești, când te îndreptai spre Craiova. Dacă nici atunci nu poți să intervii, și acolo spui că ai cel mai bun arbitru VAR, care este trimis la competiții în străinătate, și mă refer la domnul Popa, este grav”, a spus Marius Șumudică

Ce a taxat Marius Șumudică la jocul lui Dinamo

Tehnicianul român a opinat că au arătat duminică seară în Bănie o lejeritate nejustificată în joc, descrisă de el drept o „boemie”: „Nu vreau să umbresc cu nimic calitățile Craiovei, victoria Craiovei de ieri. A fost un meci așa, pe alocuri, cu momente diferite. În unele momente Dinamo a controlat jocul, au și schimbat sistemul în timpul partidei. În momentul în care au trecut în 5-4-1, i-au luat mai de sus, au rămas om pe om, au făcut pressing și Craiova a întâmpinat probleme pe construcție. Au recuperat mai multe mingi în treimea adversă. Cifrele spun totul, nu numai la jocul de ieri. Craiova, mă uitam acum, au 20 de marcatori în sezonul ăsta.

Dinamo are niște jucători boemi. Eu ieri am văzut o boemie ieșită din comun. Și aici vreau să mă gândesc la Gnahore, care trage mingea cu talpa ca în curtea școlii prin careu pe acolo, era să piardă mingea. Niște artificii din astea de curtea școlii sau de fotbal pe plajă. Intră Duțu, la fel, vrea să dribleze prin careu. Adică niște jucători care vor să dea mai mult decât pot la momentul actual. Nu știu ce vor să demonstreze”.

