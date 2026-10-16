Marius Șumudică, reacție incredibilă în timpul conferinței de presă: „Oprește-te! Te rog frumos”. Ce l-a deranjat pe tehnician

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Marius Șumudică (55 de ani) a fost prezent vineri la conferința de presă premergătoare meciului pe care CFR Cluj îl va disputa duminică, de la ora 18:15, împotriva UTA-ei. Tehnicianul a prefațat jocul de la Arad și a anunțat că „feroviarii” nu se gândesc momentan la play-off, iar acesta a fost deranjat de o întrebare legată de numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

Marius Șumudică, deranjat de o întrebare în conferința de presă

Marius Șumudică nu a dorit să comenteze numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și cazul în care a fost implicat tehnicianul la Comisia de Disciplină. „Aici e teritoriul dumneavoastră. Aici dominați. E teritoriul vostru, al presei, unde dominați antrenorii și jucătorii. Vă înțeleg. E meseria voastră și aveți experiență. Dar între timp am acumulat și eu suficientă experiență și știu să vă răspund”, afirmase antrenorul CFR-ului în timpul conferinței, iar spre final, când a fost întrebat de o jurnalistă despre Laurențiu Reghecampf și FCSB, a refuzat să răspundă.

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„Ți-am zis că ești pe teritoriul tău, dar… Oprește-te! E o barieră. Pe teritoriul ăsta trebuie să prezinți buletinul ca să treci vama. Oprește-te! Te rog frumos. Nu discut despre FCSB, nu discut despre domnul Reghecampf. Respect toate echipele. V-am spus că nu mă mai interesează scandalul. Orice ți-aș răspunde ar fi scos din context”, a spus .

Marius Șumudică nu se gândește la play-off

După rezultatele obținute în mandatul lui Marius Șumudică, a urcat pe locul 8 în SuperLiga, iar distanța până la zona play-off este momentan de un singur punct. Cu toate acestea, tehnicianul susține că, pentru moment, play-off-ul nu reprezintă un subiect de discuție la CFR. „Noi nu ne gândim la play-off. Eu mă gândesc să acumulez cât mai multe puncte. Mai sunt nouă etape rămase în acest an și vreau să fiu pe un loc care să mă ferească de grijile retrogradării, dar, în același timp, să fiu în buza play-off-ului, adică să avem șanse în următoarele nouă etape.

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CFR-ul, în momentul de față, trebuie să redreseze corabia. Redresând corabia, pentru mine înseamnă o clasare cât mai bună, nu neapărat play-off. V-am spus, aștept cu nerăbdare pregătirea de iarnă. Echipa a crescut, se vede clar că a crescut și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere al rezultatelor. Facem rezultate. E greu să iei trei puncte în ziua de astăzi. Suntem la început de drum. Mi se aduce aminte că am spus că voi răspunde eu din octombrie de rezultate sau de ceva de genul ăsta. Am spus că din octombrie echipa va arăta…

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Rezultatul, încă o dată vă spun, nu pot să-l garantez nici suporterilor, nici patronului, nici dumneavoastră. Nu pot să vin în fața dumneavoastră să vin să zic că mă duc la Arad și câștig, că sunt favorit și voi câștiga sigur. Dar cifrele spun că, începând din octombrie, am crescut din punct de vedere fizic. Eu răspund de lucrul ăsta. Din perspectiva asta, suntem OK. La CFR Cluj nu e niciun fel de presiune”, susține antrenorul „feroviarilor”.

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Marius Șumudică a prefațat UTA – CFR Cluj

Duminică, de la ora 18:15, CFR Cluj va evolua pe arena „Francisc Neuman” din Arad contra celor de la UTA, formație neînvinsă pe teren propriu în acest sezon. „Nu poți să zici că mergi la o echipă și ești favorit. Se poate întâmpla orice. Este un meci important de campionat, pe care îl vom trata ca atare, cum l-am tratat și pe cel de la Mioveni. Noi ne-am pregătit săptămâna asta, ne-am pregătit destul de bine și sperăm să nu ne întoarcem cu mâna goală de acolo. Nici nu m-am interesat, să fiu sincer, ce jucători accidentați sunt la UTA. Am urmărit, clar că am urmărit, împreună cu analiștii și cu staff-ul meu, echipa și eu cred că de la mijloc în sus au destule soluții.

Nu stau acum să pun în balanță ce accidentați sunt. Eu am văzut că jucătorii pe care Adi Mihalcea îi are la dispoziție sunt valoroși. De la mijloc în sus, chiar unii au cochetat cu echipa națională. Mă refer la Coman, la Roman, la Mino Sota, dar și alții. Sunt jucători de valoare și jucători care, mai ales pe teren propriu, pun o presiune aparte și joacă cu publicul în spate. Este un meci de campionat, un meci normal, dar în care, v-am spus, indiferent că joci cu prima sau cu ultima clasată, cred că se poate întâmpla orice. Traversăm o perioadă bună, să zic așa, dar și noi am pierdut un jucător important, pe Simao Rocha, care are o problemă lombară”, a declarat Marius Șumudică.