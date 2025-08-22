Marius Şumudică, reacţie savuroasă după Hacken – CFR Cluj 7-2: “Ziceai că e handbal!” A pus tunurile pe un jucător: “Săracul băiat, nu ştiu de unde a venit”

Hacken – CFR Cluj a fost meciul care a oferit „scorul serii” în play-off-ul Conference League, 7-2 în favoarea suedezilor. În urma acestei înfrângeri, calificarea în cupele europene fiind compromisă în proporție de 99%. Ce spune Marius Șumudică despre partida „feroviarilor”.

Marius Şumudică, reacţie savuroasă după Hacken – CFR Cluj 7-2: “Ziceai că e handbal!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a glumit, în stilul caracteristic, și a transmis că e bine . Totodată, antrenorul a ținut să critice jocul lui Antonio Bosec, majoritatea ocaziilor venind de pe banda fundașului dreapta.

Subiectul a fost abordat de moderatorul Horia Ivanovici: „La cum n-a jucat CFR Cluj, eu sincer am crezut că se termină 8-2 scorul. Sincer, am crezut că se termină 8-2”.

Marius Șumudică a comparat meciul CFR-ului cu o partidă de handbal: „Ești băiat bun dacă spui de 8-2. Cum să se termine 8-2, când acolo ziceai că e handbal? Era faza și golul, spuneai că e handbal. Dacă nu fluiera joc pasiv, era deranj! Nu vă supărați pe mine, dar Hindrich a scos 4 mingi clare”.

„Săracul Bosec, a fost total ieșit din atmosfera de joc”

În același timp, antrenorul a criticat evoluția lui Antonio Bosec: „(n.r. – Cum ți s-a părut Bosec?) Eu nu înțeleg un lucru. CFR Cluj a improvizat până acum, ori a jucat cu Abeid, ba a jucat cu Simao Rocha. Ei, practic, jucau în partea dreaptă cu un fundaș stânga improvizat și nu aveau probleme de genul acesta.

În momentul de față, aduc un fundaș dreapta și, practic, toate problemele care s-au ivit în primele 30 de minute au venit numai din zona asta. Golurile parcă au fost trase la indigo, orice minge jucată în spatele lui, orice 1-2, fără dublaj la fundașul central și mingea după întoarsă în zona lui Keita și s-a marcat din zonă centrală.

Săracul băiat, nu am nimic cu el, nu știu de unde a venit, dar e total ieșit din atmosfera de joc. A avut o zi nefastă”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.