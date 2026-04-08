Marius Șumudică, reacție tulburătoare după moartea lui Lucescu: „Nu mă mai poți auzi, nea Mircea, dar să ştii…”. Exclusiv

, la Spitalul Universitar. Legendarul antrenor a fost internat în urmă cu 10 zile după ce i s-a făcut rău la şedinţa tehnică premergătoare meciului cu Slovacia. Vineri a suferit un infarct miocardic acut, iar în seara zilei de 7 aprilie s-a stins.

Marius Şumudică, reacţie după moartea lui Mircea Lucescu: „Ție îți datorez totul!”

Marius Şumudică a fost unul dintre copiii de suflet ai legendarului antrenor. Într-o reacţie pentru FANATIK, Şumi a declarat că ar face orice să dea timpul înapoi şi i-a transmis lui „Il Luce” că lui îi datorează totul:

„Marți seară, când am aflat că nea Mircea nu mai este printre noi, pentru mine timpul parcă s-a oprit. Aș fi vrut să-l pot da înapoi. Măcar până în momentul în care m-a luat de la Sportul Studențesc și mi-a spus că sunt unul dintre cei mai inteligenți jucători pe care i-a antrenat. Apoi să retrăiesc alături de el clipele de după ce am câștigat titlul și Cupa cu Rapid.

Nu mă mai poți auzi, nea Mircea, dar să știi că datorită ție m-am realizat ca fotbalist, ca antrenor, ca om. Ție îți datorez totul! Dacă aș avea o putere, aș șterge marțea asta din calendar. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu și legenda noastră, a tuturor!”, este mesajul transmis lui Şumudică pentru FANATIK după dispariţia lui Lucescu.

Şumi l-a vizitat la spital: „Doamna Neli mi-a spus că eram unul dintre cei pe care i-a iubit foarte mult”

la spital în ultimele zile ale vieţii. El a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce a discutat cu soţia antrenorului, Neli Lucescu, într-o rezervă a spitalului:

„Am reuşit să ajung până la etajul 10 la spital, am trecut de trei filtre. La terapie intensivă am vorbit cu doctorul, era îngrijorat. Am intrat într-o rezervă, am stat puţin cu familia, vreo 10 minute. Mă uitam la doamna Neli, parcă privea prin mine.

Din cauza şocului, probabil. Era o atmosferă sumbră. Foarte greu să vorbeşti despre astfel de momente. Am încercat ieri să îl văd, nu mi s-a dat voie să intru. Îmi doream foarte mult să merg să îl văd, nu mi s-a dat voie.

Doamna Neli mi-a spus că eram unul dintre cei pe care i-a iubit foarte mult. Este o femeie foarte coerentă, mi-a reamintit de mine şi de Lupu, mi-a spus că ne iubeşte foarte mult”, a spus Marius Şumudică.

