Marius Șumudică, reacție tulburătoare după moartea lui Lucescu: „Nu mă mai poți auzi, nea Mircea, dar să ştii…”. Exclusiv

Marius Şumudică a reacţionat pentru FANATIK după dispariţia lui Mircea Lucescu. Unul dintre copiii de suflet al lui "Il Luce" a fost foarte afectat de pierderea legendarului antrenor.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
08.04.2026 | 08:07
Mircea Lucescu s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar. Legendarul antrenor a fost internat în urmă cu 10 zile după ce i s-a făcut rău la şedinţa tehnică premergătoare meciului cu Slovacia. Vineri a suferit un infarct miocardic acut, iar în seara zilei de 7 aprilie s-a stins.

Marius Şumudică, reacţie după moartea lui Mircea Lucescu: „Ție îți datorez totul!”

Marius Şumudică a fost unul dintre copiii de suflet ai legendarului antrenor. Într-o reacţie pentru FANATIK, Şumi a declarat că ar face orice să dea timpul înapoi şi i-a transmis lui „Il Luce” că lui îi datorează totul:

„Marți seară, când am aflat că nea Mircea nu mai este printre noi, pentru mine timpul parcă s-a oprit. Aș fi vrut să-l pot da înapoi. Măcar până în momentul în care m-a luat de la Sportul Studențesc și mi-a spus că sunt unul dintre cei mai inteligenți jucători pe care i-a antrenat. Apoi să retrăiesc alături de el clipele de după ce am câștigat titlul și Cupa cu Rapid.

Nu mă mai poți auzi, nea Mircea, dar să știi că datorită ție m-am realizat ca fotbalist, ca antrenor, ca om. Ție îți datorez totul! Dacă aș avea o putere, aș șterge marțea asta din calendar. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu și legenda noastră, a tuturor!”, este mesajul transmis lui Şumudică pentru FANATIK după dispariţia lui Lucescu.

Şumi l-a vizitat la spital: „Doamna Neli mi-a spus că eram unul dintre cei pe care i-a iubit foarte mult”

Marius Şumudică este unul dintre apropiaţii care l-au vizitat pe Mircea Lucescu la spital în ultimele zile ale vieţii. El a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce a discutat cu soţia antrenorului, Neli Lucescu, într-o rezervă a spitalului:

„Am reuşit să ajung până la etajul 10 la spital, am trecut de trei filtre. La terapie intensivă am vorbit cu doctorul, era îngrijorat. Am intrat într-o rezervă, am stat puţin cu familia, vreo 10 minute. Mă uitam la doamna Neli, parcă privea prin mine. 

Din cauza şocului, probabil. Era o atmosferă sumbră. Foarte greu să vorbeşti despre astfel de momente. Am încercat ieri să îl văd, nu mi s-a dat voie să intru. Îmi doream foarte mult să merg să îl văd, nu mi s-a dat voie. 

Doamna Neli mi-a spus că eram unul dintre cei pe care i-a iubit foarte mult. Este o femeie foarte coerentă, mi-a reamintit de mine şi de Lupu, mi-a spus că ne iubeşte foarte mult”, a spus Marius Şumudică.

  • 80 de ani a trăit Mircea Lucescu
  • 35 de trofee a câştigat „Il Luce” în cariera de antrenor
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
