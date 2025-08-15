Marius Șumudică, reacție virală după ce nu a putut vedea Drita – FCSB pe Voyo. „A rămas blocat cu Marica și Gardoș pe ecran. Am dat cu insecticid!”

FCSB a trecut de Drita cu 6-3 la general și s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League. Platforma Voyo, răspunzătoare pentru transmisia partidei, Cum a reacționat Marius Șumudică.

Marius Șumudică, reacție de milioane în timp ce urmărea FCSB iar platforma Voyo a cedat

Microbiștii au avut parte de o surpriză neplăcută joi seară atunci când au dorit să urmărească meciul retur Drita – FCSB. Voyo nu a mai funcționat, iar

Întreaga harababură Marius Șumudică a avut însă o remarcă de milioane după ce nu a mai putut vedea meciul FCSB-ului.

„Am vrut să văd FCSB-ul, dar nu am reușit. A făcut fata mea abonament și am rămas cu Gardoș și cu Marica. S-a blocat, a rămas, zic bă ce se întâmplă, m-am dus, am dat cu prosopelul ușor, zic bă s-o fi întâmplat ceva, am băgat cablul înapoi… s-a blocat.

L-am văzut pe Marica când dădeam… Pam, apărea Marica! Mi-a zis cineva pe la sfârșit că e pe Pro Arena, dar nu m-am mai uitat. Am dat cu insecticid să dispară purecii… Noroc că era decalajul de 30 de minute și am reușit să văd pe alt canal meciul Craiovei”, a spus Marius Șumudică.

„Am pierdut și golul lui Cisotti. Mai făceau și mișto aia de la Craiova”

Adrian Ilie a fost de asemenea dezamăgit că nu a putut vedea cum se cuvine partida FCSB-ului din Kosovo. „Cobra” și-a amintit de vremurile copilăriei, când transmisiunile de la televizor aveau o calitate execrabilă.

„Știi cum era? Ca pe vremuri, țin minte, tata, începe un meci la televizor și juca Craiova… pureci. Îi dă tata un pumn în televizor: ‘A… e de la ei!’. Și eu care credeam că e de la antenă.

Eu eram cel mai supărat ieri. Am pierdut și golul lui Cisotti, ăla nu ne anunță că dă gol în 15 secunde, eu cu telefonul în mână. Mai făceau și mișto aia de la Craiova, că am văzut meciul cu niște prieteni de la Craiova, hai că mai vezi tu pe FCSB mâine”, a spus și Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.