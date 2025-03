Marius Șumudică, reacție virulentă după FCSB – Rapid 3-3: ”Am vrut să scot echipa de pe teren”

După un s-a încheiat FCSB – Rapid 3-3, dar Marius Șumudică i-a acuzat pe fanii campioanei României de comportament rasist.

Marius Șumudică, aproape de o decizie istorică în FCSB – Rapid 3-3

La finalul partidei din prima etapă a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul Marius Șumudică, care a fost , a ținut să precizeze că a vrut să scoată echipa de pe teren din cauza rasismului.

”Fac un apel la suporteri să ne potolim cu torțe, petarde. Avem nevoie de ei cum au fost astăzi, impecabili. Im-pe-ca-bili. Ce am trăit aici astăzi… am vrut să opresc meciul, fiindcă nu este normal să se scandeze, să fie ură de rasă.

Pentru mine, ceea ce se strigă… Am vrut să scot echipa de pe teren! Am vrut, am încercat, dar mingea era în joc. Am încercat să o scot, să-i aduc la margine, să tragem un semnal de alarmă. Nu mi se pare normal.

OK, există injurii, am acceptat, m-au înjurat, mi-au făcut bannere. Am acceptat, nu am reacționat. Nici nu m-am uitat la ele, am văzut ceva vopsit acolo. M-au înjurat… Duc, că vin din galerie, dar să ajungă un stadion întreg să strige acest cântec, în care jignesc, pentru mine este rasism! Federația sau cine trebuie să se autosesizeze, să se ia măsuri. Nu se poate!”, a declarat Șumudică, la .

Șumudică a făcut spectacol la flash-interviu

Tehnicianul a dezvăluit faptul că o persoană din anturajul celor de la FCSB a stat în spatele băncii de rezerve și i-a înjurat pe jucătorii Rapidului pe toată durata întâlnirii.

”Pe alte stadioane merge imediat la crainic și le atrage atenția, aici nu s-a putut. Plus că au pus un om din staff-ul lor în spatele băncii noastre și ne-a jignit tot timpul jucătorii. I-a înjurat pe Aioani, pe Micovschi, pe toți.

Am mers la arbitru și până la urmă l-au scos de acolo. Incredibil așa ceva! Să stea în spatele porții un om din staff-ul advers și să înjure. Așa ceva nu accept! Îl cunosc foarte bine pe acel domn, știu unde locuiește, că mi-e vecin.

Să ajungi să stai în spatele porții și să înjuri ca un birjar jucătorii echipei mele și nimeni să nu ia atitudine… I-am spus arbitrului de 4 ori. Într-un final l-au scos de acolo și acum a venit să-și ceară scuze”, a spus el.

”Înțepături” pentru înlocuitorul lui Aioani

Antrenorul Rapidului a ținut să-și felicite jucătorii pentru prestația din derby-ul cu FCSB și crede că portarul austriac Franz Stolz, intrat în locul accidentatului Marian Aioani, ar fi putut să facă mai mult golul marcat de Tănase.

”Meci cu bune și rele. Într-un final cred că este un rezultat echitabil, având în vedere ocaziile lor, dar sunt mândru de jucătorii mei, de echipă, de fani, care au venit aproape de echipă și au umplut sectorul lor până la refuz.

Am jucat cu o echipă bună, care a bătut mari forțe ale Europei. Rapidul renaște, se naște, arată bine și v-am spus că după meciul de la Hermannstadt veți vedea un alt Rapid. Astăzi Rapid a arătat bine. Am marcat 3 goluri. Nu e ușor să revii de la 0-1, de la 1-2, să faci 3-2 în 10 oameni și să joci 30 de minute 10 contra 11.

Felicit ambele echipe. L-am pierdut pe Aioani și a trebuit să bag un portar care a apărat foarte puțin în ultimul timp. Nu vreau să-l acuz sub nicio formă, este jucătorul nostru, a jucat foarte puțin în ultimul timp și a intrat neîncălzit de pe bancă.

A fost destul de greu, dar cred că putea face mai mult la golul lui Tănase, cu capul. Dar felicitări jucătorilor, un rezultat bun de plecare în play-off, care ne dă moral. Încă o dată se dovedește că nu pot să ne bată!”, a afirmat Șumudică.

Șumudică, avertisment pentru FCSB

Tehnicianul giuleștenilor nu s-a sfiit să precizeze că nu o vede chiar așa de sigur pe FCSB câștigând titlul de campioană și este de părere că pentru Rapid va fi extrem de dificil să se implice în această luptă.

”E frustrant, ar fi fost o lovitură cruntă pentru ei . Uite că nu mai e chiar așa, toată lumea să spună că FCSB este favorită la câștigarea titlului. Vedeți, se împiedică și de locul 6. Am jucat în deplasare și uite că încă o dată n-au putut să câștige.

Eu nu sunt așa sigur că FCSB va fi campioană, cu toate că au făcut un coeficient foarte bun în Europa. Sunt echipe puternice, în prima etapă au câștigat mult mai lejer. CFR, Craiova au câștigat lejer. Nu știi ce se întâmplă, următorul meci îl joacă contra lui Dinamo, cu 30-35 de mii de câini. Nu e ușor.

Pentru titlu e greu să ne batem, dar nu ne vom da la o parte. Vom lupta până în ultima etapă. Astăzi am demonstrat că suntem o echipă puternică, în creștere. Avem foarte mulți jucători tineri. V-am spus, la anul această echipă se va bate la campionat”, a încheiat Marius Șumudică.