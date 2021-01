Marius Șumudică recunoaște interesul pentru Damjan Djokovic: „Poate pleacă vineri cu mine”. Fanatik confirmat

Mariu Șumudică a vorbit în premieră despre transferul lui Damjan Djokovic la Rizespor. Noul antrenor al turcilor speră ca mijlocașul lui CFR Cluj să accepte oferta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate faptul că Marius Șumudică îl dorește insistent pe unul dintre cei mai constanți jucători din lotul campioanei României, alături de căpitanul Mario Camora sau Andrei Burcă.

Mijlocașul Damjan Djokovic este unul dintre cei mai interesanți jucători de la CFR Cluj, iar FANATIK a aflat prețul de transfer pe care i l-au stabilit șefii ardelenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: „Îl vreau pe Djokovic foarte mult”

Marius Șumudică a recunoscut în direct la Digi Sport interesul pentru Damjan Djokovic, pe care l-a dorit și vara trecută la Gaziantep, însă mutarea nu s-a mai realizat pentru că CFR nu a vrut să se despartă de jucător: „Îl vreau pe Djokovic foarte mult, el va alege unde are oferta mai bună, eu le-am dat o listă de transferuri. Așa l-am dorit și pe Alibec și nu s-a întâmplat. Fără nicio problemă, Rizespor are banii să-l ia pe Djokovic”, a confirmat noul antrenor al lui Rizespor informațiile FANATIK.

Damjan Djokovic este singurul jucător din Casa Pariurilor Liga 1 pe care Șumudică îl dorește în acest moment la Rizespor, iar fostul rapidist a recunoscut că îl vrea sub comanda sa de foarte mult timp: „Eu am vrut să-l iau la Gaziantep pe Djokovic, el avea și niște înțelegeri la CFR și am vorbit atunci cu el. Acum n-am vorbit nimic cu el, dar continui să fiu interesat de acest transfer”, a explicat „Șumi”.

ADVERTISEMENT

Conform spuselor lui Marius Șumudică, conducerea lui CFR Cluj a intrat în contact cu turcii, iar negocierile au fost deja demarate: „Nu știu amănunte financiare și nu sunt în măsură să vi le dau, el are impresarul lui, discută cu cele două cluburi. Poate pleacă vineri cu mine Djokovic, de ce nu?”, a detaliat viitorul antrenor al lui Rizespor.

Marius Șumudică vrea să îl ia pe Djokovic, vineri, în Turcia

Marius Șumudică speră ca Djokovic să ia o decizie până vineri, când antrenorul va pleca în Turcia și speră ca fotbalistul croat al ardelenilor să plece odată cu el: „Dacă vrea la Rize, va călători cu mine vineri. Eu vreau doar trei jucători din Turcia, pe care îi știu, plus Djokovic”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Damjan Djokovic este dorit și de Dan Petrescu la Kayserispor, mai ales că „Bursucul” l-a antrenat timp de trei ani și îl cunoaște foarte bine. Însă Șumudică nu vrea să intre într-o competiție cu Dan Petrescu pentru Djokovic și nu îi va purta pică fotbalistului dacă va alege să semneze cu Kayserispor: „Dacă el alege să meargă la Kayseri, nu mă cert cu Dan Petrescu pe el, eu îi doresc mult succes”, a spus Marius Șumudică pentru Digi Sport Special.

Damjan Djokovic este un jucător apreciat și de Edi Iordănescu, care consideră că jucătorul croat a dus greul în multe momente la CFR Cluj: „Nu sunt pregătit să pierd niciun jucător. Djokovic e un jucător care a dus în multe momente greul alături de alți jucători foarte importanți din vestiar. A fost implicat în bătăliile grele ale CFR-ului, are maturitate, experiență. Ar fi o pierdere imensă”, a spus antrenorul campioanei după meciul cu Academica Clinceni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT