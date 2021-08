Marius Șumudică, supărat pe Păun pentru eșecul cu Young Boys: „N-ai voie să faci o asemenea greșeală”

și au fost extrem de dezamăgiți de greșelile făcute de CFR Cluj în returul din Elveția cu Young Boys, care le-au făcut meciul mult mai ușor adversarilor.

Adrian Păun a compromis definitiv șansele de calificare după ce în ultima jumătate de oră, după un gest inexplicabil.

Marius Șumudică, impresionat de Young Boys: „Ne-au pus tot timpul sub presiune!”

„Am întâlnit o echipă net superioară. Trebuie să privim lucrurile așa cum sunt și să spunem adevarul. Ne-au pus sub presiune tot timpul și de aceea am jucat cu trei fundași centrali.

Au jucători care rezolvă situația unul la unul. Am încercat să marcăm devreme și să îi surprindem. S-a calificat echipa mai bună și trebuie să fim realiști. Am făcut și câteva greșeli.

E echipă foarte puternică. Anul trecut au bătut Leverkusen în Germania fără drept de apel. Au o forță deosebită de atac. Fanii cântau la 1-0 de parcă au marcat ei. Nu e ușor și trebuie să trecem peste acest eșec pentru că în două zile avem un meci în campionat și apoi play-off-ul de Europa League”.

Șumudică e supărat pe Păun: „Voiam să îl schimb și nu am apucat. Nu avea voie să facă o asemenea greșeală!”

„Voiam să îl schimb pe Păun și nu am apucat. A făcut o greșeală pe care nu are voie să o facă. Să dai cu piciorul în minge într-un moment în care începusem să echilibrăm jocul. Nu se știe dacă marcam. Au avut multe situații.

Am simțit de la Cluj puterea lor. Au o viteză deosebită, scot oameni din joc și a doua repriză le-am spus că trebuie să nu luăm al patrulea gol și să încercăm să marcăm și să îi punem sub presiune în ultimele minute. Nu se face la acest nivel o asemenea greșeală, repet.

Am făcut multe schimbări față de anul trecut și nu e ușor să ai o exprimare extraordinară cu atâția jucători noi, mai ales în fața unui astfel de adversar. Cred că ne sperie golul și le-am zis să nu ne retragem și am luat imediat al doilea gol. Nu se poate să luăm astfel de goluri”.

Șumudică e de părere că echipa sa a jucat mai bine ca în meciul tur: „Am încercat să jucăm și în zece”

„Azi chiar consider că am făcut un joc mai bun decât la Cluj din punct de vedere al exprimării. Am încercat și în zece oameni. Ăsta e nivelul și trebuie să acceptăm că am întâlnit un adversar mult mai puternic.

Eu am încercat și încerc să transform această echipă. Nu vreau să mă uit și să analizez ceilalți antrenori. Cu stilul lui de joc, Petrescu a calificat echipa. Am riscat și în zece oameni și am încercat să ne ducem peste ei și să marcăm. Cred că puneam mai multe probleme în a doua repriză în unsprezece contra unsprezece”, a concluzionat antrenorul lui CFR Cluj la conferința de presă de după eșecul cu Young Boys.

CFR Cluj va juca în play-off-ul Europa League . Meciul tur va avea loc în Serbia pe 19 august, iar returul se va disputa în Gruia peste o săptămână. În cazul în care CFR-ul va fi eliminată de echipa antrenată de Dejan Stankovic, ardelenii vor evolua în grupele UEFA Conference League.