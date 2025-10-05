Marius Şumudică, remarcat surpriză după Rapid – Farul 3-1: “Am crezut mereu în el! A făcut o partidă excepţională”. Marele atu pentru derby-ul cu Dinamo

din SuperLiga. Marius Șumudică, și-a concentrat discursul de această dată pe fosta sa echipă. Ce a spus despre giuleșteni.

Marius Șumudică a analizat Rapid – Farul 3-1

Rapid a obținut 3 puncte mari acasă cu Farul, după un joc bun făcut de elevii lui Costel Gâlcă. Felul în care arată giuleștenii acum îl încântă pe Marius Șumudică, care consideră că Rapid are șanse reale la titlu dacă continuă în aceeași manieră.

„Un meci, care a avut momente diferite în timpul jocului. O victorie de necontestat a Rapidului, a meritat. A devenit o echipă pragmatică, iar ieri s-a văzut diferența de maturitate între jucătorii Rapidului și cei ai Farului, fac ce nu făceau anul trecut. Au câștigat pe merit și îi felicit. Să o țină așa, pentru că își depun candidatura la trofeu.

Rapidul are probleme în momentul în care echipele se apără aglomerat și nu au spații. Rapid are jucători de calitate în față, chiar dacă nu marchează. Și Petrila și Dobre destabilizează și fac diferența, Koljic este pregătit, ok față de anul trecut… Golurile sunt marcate din niște devieri, dar important este că Rapid a ajuns acolo. Norocul ține cu cei puternici! Mă bucur pentru Aioani, pe care l-am susținut și o fac în continuare. A făcut o partidă excepţională. Am crezut tot timpul în el!”, a spus inițial Marius Șumudică.

Laude pentru Costel Gâlcă din partea lui Marius Șumudică

Costel Gâlcă a fost omul la care conducerea Rapidului a apelat imediat după despărțirea de Marius Șumudică. Tehnicianul român laudă munca depusă de fostul stelist la Rapid și a apreciat schimbările făcute de acesta la meciul cu Farul.

„De data asta foarte inspirat Gâlcă. Când a simțit presiunea l-a scos pe Bădescu și a închis cu Braun, schimbă underul și îl bagă pe Vulturar. A câștigat din nou mijlocul terenului apoi. Cu Gâlcă, căruia îi place posesia, Rapid se poate transforma ușor, ușor într-o echipă de posesie. Rapid este o echipă eficace, cu un antrenor care știe ce vrea în acest moment și merită toate felicitările”, a mai spus Șumudică.

Cum vede Marius Șumudică Rapidul de pe prima poziție

Rapid nu a mai ocupat de foarte mult timp primul loc în clasament, giuleștenii fiind tot timpul sub prima poziție. De data aceasta suporterii au motive să zâmbească, iar Marius Șumudică nu consideră întâmplătoare clasarea fostei sale echipe.

„Este pe primul loc datorită la ceea ce se întâmplă în club și în jurul lui acum. Nu este nicio surpriză pentru mine parcursul echipei. Anul trecut a fost o perioadă de tranziție. Nu sunt mari schimbări, jucătorii au prins încredere. Costel va ajunge la un 11, pentru că el, de la etapă la etapă, e forțat de accidentări sau ceea ce se întâmplă să schimbe foarte mult. Parcursul Rapidului este facilitat puțin de exprimarea celorlalte echipe. Eu i-am prins pe FCSB în vârf de formă… Dar nu umbrește cu nimic ceea ce face Gâlcă acolo!”, a comentat Marius Șumudică.

Elogii de la Marius Șumudică pentru Alex Dobre

Dobre, , se află într-un moment bun al carierei, . Marius Șumudică a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său elev.

„Este un jucător esențial, nu știu dacă este cel mai bun jucător al Rapidului acum. Este esențial, muncește foarte mult și Dumnezeu îl răsplătește”, au fost aprecierile lui Șumudică la adresa lui Dobre.

Marius Șumudică salută revenirea lui Bocciu

Interdicția lui Liviu Ungureanu, zis și Bocciu, de a nu intra pe stadioanele din România a fost ridicată. Marius Șumudică este de părere că, pentru clubul din Giulești, este un lucru extrem de important, mai ales în perspectiva derby-ului care urmează cu Dinamo.

„Va cântări enorm. Am văzut și peluza ieri, mult mai puternică. Rezultatele aduc suporterii aproape, a cântat tot stadionul. În Giulești e greu, ei sunt al doilea… după echipă, ei sunt al 12-lea jucător cum se spune. Contează enorm atmosfera. Am văzut bucurie și la domnul Șucu, și la soția dânsului, și la domnul Angelescu”, a spus Șumudică.

Marius Șumudică a numit cele mai tari puncte înainte de derby-ul Dinamo – Rapid

Dinamo și Rapid vor juca în următoarea etapă, derby-ul urmând să aibă loc pe Arena Națională după pauza competițională. Marius Șumudică a spus cele mai tari puncte ale „câinilor”, pe care îi consideră adversari redutabili.

„Va fi o problemă. Nu știu domnul Kopic cum va pregăti acest meci, dar când Dinamo va pierde mingea va avea probleme. Este echipă de construcție, iar dacă pierde mingea trebuie să stea bine pe defensivă. Rapid are jucători de explozie, care nu te iartă. Dinamo este o echipă care, pe posesie, este mult peste Farul, nu pierde atât de multe mingii. Farul este o echipă naivă, prea deschisă, pierde ușor mingea. Dinamo nu face greșeli de genul acesta. Se poate întâmpla orice, cu o afluență de public destul de mare, cu mulți dinamoviști. Dar, cu reîntoarcerea lui Bocciu în tribune, rapidiștii se vor organiza foarte bine”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.