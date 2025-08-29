Marius Șumudică, replică de milioane după ce a fost ironizat de Mihai Rotaru: “Ca să le meargă bine, o să spun că nu ies din grupă”

Mihai Rotaru, acționarul majoritar al oltenilor, a glumit după meciul din Bănie pe seama lui Marius Șumudică, care a declarat că gruparea din Turcia pleacă clar cu prima șansă. A doua zi, antrenorul a intrat în direct și a ținut să îi dea replică omului de afaceri.

Ce a spus Mihai Rotaru despre Marius Șumudică după ce Universitatea Craiova a învins Istanbul Başakşehir

A fost bucurie mare seara trecută în Bănie. Oltenii au sărbătorit ore în șir calificarea în Conference League Fostul antrenor de la Rapid nu îi dădea vreo șansă Universității să treacă de turci.

„Am controlat meciul, asta înseamnă că avem putere, avem forță și suntem buni. Ca să fac o glumă, am știut că ne calificăm de când a spus Șumudică faptul că o să pierdem categoric, că el le dă pe invers de obicei”, a spus Mihai Rotaru după meciul din Bănie.

Marius Șumudică: „El e prietenul meu, de ce să mă supăr?”

A doua zi, Marius Șumudică a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a declarat că nu s-a supărat pe Mihai Rotaru, întrucât are o relație de prietenie cu patronul Universității Craiova. Antrenorul chiar a lăudat jocul prestat de olteni în dubla de foc cu Istanbul Başakşehir:

„Pe cuvântul meu. Am o perioadă în care nici nu am mai citit, nu mai urmăresc. M-am uitat la meciuri să pot să vorbesc cu tine fără să mă uit la ele. Nu știam ce a zis. Și eu vreau să îi felicit pe cei de la Universitatea Craiova, pe cei de la FCSB, dar într-o oarecare măsură și pe cei de la CFR, deși au probleme vizibile.

Nu m-am supărat. El e prietenul meu, de ce să mă supăr? Eu am vorbit știind ceea ce înseamnă Başakşehir acolo. Valoarea lotului trece de 50-60 de milioane de euro. E clar că au avut o dublă de coșmar. Au jucat foarte slab. Nu trebuie să minimalizăm ce se întâmplă la Craiova”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Arată foarte bine, iar următorul obiectiv va fi să iasă din grupă și cred că e unul accesibil”

Marius Șumudică a analizat în detaliu jocul prestat de echipa lui Mirel Rădoi. Fostul antrenor de la Rapid a găsit câteva puncte forte la echipa din Bănie, însă a scos în evidență și câteva probleme cu care s-ar putea confrunta oltenii.

„(n.r. – Are șanse Craiova să fie o revelație în Conference League?) Nu vreau să mă mai pronunț. Ca să-i meargă bine Craiovei, eu cred că n-au nicio șansă în grupe. Nu cred că vor ieșit din grupe. Indiferent cu cine cad, nu se vor califica, asta ca să-i fac pe plac domnului Rotaru”, a spus Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Acum, serios vorbind, în fotbal depinzi de foarte multe lucruri. Ei sunt pe un trend ascendent și sunt ajutați de tot ceea ce înseamnă factori externi. Publicul îi ajută, nu au jucători accidentați… eu când l-am văzut pe Baiaram în meciul cu Petrolul am crezut că și-a rupt ligamentele. Mirel l-a găsit pe Băluță, care-i dă echilibru la mijloc, l-a adus pe Telles de la Galați și l-a făcut să joace la modul cum joacă.

A găsit sistemul potrivit pentru Bancu, uitați-vă câte centrări ajunge să dea. Uitați-vă câte acțiuni personale are. El câștigă foarte mult prin Mora și Bancu. În acest sistem de joc ești vulnerabil, dar dacă jucătorii se pliază nu o să ai nicio problemă. Ei pot câștiga oricând cu 4-3 sau 5-4. Vedeți că marchează meci de meci. Sunt foarte multe lucruri de care va depinde, dar cu puțin noroc poate să fie o revelație. Arată foarte bine, iar următorul obiectiv va fi să iasă din grupă și cred că e unul accesibil””, a mai explicat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.