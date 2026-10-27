Marius Șumudică, replică pentru Gigi Becali în scandalul rasismului: „E nevoie de o scânteie pentru a ajunge la violențe fizice!”

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Marius Șumudică nu a dorit să intre în polemică cu Gigi Becali, după ce patronul FCSB a explicat că nu consideră rasism scandările galeriilor atunci când acestea își fac adversarii „țigani”, în special la meciurile cu Rapid București. Cu toate acestea, Șumudică avertizează că e momentul ca aceste scandări să dispară.

Marius Șumudică avertizează că rasismul este o problemă reală în România și trebuie eliminată

„Trebuie să punem punct acestor jigniri. Eu am promis că nu voi mai răspunde. Am fost provocat de atâtea ori, inclusiv de galerii, să aduc injurii echipelor adverse. Nu am făcut asta, chiar am suportat foarte multe. Cred că deja este vorba despre rasism. Atâta timp cât ataci o etnie, cred că nu este normal.

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Îl cunosc pe Gigi, eu n-am vrut să intru cu el în nicio polemică, dar aici greșește. Sunt două lucruri total diferite ca poreclă. Când vorbești despre «țigani», este vorba despre o etnie. Este o diferență mare între «câinii roșii» și «țigani», chiar dacă unii susțin că ar fi doar niște porecle.

, nu este normal. Consider că echipele sau cluburile respective trebuie penalizate. O mare influență ar trebui să aibă forurile competente. Nu știu cine, Liga, Federația sau altcineva. Observatorii de joc ar trebui instruiți în așa fel încât să dea semnalul pentru oprirea jocului timp de câteva minute. Nu este normal să accepți așa ceva”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Șumudică a răbufnit imediat după CFR – Dinamo și cere dreptate după scandările rasiste

Marius Șumudică și-a adus aminte din nou episodul de după CFR – Dinamo când a fost „jignit” de suporterii dinamoviști. Șumudică a ajuns să empatizeze inclusiv cu Cristiano Bergodi, antrenor care a fost aproape de un conflict fizic cu un suporter al lui Dinamo.

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„În afară de faptul că suntem în derizoriu, ceea ce se întâmplă la nivelul scandărilor este ieșit din comun. Se va ajunge la contacte fizice, este nevoie doar de o scânteie. Consider că Gigi este acum entuziasmat, îl cunosc foarte bine. Vine după trei victorii, este pe un fond de entuziasm. Au jucat foarte bine, au câștigat împotriva Rapidului.

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Dacă oamenii din Partida Romilor au luat act de aceste scandări, înseamnă că se simt lezați și că nu este normal ce se întâmplă. Eu, împotriva echipelor care mă consideră rival datorită dragostei pe care am purtat-o clubului Rapid, la foarte multe meciuri sunt înjurat, făcut în toate felurile. Mi-au făcut japoneze, n-am reacționat, am considerat că nu este un atac. Dar, atâta timp cât suporterii echipei adverse m-au făcut «țigan» și au strigat «Țigane, țigane, țigane!», asta m-a deranjat.

, dar să treci în partea cealaltă este deja prea mult. Îl înțeleg acum perfect și pe domnul Bergodi. Cu tot respectul pentru fanii care vin la meciuri, din păcate, unii consumă alcool, iar alcoolul le face rău și devin mult mai irascibili și violenți. Am văzut femei care lucrează ca stewarzi și care nu au nicio putere. Le dai la o parte și începe o încăierare”, a completat Șumudică.

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Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, nu înțelege cum în 2026 pe stadioane mai pot exista astfel de injurii. „Este un cântec de 40 de ani: «Am avut și vom avea mereu boală pe țigani». De ce n-am inventa și noi un cântec precum «You’ll Never Walk Alone»? De ce trebuie să inventăm o mizerie? De ce nu inventăm și noi ceva de genul «Nu vei fi niciodată singur»? Părerea mea este că termenul «cioară» este rasist, are o conotație rasistă”, s-a plâns și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.