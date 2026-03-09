Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood. „Am mulți prieteni prin țară, cum s-a văzut din nou”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood. „Am mulți prieteni prin țară, cum s-a văzut din nou".

Marius Şumudică infirmă zvonurile privind plecarea de la Al Okhdood, spunând că nu se pune problema să plece din Arabia Saudită. Antrenorul a dezvăluit că va face totul să salveze echipa.
Marian Popovici
09.03.2026 | 13:15
Marius Sumudica rupe tacerea despre situatia sa la Al Okhdood
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood
Al Okhdood a pierdut cu 0-5 în ultima etapă din Arabia Saudită, împotriva lui Al Fayha. După acest eşec, au apărut mai multe informaţii privind plecarea lui Marius Şumudică de la echipă.

Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood: „Nu se pune problema să plec!”

Marius Şumudică a infirmat zvonurile privind plecarea din Arabia Saudită. Antrenorul a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu se pune problema să fie demis şi va rămâne în încercarea de a salva echipa:

„Sunt numai prostii pe care le-am citit, nu m-a dat nimeni afară. N-am avut nicio discuţie de reziliere, a fost o singură discuţie cu preşedintele clubului ieri. Nu se pune problema să plec de la echipă.

Trebuie să ne întărim echipa, am agreat cu conducerea, evident că nu ne pică bine, evident că e greu când pierzi cu 0-5, dar în acest moment este greu să faci mai mult pentru că întâlnim nişte echipe cu multă valoare şi calitate.

Mă voi lupta până la final să încerc să salvez echipa de la retrogradare, nu s-a pus problema în acest moment de a pleca de la echipă sau de a fi demis. Ştiţi cum e, am mulţi prieteni prin ţară, cum s-a văzut din nou. Zvonurile despre demiterea mea sunt total false”, a dezvăluit Marius Şumudică.

Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood. „Am mulți prieteni prin țară, cum s-a văzut din nou”

Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
