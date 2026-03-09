Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood. „Am mulți prieteni prin țară, cum s-a văzut din nou”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Marius Șumudică rupe tăcerea despre situația sa la Al Okhdood: „Nu se pune problema să plec!”

Al Okhdood , împotriva lui Al Fayha. După acest eşec, au apărut mai multe informaţii privind plecarea lui Marius Şumudică de la echipă.

Marius Şumudică a infirmat zvonurile privind plecarea din Arabia Saudită. Antrenorul a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu se pune problema să fie demis şi va rămâne în încercarea de a salva echipa:

„Sunt numai prostii pe care le-am citit, nu m-a dat nimeni afară. N-am avut nicio discuţie de reziliere, . Nu se pune problema să plec de la echipă.

Trebuie să ne întărim echipa, am agreat cu conducerea, evident că nu ne pică bine, evident că e greu când pierzi cu 0-5, dar în acest moment este greu să faci mai mult pentru că întâlnim nişte echipe cu multă valoare şi calitate.

Mă voi lupta până la final să încerc să salvez echipa de la retrogradare, nu s-a pus problema în acest moment de a pleca de la echipă sau de a fi demis. Ştiţi cum e, am mulţi prieteni prin ţară, cum s-a văzut din nou. Zvonurile despre demiterea mea sunt total false”, a dezvăluit Marius Şumudică.

