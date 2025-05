Marius Șumudică rupe tăcerea după ce a reziliat contractul cu Rapid: „Am ieșit pe ușa din dos! Voi sta departe de fotbalul românesc!”

Marius Șumudică a intervenit la FANATIK SUPERLIGA după . Tehnicianul a dezvăluit momentele de groază prin care a trecut după ce i s-a făcut rău.

Marius Șumudică, primul interviu după despărțirea de Rapid: „Nu am făcut tensiune 20 în viața mea”

Marius Șumudică a rememorat clipele de groază prin care a trecut la ultimul meci pe Giulești: „Țin minte, sunt lucid, țin minte ce s-a întâmplat, dar nu m-am simțit OK. Să ajungi deodată să faci tensiune… Nu am făcut 20 în viața mea, s-a speriat și doctorul când am ajuns. Să iau Furosemid și toate prostiile, toate medicamentele ca să nu… Ajunge”.

„Șumi” nu îi dorește niciunui antrenor să treacă prin asemenea clipe: „Să dea Dumnezeu ca alții să nu aibă de ce să se consume, să realizeze mai mult decât am reușit eu. Probabil când îmi voi reveni voi realiza așa ce s-a întâmplat. De fapt știu ce s-a întâmplat, dar…

Nu știu dacă a fost cea mai umilitoare seară din cariera mea de antrenor. Am mai pierdut. M-a bătut Fenerbahce 5-0 când eram la Gaziantep. Nu știu ce s-a întâmplat că mie îmi era rău și am plecat la cabine”.

Marius Șumudică, răspuns după ce galeria l-a contestat la meciul cu CFR CLuj: „Voiai să am soarta lui Petre, să cad pe teren pe-acolo?”

Marius Șumudică nu a vrut să intre în c și a explicat de ce nu a putut rămâne pe gazon la momentul dedicat căpitanului Rapidului: „Am înțeles că au fost unele scandări așa pe final. Este opinia fiecărui rapidist și e treaba lor. Unii îmi scandau numele și alții o făceau la mișto. Dar nu vreau să mai discut acuma. Sunt la cald și sunt foarte obosit. Voiai să am soarta lui Petre, să cad pe teren pe-acolo? Asta îmi trebuia mie?

Cu tot respectul, eu știu ce înseamnă Săpunaru. Am vorbit despre el, i-am dat mesaj, l-am aplaudat. Păi Săpunaru a venit la mine. Eram întins pe masă, venise SMURD-ul, ce să fac? Stricam sărbătoarea cu ambulanța lângă mine”.

E decis să nu mai antreneze niciodat în România: „Sunt mai apreciat în Turcia sau în Arabia Saudită”

Marius Șumudică a rămas cu un gust amar după experiența la Rapid: „Am ieșit pe ușa din dos de la Rapid cu tot ce s-a întâmplat în decursul acestui an. Eu am încercat pe cât posibil. Nu spun că n-am greșit și eu. Doar cine nu muncește nu greșește. Este un cumul de factori și nu stau acuma să îi enumăr, la tot ceea ce s-a întâmplat la Rapid în momentul de față.

Nu vreau să par acuma să zic cine știe ce că am terminat pe locul 5 și că am ajuns în semifinale în Cupa României, că ar fi mai mult decât s-a făcut în anii trecuți sau ceva de genul ăsta. N-are rost. Niciodată n-o să scot în evidență lucrurile astea. Sunt multe de spus, dar mă opresc pentru că important e să fiu sănătos”.

Tehnicianul în vârstă de 54 de ani e decis să spună adio fotbalului românesc: „O voi lua de la capăt, dar nu știu dacă o să fiu al doilea Contra și nici nu vreau să îl copiez niciodată, dar mi-aș dori cu tot respectul pentru fotbalul românesc, fiindcă de aici am plecat, voi încerca pe cât posibil să antrenez cât mai mult în străinătate, indiferent care vor fi sumele de bani.

Nu sunt un tip ahtiat să mă duc după sume exorbitante, dar voi încerca pe cât posibil să stau departe de fotbalul românesc pentru că te consumă foarte mult. Eu de fiecare dată am fost mai respectat în Turcia sau în Arabia Saudită decât aici. Și dacă ajung să mănânc pâine cu ceapă nu îmi doresc să mai antrenez în România”.

Am ajuns să fiu hăituit pe toate stadioanele din România”

Marius Șumudică a explicat de ce vrea să ia această decizie radicală: „Datorită Rapidului, datorită probabil și comportamentului meu care nu este unul normal în anumite momente și îmi fac mea culpa, am ajuns să fiu hăituit pe toate stadioanele din România și peste tot, indiferent de apartenența fanilor.

Și dacă lucrurile astea se perpetuează și se ajunge la jigniri de familie, de copii… Asta nu mai pot. Cât aș iubi meseria asta și fotbalul, nu pot să accept să văd fel de fel de oameni cu copii mici lângă ei care înjură ca la ușa cortului și lucruri de genul ăsta”.

Rapidistul a dezvăluit că nu va sta prea mult timp pe tușă: „Pentru mine au fost momente care m-au făcut să… Și o să vedeți că în scurt timp mă voi apuca de treabă și mă voi duce acolo unde sunt dorit, fiindcă cel mai important este să te duci cu plăcere la antrenament, să fii dorit și respectat. În momentul de față sunt doar discuții în Turcia.

M-am speriat. Eu, familia, toată lumea. Nu mai puteam să stau în picioare, amețeli, senzație de vomă, nu mi s-a întâmplat în viața mea. Deci nu mai puteam, îmi amorțise mâna dreaptă. Îți dai seama că te sperii.

Am intrat în panică, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am revenit. Mi-au făcut o injecție plus ce mi-au dat. Nu vreau să mai vorbesc acuma să par victimă. Asta e. Au fost 9 luni cu bune, cu rele, cu urcușuri și coborâșuri”, a mai spus fostul antrenor al Rapidului, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.