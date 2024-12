După , șefii lui Damac și-au dorit un alt antrenor român și au apelat la .

Marius Șumudică rupe tăcerea după oferta fabuloasă primită de la Damac: “Bani foarte mulți! Am luat decizia definitivă!”

. Antrenorul Rapidului a mărturisit și motivul pentru care a refuzat suma uriașă de bani și de ce a ales să rămână în Giulești.

ADVERTISEMENT

“A căzut oferta de la Damac. Am căzut de acord că nu pot să accept așa ceva în sensul în care mi-am dat cuvântul aici. M-am luptat foarte mult să ajung la Rapid. Oferta a venit înainte cu două zile de meciul cu Buzău, cam când a plecat Contra.

Și-au dorit un antrenor care cunoștea liga și care a fost acolo. Am înțeles că au luat mai multe referințe, chiar și de la jucătorii români care sunt acolo, Niță care a lucrat cu mine la Gaziantep și Stanciu cu care am o relație deosebită.

ADVERTISEMENT

Translatorul de acolo este jumătate român și am avut o discuție cu dânșii pe Zoom. Erau niște condiții greu de refuzat. Am gândit doar cu sufletul. Erau foarte mulți bani. Erau bani pe care îi câștig în România în 10 ani”, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumi a refuzat suma record de 2.650.000 de euro de la Damac

“Oferta era de 850.000 de euro până în mai cu amendamentul de a rămâne în prima divizie. Ei sunt pe locul 10 acum. Și dacă rămâneam în prima ligă, se prelungea contractul automat și sezonul următor primeam 1.8 milioane de euro. Eu și cei 6 băieți din staff-ul meu. Aceștia erau banii pe un an și jumătate.

ADVERTISEMENT

Și au echipă foarte bună care nu are cum să retrogradeze. Felicitări și lui Contra care a făcut o treabă foarte bună în cei doi ani și ceva. De la început mi-a fost greu să refuz. Mi-au dat un deadline până când să dau un răspuns. Apoi începeau antrenamentele și urma un cantonament în Qatar.

Da, i-am refuzat. Le-am spus că am echipă și că nu pot. Îmi ceruseră actele să îmi facă contractul, dar le-am spus că am treabă la Rapid și că nu pot să las echipa.

ADVERTISEMENT

“Mi-am dorit foarte mult să vin la Rapid”

Mi-am dorit foarte mult să vin la Rapid. Am adus jucători aici și nu puteam să îi las așa. Te bate Dumnezeu dacă faci așa. Am 53 de ani și încă mai am multe șanse. În Golf am lăsat de bună ziua. Am terminat contractele pe unde am fost. Așa am făcut și în Turcia și o să mai apară șanse.

Acum mă gândesc doar la Rapid și nu mă interesează altceva. Am gândit cu sufletul. Nu aveam cum să le fac asta lui Dan Șucu și lui Victor Angelescu. Vorbesc zilnic cu ei și nu am ce să le reproșez. Nu puteam să le întorc spatele. Luam banii respectivi, dar la un moment dat plătești altfel. Nu pot să fac asta Raidului. Aici am trăit cele mai mari satisfacții.

Domul Șucu mi-a spus că este mulțumit de ceea ce fac și știe cât muncesc la echipă. E de muncă la Rapid și nu este peste noapte. Va trebui să muncim și să creștem. Avem tot ceea ce ne trebuie.

Pe mine nici nu m-a interesat ce contract mi-au făcut. A fost prima dată în viața mea când nu am dat contractul către un avocat. L-am semnat fără să îl citesc”, a mai spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, despre oferta uriașă primită de la Damac