Marius Șumudică s-a enervat la flash-interviu după Rapid – U Craiova 1-0: „Nu avem ce să discutăm. Stop!”. Ce jucător pleacă din Giulești

Rapid a reușit să obțină o victorie crucială în lupta acerbă pentru calificarea în play-off. Echipa antrenată de Marius Șumudică , în etapa a 23-a din SuperLiga. Deși nu a urcat în ierarhie, Rapid și-a consolidat poziția pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Marius Șumudică, după Rapid – U Craiova 1-0: „Bravo, băieți, vă felicit!”

Rapid a ajuns la 35 de puncte în clasamentul din SuperLiga. Giuleștenii au un golaveraj superior după 23 de etape, 27 de goluri marcate și 20 primite. cu Universitatea Craiova, a tras concluziile.

„În primul rând, țin să-mi felicit jucătorii. Este victoria lor, au dat dovadă de eroism, nu spun cuvinte mari. Țin să-i felicit pe suporteri, au fost ca al 12-lea jucător. De asta avem nevoie pe Giulești. Este victoria lor, eu doar am pregătit meciul. Sunt foarte fericit că au respectat ceea ce le-am cerut, au interpretat foarte bine chiar dacă am schimbat sistemul.

Am întâlnit o echipă puternică, cu atât mai mult victoria este importantă. Bravo, băieți, vă felicit, dar încă n-am realizat nimic! Avem meci greu la Cluj, după care acasă cu Slobozia. Am făcut un pas pare către îndeplinirea obiectivului, calificarea în play-off, dar suntem departe.

Eu n-am mai plecat pentru că am încercat să-mi cumpăr costum și să mă îmbrac în negru. Nu am găsit, nu am avut timp să-l fac. M-am ocupat de echipă, nu l-am mai copiat pe Simeone, am rămas Șumudică. Nici nu ai cum să nu te bucuri alături de acești fani minunați. Sunt cei mai frumoși de departe. Până acum, poate nu le-am dat șansa de a fi cum s-au comportat astăzi”, a declarat Marius Șumudică.

„Boupendza este un capitol închis”

„Băieții, prin dorință, prin agresivitate, au făcut asta. Trebuie să ai o anumită tactică, nu vreau să scot în evidență cum a pregătit Șumudică meciul. Vreau să scot în evidență meritele jucătorilor mei și ceea ce au făcut pe teren. Nu-mi place să dau nume, dar vreau să-l felicit pe Aioani, care a făcut un meci senzațional, nu degeaba ajunsese la echipa națională.

Au fost foarte multe știri eronate, s-a văzut pe teren că suntem o familie. Toată lumea a cântat în vestiar. Referitor la joc, ei sunt numărul 1. Mai departe, de atmosferă mă ocup eu. Am demonstrat că jucătorii mă pot iubi. Nu am înjurat cum se scrie prin ziare.

(n.r. Boupendza) Este un capitol închis. Din ce știu, va pleca de la Rapid. Nu comentez, este decizia clubului, luăm decizii împreună, nu comentez. Nu sunt singurul care decid. Suntem o familie, s-a decis lucrul ăsta. Îmi pare rău de ceea ce a făcut, a greșit. Este decizia clubului.

(n.r. Siegrist) Nu știu să vă spun, nu am nicio informație. Am citit și eu, dar nu am nicio informație certă din partea patronului că s-a întâmplat lucrul ăsta (n.r. să plece la Genoa).

(n.r. Siegrist e nemulțumit?) Ce vreți să scoateți de la mine, nu vă înțeleg. Eu am venit să vorbesc în fața dumneavoastră de meciul cu Craiova. Voi văd că faceți o telenovelă din orice caz.

Ce să lămurim. Siegrist este fericit, s-a bucurat cu echipa. Mai departe nu avem ce să discutăm, stop. Suntem pe piatră cubică, deocamdată. Încercăm să ajungem pe asfalt”, a declarat Șumudică, după Rapid – U Craiova 1-0.

În următoarea etapă, Rapid va da piept cu un nou adversar dificil. Giuleștenii vor evolua în deplasare contra liderului Universitatea Cluj. Duelul are loc sâmbătă, 1 februarie, ora 20:00, în etapa cu numărul 24 din SuperLiga.