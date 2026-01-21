Marius Șumudică s-a enervat pe arbitri după Al Okhdood – Al Riyadh 2-2. „Nu înțeleg”! Românul a exclus un jucător din lot!

Sport

Marius Șumudică a răbufnit după remiza dintre Al Okhdood și Al Riyadh! Ce l-a nemulțumit pe antrenorul român. „Echipa a jucat 13 meciuri înainte de sosirea mea și a obținut 5 puncte”.
Alex Bodnariu
21.01.2026 | 21:04
Marius Sumudica sa enervat pe arbitri dupa Al Okhdood Al Riyadh 22 Nu inteleg Romanul a exclus un jucator din lot
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a remizat în campionatul Arabiei Saudite cu Al Riyadh și rămâne în zona roșie a clasamentului. Tehnicianul român s-a plâns de arbitraj după finalul jocului, declarând că nu înțelege partida a fost prelungită atât de mult.

Meciul a fost unul extrem de tare. Al Riyadh a deschis scorul în prima repriză, iar în partea secundă Al Okhdood a rămas în inferioritate numerică. Cu toate acestea, echipa lui Marius Șumudică a revenit incredibil și a reușit să întoarcă scorul.

Totuși, Al Riyadh a profitat de omul în plus de pe teren, iar în prelungiri a reușit să înscrie golul de 2-2. Partida disputată pe terenul celor de la Al Okhdood a fost prelungită serios de arbitri, iar acest lucru l-a deranjat vizibil pe Marius Șumudică.

Antrenorul român a declarat la conferința de presă că nu înțelege de ce meciul cu Al Riyadh a fost prelungit atât de mult. Echipa sa a primit gol în minutul 90+6. Mai mult, Marius Șumudică a anunțat că unul dintre jucătorii de la Al Okhdood nu mai intră în planurile sale. Este vorba despre Blaz Kramer.

„Felicit jucătorii pentru rezultat, deoarece nu este ușor să joci 55 de minute cu un jucător în minus, din cauza eliminării. Nu înțeleg timpul suplimentar acordat de arbitru, care a fost de 9 minute, deoarece nu există niciun motiv pentru a acorda atât de mult timp.

Echipa a jucat 13 meciuri înainte de sosirea mea și a obținut 5 puncte, în timp ce noi am jucat, de când am preluat conducerea echipei, 4 meciuri și am obținut 4 puncte, iar acesta este un indicator bun. Atacantul (N.r. Blaz Kramer) nu este o opțiune bună pentru echipă și nu va continua cu noi. Atacantul Khaled Nari ne va reveni după accidentare în următorul meci și sperăm să aducă aportul tehnic așteptat”, a declarat Marius Șumudică la finalul jocului.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
